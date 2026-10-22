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Пильгуй — о «Динамо»: «Этой командой уже можно гордиться»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший футболист «Динамо» Владимир Пильгуй в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о текущей форме бело-голубых.

— Динамовцы продолжают приятно удивлять и по делу одержали уже девять побед подряд — ни у кого в Европе такое серии сейчас нет. Понятно, что это промежуточный результат и до решающих матчей еще далеко, но этой командой уже можно гордиться. Видно, что ребята сами получают удовольствие от игры и бьются друг за друга и за тренера, который их сплотил.

На матче с ЦСКА была просто потрясающая атмосфера и заполненные трибуны, очень бы хотелось увидеть подобное и на следующем домашнем матче с «Ахматом». На такое «Динамо» нужно ходить! — сказал Пильгуй «СЭ».

После победы над ЦСКА в 11-м туре РПЛ (3:1) бело-голубые набрали 25 очков и стали единоличным лидером в чемпионате России.

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РПЛ
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Владимир Пильгуй
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
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ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
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ЦСКА

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