Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»

Владимир Федотов обыграл свою бывшую команду — у армейцев стопроцентный результат после двух туров.

О том, что противостояние Владимира Федотова со своей бывшей командой станет одной из главных интриг первых туров чемпионата, заговорили еще в тот момент, когда РПЛ опубликовала календарь сезона. А с учетом непростого расставания тренера с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом данная тема поднималась столь часто, что добавить тут что-то новое сложно. Зато рассуждения о том, что Федотов досконально знает своих бывших подопечных, а они — все его тренерские принципы, справедливо лишь отчасти.

Как минимум потому, что ЦСКА и «Сочи» — разные команды с разным набором исполнителей, из умений и возможностей которых строится игра. Например, сейчас у Федотова нет игрока, сравнимого с Нобоа, а у Чалова совсем другой набор качеств, нежели у Кассьерры. В свою очередь Вадим Гаранин и Александр Точилин имеют свой взгляд, отличный от предшественника.

Соответственно, соперникам было чем удивить друг друга, и это было очевидно еще после недавней встречи на предсезонном турнире. Три недели назад на этом же стадионе ЦСКА смял соперника в первом тайме, но во второй половине перестроившиеся гости серьезно потрепали красно-синим нервы. То есть новые черты были видны у обеих команд уже тогда, а за прошедшее с первой встречи время изменить можно было многое.

Хотя, конечно, настоящий «Сочи» Гаранина мы увидим позже. Пока же можно отметить, что второй раз подряд на лавке начал игру Нобоа. Зато в сравнении со стартовым туром южане нашли место на поле одновременно для Сарвели и Мелкадзе, а отсутствовавшего в заявке Заику сменил Бурмистров.

Стабильность же стартового состава ЦСКА обманчива. Из трех центральных защитников двое играют на непрофильных для себя позициях. А ожидаемое усиление из Южной Америки скорее повысит конкуренцию в средней линии. Чилиец Мендес — игрок центральной оси, а трансфер Мойзеса освободит Облякова от необходимости закрывать левую бровку.

Да, пока у армейских универсалов многое получается, однако отсутствие профильных навыков — как бомба замедленного действия, которая может рвануть в самый неподходящий момент. Как в ситуации, когда Бурмистров отдал пас в зону между Набабкиными и Бурмистовым, после чего Акинфееву пришлось останавливать выход Мелкадзе один на один.

К этому моменту игра стала более открытой, тогда как поначалу соперники перекрыли друг другу кислород. Первый опасный момент смотрелся исключением из правил, так как Юсупов в простой ситуации не попал по мячу, и Медина с Чаловым умчались вдвоем на одного защитника. Однако парагваец отдал немного неудобную передачу, а форвард, пытаясь улучшить позицию, под давлением соперника пробил в штангу.

Впрочем, при относительной случайности этой атаки в ней был элемент системности. Быстрый переход в атаку с использованием вертикальных передач в переднюю линию уже становится одной из визитных карточек федотовского ЦСКА. А когда у тебя есть делающий разницу Карраскаль — это приносит результат. Колумбиец всегда стремится сыграть ярко. Не только в дриблинге, но и в передачах, одна из которых стала маленьким шедевром, и Медина, ускользнув от Терехова и избежав офсайда из-за чуть задержавшегося Юрганова, сумел открыть счет.

Обращало на себя внимание и то, как часто длинные передачи выполнял Акинфеев. Он в принципе всегда хорошо играл ногами, а сейчас его навыки могут стать одной из атакующих опций армейцев. Насколько это системно — лучше понаблюдать на длинной дистанции, но и встреча с «Сочи» показательна. Упоминавшаяся ранее атака с попаданием Чалова в штангу началась с мгновенного выноса Акинфеева. А диагональ капитана через полполя за спину допустившему вторую результативную ошибку Терехову была не менее прекрасна, чем завершение в исполнении великолепного Карраскаля.

Вместе с тем тот факт, что Акинфееву не приходилось скучать в воротах, показывает: выигравший оба стартовых матча ЦСКА хорош, но все же не совершенен. И даже эффектный номер «на бис» в исполнении Яковлева и Медины эту мысль не отменяет.

А «Сочи» с Нобоа и без него — две разные команды. Когда эквадорец наберет форму и сможет играть 90 минут, южане будут сильнее. Но как черноморцам, так и армейцам необходимо кадровое усиление. Нынешней обоймы недостаточно, и вынужденные замены Кучаева и Дркушича лишний раз напоминают о наличии проблемы.