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Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Сочи»: Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Владимир Федотов обыграл свою бывшую команду — у армейцев стопроцентный результат после двух туров.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
23 июл, 15:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Сочи

О том, что противостояние Владимира Федотова со своей бывшей командой станет одной из главных интриг первых туров чемпионата, заговорили еще в тот момент, когда РПЛ опубликовала календарь сезона. А с учетом непростого расставания тренера с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом данная тема поднималась столь часто, что добавить тут что-то новое сложно. Зато рассуждения о том, что Федотов досконально знает своих бывших подопечных, а они — все его тренерские принципы, справедливо лишь отчасти.

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Как минимум потому, что ЦСКА и «Сочи» — разные команды с разным набором исполнителей, из умений и возможностей которых строится игра. Например, сейчас у Федотова нет игрока, сравнимого с Нобоа, а у Чалова совсем другой набор качеств, нежели у Кассьерры. В свою очередь Вадим Гаранин и Александр Точилин имеют свой взгляд, отличный от предшественника.

Соответственно, соперникам было чем удивить друг друга, и это было очевидно еще после недавней встречи на предсезонном турнире. Три недели назад на этом же стадионе ЦСКА смял соперника в первом тайме, но во второй половине перестроившиеся гости серьезно потрепали красно-синим нервы. То есть новые черты были видны у обеих команд уже тогда, а за прошедшее с первой встречи время изменить можно было многое.

Хотя, конечно, настоящий «Сочи» Гаранина мы увидим позже. Пока же можно отметить, что второй раз подряд на лавке начал игру Нобоа. Зато в сравнении со стартовым туром южане нашли место на поле одновременно для Сарвели и Мелкадзе, а отсутствовавшего в заявке Заику сменил Бурмистров.

Владимир Федотов. Федотов против своей бывшей, самарская красота против чемпиона, два немца против поставленной игры Карпина

Стабильность же стартового состава ЦСКА обманчива. Из трех центральных защитников двое играют на непрофильных для себя позициях. А ожидаемое усиление из Южной Америки скорее повысит конкуренцию в средней линии. Чилиец Мендес — игрок центральной оси, а трансфер Мойзеса освободит Облякова от необходимости закрывать левую бровку.

Да, пока у армейских универсалов многое получается, однако отсутствие профильных навыков — как бомба замедленного действия, которая может рвануть в самый неподходящий момент. Как в ситуации, когда Бурмистров отдал пас в зону между Набабкиными и Бурмистовым, после чего Акинфееву пришлось останавливать выход Мелкадзе один на один.

К этому моменту игра стала более открытой, тогда как поначалу соперники перекрыли друг другу кислород. Первый опасный момент смотрелся исключением из правил, так как Юсупов в простой ситуации не попал по мячу, и Медина с Чаловым умчались вдвоем на одного защитника. Однако парагваец отдал немного неудобную передачу, а форвард, пытаясь улучшить позицию, под давлением соперника пробил в штангу.

Впрочем, при относительной случайности этой атаки в ней был элемент системности. Быстрый переход в атаку с использованием вертикальных передач в переднюю линию уже становится одной из визитных карточек федотовского ЦСКА. А когда у тебя есть делающий разницу Карраскаль — это приносит результат. Колумбиец всегда стремится сыграть ярко. Не только в дриблинге, но и в передачах, одна из которых стала маленьким шедевром, и Медина, ускользнув от Терехова и избежав офсайда из-за чуть задержавшегося Юрганова, сумел открыть счет.

Обращало на себя внимание и то, как часто длинные передачи выполнял Акинфеев. Он в принципе всегда хорошо играл ногами, а сейчас его навыки могут стать одной из атакующих опций армейцев. Насколько это системно — лучше понаблюдать на длинной дистанции, но и встреча с «Сочи» показательна. Упоминавшаяся ранее атака с попаданием Чалова в штангу началась с мгновенного выноса Акинфеева. А диагональ капитана через полполя за спину допустившему вторую результативную ошибку Терехову была не менее прекрасна, чем завершение в исполнении великолепного Карраскаля.

Вместе с тем тот факт, что Акинфееву не приходилось скучать в воротах, показывает: выигравший оба стартовых матча ЦСКА хорош, но все же не совершенен. И даже эффектный номер «на бис» в исполнении Яковлева и Медины эту мысль не отменяет.

А «Сочи» с Нобоа и без него — две разные команды. Когда эквадорец наберет форму и сможет играть 90 минут, южане будут сильнее. Но как черноморцам, так и армейцам необходимо кадровое усиление. Нынешней обоймы недостаточно, и вынужденные замены Кучаева и Дркушича лишний раз напоминают о наличии проблемы.

Футболисты ЦСКА празднуют третий гол.

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15%

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П1

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1.58

ТБ 2.5

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Х

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ФК Сочи
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1
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2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
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