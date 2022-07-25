Стадион «Спартака»: «Открытие Банк Арена» — история постройки, данные, факты

История постройки «Открытие Арены».

Краткая справка:

Название — «Открытие Банк Арена» (до 2021 года — «Открытие Арена»)

Домашняя команда: «Спартак» Москва

Заложен: 2 июня 2007 года

Завершение строительства: 27 августа 2014 года

Дата открытия: 5 сентября 2014 года

Вместимость: 45 360

Адрес: Москва, Волоколамское шоссе, 69 (станция метро «Спартак»)

Стадион для московского «Спартака» был построен в 2014 году на территории бывшего Тушинского аэродрома на северо-западе Москвы, между Волоколамским шоссе и излучиной Москвы-реки. Идея постройки арены принадлежала российскому бизнесмену, владельцу «Спартака» и совладельцу нефтяной компании «Лукойл» Леониду Федуну.

Предприниматель приобрел контрольный пакет акций клуба в 2004 году, на тот момент красно-белые не имели собственного стадиона. В 2006 году Федун объявил о необходимости постройки домашней арены для клуба, лично став гарантом финансирования проекта. В 2007 году правительство Москвы выделило место под строительство, а в начале июня состоялась церемония торжественной закладки первого камня на месте будущего объекта, в которой приняли участие сам Федун, мэр Москвы (1992-2010) Юрий Лужков и глава Росспорта (сейчас — Министерство спорта РФ) Вячеслав Фетисов, занимавший этот пост с 2004 по 2008 год. В 2013 году стало известно, что стадион получит наименование «Открытие Арена», по названию главного инвестора проекта — банка «Открытие».

2007 год. Закладка символического камня на месте строительства стадиона. Татьяна Дорогутина, Фото архив «СЭ»

Технические данны е

Архитектура

Архитектором стадиона стал немецкий специалист Буркхард Гримм. Вначале планировалось, что новая арена будет вмещать около 42 000 зрителей, но в процессе строительства были внесены значительные изменения как в техническую часть, так и во внешний вид объекта. Немалую роль в этом сыграли несколько членов московской Архитектурной комиссии, которые были болельщиками красно-белых.

По версии, представленной на экспертизу специалистам, фасад стадиона выглядел слишком просто и лаконично. В первоначальном варианте проекта предполагалась более сложная структура конструкций, но от этой идеи пришлось отказаться из-за слишко высокой стоимости. В свою очередь упрощенный вариант не понравился некоторым членам экспертного совета, которые считали, что стадион одного из самых популярных и титулованных клубов страны должен выглядеть более ярко и интересно.

С их мнением согласился главный архитектор Москвы, и одобрена была только сама схема стадиона, а проект внешнего вида был отправлен на доработку. В итоге стадион приобрел вид овала, отделанного ромбовидными пластинами клубных цветов — красного и белого. Арена получила плавные очертания с закругленными углами.

Макет стадиона. Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Цена

Стоимость строительства, по предварительным расчетам, должна была составить 150 млн евро. Позже Леонид Федун заявил, что с учетом мирового экономического кризиса 2008 года цена может снизиться почти вдвое. В 2011 году было объявлено, что затраты непосредственно на главную арену, не считая дополнительных сооружений, составят 10 млрд рублей. По окончании строительства в 2014 году Федун сообщил, что итоговая стоимость проекта составила 14,5 млрд рублей.

Прилегающая территория

Также на территории стадиона был возведен тренировочный комплекс, который команда может использовать в качестве базы.

К 2023 году на территории «Открытие Банк Арены» планируется построить Дворец спорта с помещениями для занятий различными дисциплинами, включая хоккей и плавание. К 2024 году клуб намерен открыть современный медицинский центр, который можно будет использовать не только для футболистов «Спартака», но и для сборных России по разным видам спорта, а также местными жителями — вокруг территории стадиона активно строятся элитные жилые комплексы.

Часть жилья на сегодняшний день уже сдана в эксплуатацию и активно используется, а в 2024-2025 годах на территории микрорайона планируется открыть две спортивные школы с качественными футбольными полями, интегрированные с академией «Спартака».

Стадион «Открытие Арена». Федор Успенский, Фото «СЭ»

Инфраструктура

Стадион оборудован современными раздевалками, ВИП-ложами, несколькими точками питания — от фудкортов до ресторана, детской комнатой, детским городком, залом для пресс-конференций, а также спортбаром с возможностью просмотра выездных матчей команды. На арене проводятся экскурсии в клубный музей и стадионные туры.

Неподалеку от «Открытие Банк Арены» находится станция метро «Спартак» (Таганско-Краснопресненская линия). Изначально будущая станция, заложенная в 1975 году, должна была называться «Волоколамская», но строительство было законсервировано по причине нецелесообразности. Стройку возобновили в 2013 году специально для нужд стадиона, станция была открыта 27 августа 2014 года.

Историческая справка

«Съемные квартиры»

С момента основания «Спартака» в 1922 году и вплоть до 2014 года под названием МКС (Московский клуб спорта) условно «своим» стадионом для клуба могла считаться лишь построенная силами игроков и болельщиков команды площадка у Пресненской Заставы, которая по сути являлась просто огороженным футбольным полем и не имела даже официального названия. Впоследствии, когда советский футбол приобрел профессиональный статус, красно-белые выступали на различных московских стадионах — «Пищевик», который впоследствии был преобразован в Стадион юных пионеров (разрушен в 2016 году), «Сталинец», «Лужники», «Торпедо» и «Локомотив». Именно на этих аренах «Спартак» провел большую часть своей истории, завоевав 21 чемпионский титул и став 10-кратным обладателем национального кубка.

Стадион «Лужники». Александр Федоров, Фото «СЭ»

Истоки строительства

Согласно архивным источникам, впервые разговор о строительстве собственного стадиона для команды зашел уже в российский период истории, в 1994 году. Правительство Москвы услышало посыл клуба и выделило для стройки землю в районе Ботанического сада. Согласно проекту образца 1998 года, стоимость строительства новой арены составляла 250 млн долларов, она должна была бы вмещать около 65 000 зрителей. Однако от идеи строить на данной территории пришлось отказаться из-за протестов общественных организаций, экологических активистов и местных жителей.

«Спартаку» предложили заложить стадион в этой же части города, но в другом, более подходящем месте. Новая территория была расположена вблизи сразу от четырех станций метро: «Ботанический сад», «Свиблово», «Отрадное» и «Владыкино». Стройку планировалось начать в 2001 году, но вскоре выяснилось, что часть выделенной городом земли принадлежит Всероссийскому выставочному центру (ВВЦ), который потребовал от «Спартака» арендную плату за участок в размере 30 млн долларов. В клубе снова решили отказаться от проекта.

В сентябре 2001 года появился вариант расположения стадиона на пересечении Мичуринского проспекта и улицы Лобачевского на юго-западе Москвы. Предполагаемая вместимость должна была снизиться на 10 000 мест в сравнении с планируемой изначально. Но начать стройку снова не получилось: помешали проблемы с финансами как у самого клуба, так и у московских властей, которые должны были принимать участие в проекте.

Ситуация получила ход только с приходом в клуб Леонида Федуна, под руководством которого и была построена «Открытие Банк Арена», ставшая для «Спартака» первым за 92 года существования собственным стадионом.

Памятник братьям Старостиным. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Памятники и скульптуры

В 2014 году внутри чаши стадиона, у кромки поля рядом с трибуной B, установили памятник четырем братьям Старостиным — Николаю, Андрею, Петру и Александру. Композиция выполнена в виде скамейки, на которой готовятся к игре двое младших братьев — Петр и Александр, рядом с ними сидит Андрей, а позади скамьи на поле смотрит Николай, считающийся главным идеологом создания клуба и фактически руководивший им с перерывами до самого момента смерти в 1996 году.

Рядом со стадионом, перед входной группой, была открыта скульптура гладиатора — символа клуба, который встречает идущих к арене от выходов из метро болельщиков. В 2013 году стало известно, что планируется установить памятники и другим знаменитым спартаковцам — Игорю Нетто и Никите Симоняну. 12 октября 2015 года возле стадиона был открыт бронзовый памятник легендарному футболисту «Спартака» и сборной СССР Федору Черенкову. На четвертом этаже западной трибуны открыт клубный музей — «Зал славы «Спартака», в котором хранятся все клубные реликвии и трофеи команды.

Значимые события

Матч открытия на стадионе прошел 5 сентября 2014 года. Руководство красно-белых пригласило для выставочной встречи сербскую «Црвену Звезду» из Белграда, болельщики которой имеют тесные дружеские отношения с фанатами московского клуба. На арене присутствовало 37 734 зрителя. Игра закончилась со счетом 1:1, автором первого забитого мяча на новом стадионе стал защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров.

Первый официальный матч на «Открытие Арене» футболисты «Спартака» провели 14 сентября того же года в рамках 7-го тура чемпионата России-2014/15, сыграв с московским «Торпедо» (3:1).

В сезоне-2016/17 клуб впервые за 16 лет сумел стать чемпионом России, официальное празднование с вручением чемпионского кубка и золотых медалей в присутствии болельщиков прошло 7 мая 2017 года.

Спартаковцы празднуют чемпионство в 2017 году. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В 2017 году на стадионе состоялось несколько встреч Кубка конфедераций.

В 2018 году «Открытие Арена» принимала матчи чемпионата мира по футболу, проходившего в России. Всего на арене было сыграно пять встреч. Из-за того, что регламент ФИФА запрещает использовать коммерческие названия стадионов во время международных соревнований, по ходу турнира тушинская арена обозначалась как «Стадион Спартак».

Также стадион «Спартака» подходит для проведения концертов и фестивалей. С 2014 года на арене выступали такие исполнители, как группа «Машина времени», группа «Ленинград», а также британский певец Эд Ширан.

Контактные данные

Официальный сайт стадиона: http://otkritiearena.ru/

Официальная группа во «ВКонтакте»: https://vk.com/otkritiearena

Официальный Telegram-канал: https://t.me/otkritiearena