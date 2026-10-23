Семак: «Восстановление Дивеева немного затянулось»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника петербургской команды Игоря Дивеева и полузащитника Вендела перед матчем 12-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

«Немножко затянулось восстановление Дивеева. Ждем его на следующей неделе в общей группе.

По Венделу ситуация немножко лучше. Возможно, он появится в заявке и в этом матче. Посмотрим. Будем принимать решения уже непосредственно перед матчем. А так, потихоньку ребята восстанавливаются. Ждем, когда они будут полностью здоровы», — сказал Семак на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на «Газпром Арене». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

После 11-го тура «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. У «Динамо» — 13 очков и шестое место.