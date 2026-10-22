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«Краснодар» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Никита Давыдов

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» по итогам матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра прошла 10 октября и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:2.

«В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за умышленное неисполнение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, в том числе необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе — оштрафовать «Краснодар» на 250 тысяч рублей и обязать провести два матча на нейтральном стадионе в другом городе условно.

Установить для «Краснодара» испытательный срок до конца сезона-2026/27. Предупредить «Краснодар» о том, что в случае повторного совершения аналогичного дисциплинарного нарушения к клубу будут применены более строгие спортивные санкции», — говорится в решении КДК.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче команда 24 октября примет калининградскую «Балтику».

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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