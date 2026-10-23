Дуглас Сантос — о конкуренции с Вегой: «Главный победитель — это «Зенит»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился мнением о конкуренции со своим партнером по команде Романом Вегой.

— Главный победитель этой конкуренции — это «Зенит». Мне лично очень приятно наблюдать за тем, как Роман играет, как он тренируется, как он проявляет себя не только в клубе, но теперь и в сборной Аргентины. И это то, что делало «Зенит» чемпионом все эти годы, делало лучшей командой страны. То, что в нем собраны игроки, которые способны проявлять себя не только на уровне национального чемпионата, но также и на уровне сборных. И эта конкуренция делает меня лучшим игроком, делает Романа лучшим игроком. Она идет на победу, безусловно, и всем нам, и клубу.

32-летний бразилец Сантос в сезоне-2026/27 в 12 матчах забил 1 гол. У 22-летнего аргентинца Веги в 13 играх пока не было результативных действий.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max