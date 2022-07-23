Карраскаль и Медина великолепны, Акинфеев — спасатель и плеймейкер. ЦСКА не оставил шансов «Сочи»
О том, что противостояние Владимира Федотова со своей бывшей командой станет одной из главных интриг первых туров чемпионата, заговорили еще в тот момент, когда РПЛ опубликовала календарь сезона. А с учетом непростого расставания тренера с президентом черноморцев Борисом Ротенбергом данная тема поднималась столь часто, что добавить тут что-то новое сложно. Зато рассуждения о том, что Федотов досконально знает своих бывших подопечных, а они — все его тренерские принципы, справедливо лишь отчасти.
Как минимум потому, что ЦСКА и «Сочи» — разные команды с разным набором исполнителей, из умений и возможностей которых строится игра. Например, сейчас у Федотова нет игрока, сравнимого с Нобоа, а у Чалова совсем другой набор качеств, нежели у Кассьерры. В свою очередь Вадим Гаранин и Александр Точилин имеют свой взгляд, отличный от предшественника.
Соответственно, соперникам было чем удивить друг друга, и это было очевидно еще после недавней встречи на предсезонном турнире. Три недели назад на этом же стадионе ЦСКА смял соперника в первом тайме, но во второй половине перестроившиеся гости серьезно потрепали красно-синим нервы. То есть новые черты были видны у обеих команд уже тогда, а за прошедшее с первой встречи время изменить можно было многое.
Хотя, конечно, настоящий «Сочи» Гаранина мы увидим позже. Пока же можно отметить, что второй раз подряд на лавке начал игру Нобоа. Зато в сравнении со стартовым туром южане нашли место на поле одновременно для Сарвели и Мелкадзе, а отсутствовавшего в заявке Заику сменил Бурмистров.
Стабильность же стартового состава ЦСКА обманчива. Из трех центральных защитников двое играют на непрофильных для себя позициях. А ожидаемое усиление из Южной Америки скорее повысит конкуренцию в средней линии. Чилиец Мендес — игрок центральной оси, а трансфер Мойзеса освободит Облякова от необходимости закрывать левую бровку.
Да, пока у армейских универсалов многое получается, однако отсутствие профильных навыков — как бомба замедленного действия, которая может рвануть в самый неподходящий момент. Как в ситуации, когда Бурмистров отдал пас в зону между Набабкиными и Бурмистовым, после чего Акинфееву пришлось останавливать выход Мелкадзе один на один.
К этому моменту игра стала более открытой, тогда как поначалу соперники перекрыли друг другу кислород. Первый опасный момент смотрелся исключением из правил, так как Юсупов в простой ситуации не попал по мячу, и Медина с Чаловым умчались вдвоем на одного защитника. Однако парагваец отдал немного неудобную передачу, а форвард, пытаясь улучшить позицию, под давлением соперника пробил в штангу.
Впрочем, при относительной случайности этой атаки в ней был элемент системности. Быстрый переход в атаку с использованием вертикальных передач в переднюю линию уже становится одной из визитных карточек федотовского ЦСКА. А когда у тебя есть делающий разницу Карраскаль — это приносит результат. Колумбиец всегда стремится сыграть ярко. Не только в дриблинге, но и в передачах, одна из которых стала маленьким шедевром, и Медина, ускользнув от Терехова и избежав офсайда из-за чуть задержавшегося Юрганова, сумел открыть счет.
Обращало на себя внимание и то, как часто длинные передачи выполнял Акинфеев. Он в принципе всегда хорошо играл ногами, а сейчас его навыки могут стать одной из атакующих опций армейцев. Насколько это системно — лучше понаблюдать на длинной дистанции, но и встреча с «Сочи» показательна. Упоминавшаяся ранее атака с попаданием Чалова в штангу началась с мгновенного выноса Акинфеева. А диагональ капитана через полполя за спину допустившему вторую результативную ошибку Терехову была не менее прекрасна, чем завершение в исполнении великолепного Карраскаля.
Вместе с тем тот факт, что Акинфееву не приходилось скучать в воротах, показывает: выигравший оба стартовых матча ЦСКА хорош, но все же не совершенен. И даже эффектный номер «на бис» в исполнении Яковлева и Медины эту мысль не отменяет.
А «Сочи» с Нобоа и без него — две разные команды. Когда эквадорец наберет форму и сможет играть 90 минут, южане будут сильнее. Но как черноморцам, так и армейцам необходимо кадровое усиление. Нынешней обоймы недостаточно, и вынужденные замены Кучаева и Дркушича лишний раз напоминают о наличии проблемы.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1