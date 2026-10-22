«Краснодар» оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» по итогам матча 10-го тура РПЛ с «Зенитом». Игра прошла 10 октября и завершилась победой петербуржцев со счетом 3:2.

«В соответствии с дисциплинарным регламентом РФС за умышленное неисполнение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, в том числе необеспечение безопасности, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе — оштрафовать «Краснодар» на 250 тысяч рублей и обязать провести два матча на нейтральном стадионе в другом городе условно.

Установить для «Краснодара» испытательный срок до конца сезона-2026/27. Предупредить «Краснодар» о том, что в случае повторного совершения аналогичного дисциплинарного нарушения к клубу будут применены более строгие спортивные санкции», — говорится в решении КДК.

После 11 туров РПЛ «Краснодар» набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче команда 24 октября примет калининградскую «Балтику».