Пильгуй — о «Динамо»: «Этой командой уже можно гордиться»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о текущей форме бело-голубых.

— Динамовцы продолжают приятно удивлять и по делу одержали уже девять побед подряд — ни у кого в Европе такое серии сейчас нет. Понятно, что это промежуточный результат и до решающих матчей еще далеко, но этой командой уже можно гордиться. Видно, что ребята сами получают удовольствие от игры и бьются друг за друга и за тренера, который их сплотил.

На матче с ЦСКА была просто потрясающая атмосфера и заполненные трибуны, очень бы хотелось увидеть подобное и на следующем домашнем матче с «Ахматом». На такое «Динамо» нужно ходить! — сказал Пильгуй «СЭ».

После победы над ЦСКА в 11-м туре РПЛ (3:1) бело-голубые набрали 25 очков и стали единоличным лидером в чемпионате России.

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