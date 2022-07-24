Пробуждение Зобнина, отличная игра Соболева, которого должны были удалить. Судейство Левникова в Краснодаре — возврат «Спартаку» за Безбородова?

Обозреватель «СЭ» — о крупной победе красно-белых в Краснодаре.

Победа в матче «Спартака» с «Краснодаром» — хорошая примета

Как-то так вышло, что при встрече «Краснодара» и «Спартака» никогда не бывает банально. У них либо крупный счет, либо парадоксы. Такие, как нынешней весной, когда «Спартак» дома вдруг уступил потерявшему абсолютно всех легионеров и главного тренера южному клубу 1:2. После чего сам плюнул на все, не касавшееся Кубка России, зато его соперник вопреки всякой логике принялся без состава выгрызать матч за матчем и дополз до четвертого места.

А в марте 2021-го, например, когда у «быков» был еще мощный состав с Кабеллой, Классоном, Вандерсоном Масиэлом, красно-белые на той же «Открытие Арене» вдруг учинили команде Мурада Мусаева тушинское побоище — 6:1. С этого матча, когда дубли сделали Александр Соболев и Джордан Ларссон, а Наиль Умяров отдал две голевые передачи, начался путь команды Доменико Тедеско (которого в том матче из-за сочинской дисквалификации заменял в роли и.о. Андреас Хинкель) к серебряным медалям. Уму непостижимо — полутора лет еще не прошло, а после немца в «Спартаке» работает уже третий главный тренер...

И вот этот третий тренер как раз над «Краснодаром», причем в гостях, одержал свою первую победу в официальной встрече во главе «Спартака». Два упомянутых матча начинали дорогу их победителей к очень приличному итогу чемпионата. Может, и для Гильермо Абаскаля победа над «быками» станет хорошей приметой? Вспоминается, что и первой бронзе «Краснодара» при Олеге Кононове в 2015 году положили начало в стартовом весеннем туре после зимней паузы уверенные 3:1 в Москве над красно-белыми.

Первые полтайма, впрочем, не говорили в пользу будущих 1:4, да и вообще спартаковской победы ровно ничего. Хозяева выглядели интереснее, чего не скрывал никто даже из спартаковцев, высказывавшихся после игры. Для красно-белых, казалось, продолжаются матчи с «Зенитом» и «Ахматом».

Хотя состав у них был совсем другой — по фамилиям четыре перемены, по позициям гораздо больше. Сразу три изменения, например, произошли в полузащите, что сказало о недовольстве испанца игрой этой линии в Санкт-Петербурге и Грозном. В основе появились Руслан Литвинов и Кристофер Мартинс. Первый расположился в основании ромба, который пытается внедрить Абаскаль, а Мартинс — на одном из его краев. На другом — Роман Зобнин, единственный хавбек, сохранивший свое место — и, как выяснится, совсем не зря. На вершине же, фактически «десяткой», стал Виктор Мозес, против «Ахмата» вышедший на замену и забивший красивейший мяч. Сейчас нигериец снова поразит цель, но теперь не спасительным мячом, а контрольным выстрелом.

Квинси Промес расположился в роли чистого форварда рядом с Александром Соболевым — последний вернул место в составе, в первом тайме грозненского матча занятое Шамаром Николсоном. На скамейку отправились, кроме ямайца, Наиль Умяров и, что неожиданно, Антон Зиньковский, который своей игрой против «Ахмата» вроде бы не дал к этому повода. Даниил Денисов теперь закрыл... нет, не Клаудиньо (надеюсь, Илья Казаков за этот дружеский подкол на меня не обидится), а правый фланг обороны. Его тезка Хлусевич переместился налево, откуда и отдаст отличный голевой прострел Квинси.

Скажет ли что-то Зарема про такое судейство?

Но до всего этого пира «Спартаку», судя по первой половине первого тайма, дожить было очень непросто. И все могло бы сложиться совсем по-другому, если бы Кирилл Левников иначе трактовал эпизод с Соболевым, когда у форварда уже была одна заслуженная желтая карточка за грубость у центральной линии поля. Сначала он в чужой штрафной при прыжке ударил соперника локтем по лицу, а затем жестом показал соперникам: мол, закройте рты, что вполне подпадало под характеристику «неспортивное поведение». За любую из этих двух провинностей арбитр из Санкт-Петербурга мог показать нападающему желтую карточку, которая стала бы для него второй.

Но Левников не показал ни за одну. Это была явная ошибка (признанная и в телеэфире обычно очень осторожным на критику судей Алексеем Николаевым), за которую сыну арбитра ЧМ-1998 и бывшего главы российского судейского корпуса Николая Левникова наверняка снизят оценку. Видеоарбитр Евгений Кукуляк вмешаться в ситуацию не мог, поскольку речь шла не о прямой красной, а о желтой карточке, пусть и второй.

Довольно скоро, на 35-й минуте, Роман Зобнин, как ему и полагается при подаче угловых, побежит на ближнюю штангу и после скидки Мартинса откроет счет. Абаскаль, что интересно, отреагирует на это еле-еле, в отличие от всего остального штаба, — встанет со скамейки гораздо позже прочих (многие будут даже шутить: мол, он не понял, что гол) и поведет себя куда сдержаннее. Зато второй мяч он воспримет уже значительно эмоциональнее, словно на первом заморозка закончилась.

Есть мнение, что Мартинс перед скидкой сыграл рукой — один из повторов об этом говорит. Но похоже, что сначала Кристофер сыграл головой в мяч, после чего тот отскочил в руку, которая к тому же находилась в естественном положении. Тем не менее, опять же, спорный момент решен в пользу «Спартака».

А через две минуты случится еще один эпизод, который вызовет бурные споры. Хронический краснодарский «краснокарточник» Александр Черников в единоборстве с Мозесом, конечно, сыграет не в мяч, которого там уже близко не будет, но его атака нигерийца не покажется мне вызывающе грубой — желтой карточки, полагаю, там было бы достаточно. Тем более что Мозес здорово усилил эффект, схватившись совсем не за ту часть тела, по которой ударил Черников. А если у тебя хватает изобретательности симулировать — значит, тебе не так больно, чтобы наказывать нарушителя по максимальной строгости.

Впрочем, главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук к Левникову по этому эпизоду вопросов иметь не будет (по крайней мере, публично их не озвучит), в отличие от Черникова. По его словам во флеш-интервью, нечего было делать отмашку, когда соперник отыгран, это неспортивное поведение. Видимо, и в самом «Краснодаре» уже устали от постоянной угрозы остаться в меньшинстве, которую представляет собой свой же габаритный полузащитник. Несомненно, в этом эпизоде против него сработала и репутация. А поскольку красная — не явная ошибка судьи, некоторые основания для нее были, то ВАР по протоколу звать Левникова пересматривать эпизод снова не должен был.

Тем не менее три ключевых эпизода, один полностью ошибочно, два других фифти-фифти решенные в пользу одной команды (тем более что второй случился при счете 1:0 в ее пользу), — это опять судейский скандал. Только теперь не против «Спартака», как в Грозном, а в его пользу. Интересно, что теперь скажет об арбитраже Зарема Салихова? Или промолчит?

Тема судейства — она такая. Вчера ошиблись против тебя, сегодня — за. Вчера в Грозном не удалили Шелию, сегодня — Соболева, зато выгнали Черникова. И беситься будет уже «Краснодар», тем более что для «быков» «Спартак» давно красная тряпка.

Можно ли считать, что судейство Левникова в Краснодаре — этакий возврат за Безбородова в Грозном, судите сами.

Третий мяч нужно отдать Зобнину

О команде многое говорит то, как она реагирует на неблагоприятное развитие событий. В том же Грозном «Спартак» был невзрачен, но в меньшинстве собрался и сравнял счет. «Краснодар» же пропустил на первой же минуте второго тайма. Соболев выиграл борьбу, Промес начал атаку пасом на левый фланг из глубины, Хлусевич (в предыдущих матчах очень много двигавшийся, но зачастую неточно пасовавший) на этот раз идеально прострелил в штрафную на того же Квинси. Как голландец, приняв мяч, на паузе «отправил в буфет» двоих соперников, а потом пробил в дальний угол! Мастерский гол, который, на мой взгляд, доказывает и то, что ему лучше быть одним из двух форвардов, а не играть на фланге при 4-3-3. Как с Соболевым, так и с Николсоном впереди они дополняют друг друга.

А на 53-й матч фактически закончился, поскольку отыграться в меньшинстве с 0:3 почти нереально. На мой взгляд, третий мяч надо засчитывать не как автогол Бородина, а как гол Зобнина, поскольку он бил в створ и без касания защитника «быков» все равно влетел бы в сетку.

Тем более что Роман так редко забивает. Только однажды за шесть с небольшим спартаковских сезонов он сделал дубль — в чемпионском сезоне-2016/17 дома в ворота «Оренбурга». Кстати, победный мяч в добавленное время, заставивший трибуны «Открытие Арены» в очередной раз сойти с ума, тогда забил Промес.

Зобнин вообще провел лучшую свою игру за длительное время. Критики в его адрес становилось все больше и больше; многие решили, что в «Спартаке», за который он играет с чемпионского сезона-2016/17, полузащитник окончательно закис. Но Абаскаль доверился ему с самого начала сезона, и с третьей попытки игрок доказал обоснованность такого отношения. Дай бог, чтобы дальше один из ветеранов команды опять не ушел в тень.

Видимость интриги вернул пенальти в ворота «Спартака» после отскока мяча от лица Денисова в его отставленную руку, реализованный Эдуардом Сперцяном. Сначала, честно говоря, я ничего не понял. Сколько раз в последние годы мы слышали, что при отскоке от другой части тела игрока в руку 11-метровый не назначается (помните, например, известный кейс Живоглядова?)! Накануне у «Крыльев Советов» в матче с «Зенитом» был отскок от газона, рука находилась в неестественном положении и увеличивала площадь тела. Там пенальти был без вопросов. А здесь-то почему, если попадание в руку было от головы Денисова? Удивился этому после игры в интервью и Леонид Федун, забывший, правда, упомянуть об эпизодах первого тайма.

Но вынужден признать, что в первоначальной оценке этого эпизода был не прав, — не отследил изменения в правилах. Наш эксперт по судейству Александр Бобров их разъяснил: пункт об отсутствии 11-метрового в случае отскока от другой части тела исчез уже с прошлого сезона. Но как же утомила эта постоянная смена трактовок по важнейшему элементу правил — каждый второй, а то и каждый первый сезон!

И все же «Спартак» выиграл крупно — Мозес замкнул пас вышедшего на замену Пруцева, чье эффективное присутствие в последнем отрезке матча порадовало: по первым матчам казалось, что один из самых прогрессировавших футболистов времен Паоло Ваноли не признается Абаскалем.

В самой концовке Левников не засчитал пятый мяч, который, казалось, к своему большому облегчению забил Соболев, у которого получалось все, кроме завершения. Но и тут не срослось. Тем не менее нападающий провел очень хороший матч. И остается только предполагать — как бы все было, если бы его удалили? А подпортила настроение красно-белым только травма Георгия Джикии. Но, судя по всему, она несерьезна, раз капитан, не хромая, подошел к журналистам в смешанной зоне и разговаривал с ними четыре минуты.

«Краснодар» отреагировал на красную карточку при 0:1 совсем не так, как «Спартак» в Грозном, — это факт. Начало сезона у «быков», вроде бы довольно серьезно усиливших состав по сравнению с весной (плюс Рамирес, сломавшийся вскоре Кайо, Кордоба, Ахметов, вернувшийся из Турции Шапи), вышло неудачным. Сперва — ничья на своем поле с новичком РПЛ «Факелом», который к тому же должен был выигрывать, затем — домашний же разгром от «Спартака», которому не повредила сложная логистика из-за закрытого аэропорта в Краснодаре.

Красно-белым же крупная победа обеспечила позицию в тройке лидеров вслед за ЦСКА — армейцы единственные, кто набрал шесть очков — и перед «Зенитом». Сегодня их могут догнать «Динамо», «Локомотив», «Ростов» и еще группа команд, так что ясно: всерьез относиться к этому месту в таблице пока не приходится. Но для команды Абаскаля, посвятившего победу недавно ушедшему из «Спартака» спортивному директору Луке Каттани и своей жене (она приехала с ним в Россию, что в контексте всех обстоятельств немаловажно), уже далеко не так плохо, как казалось еще неделю назад.