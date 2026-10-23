Дуглас Сантос перед матчем с махачкалинским «Динамо»: «Зениту» нужно 90 минут провести на пределе своих сил»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от предстоящего матча с махачкалинским «Динамо» в 12-м туре РПЛ.

«Ожидаем сложную игру. Мы прекрасно знаем, что все команды, которые приезжают на «Газпром-Арену», желают проявить себя с лучшей стороны и настраиваются особенным образом на «Зенит». Поэтому мы должны провести на максимуме все 90 минут. Мы прекрасно понимаем, что если ты играешь очень хорошо 60 или 45 минут, этого недостаточно.

Поэтому для того, чтобы успешно перевернуть страницу игры с махачкалинским «Динамо», нам нужно 90 минут провести на пределе своих сил. И, конечно же, хочется в домашних стенах порадовать болельщиков и одержать победу», — сказал Сантос на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на «Газпром Арене». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

После 11 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. У «Динамо» — 13 очков и 6-е место.

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