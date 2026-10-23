Семак о третьем матче с махачкалинским «Динамо» за два месяца: «Любая игра — это новая история»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» отметил, что команды хорошо изучили друг друга, но каждая игра складывается по-новому.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на «Газпром Арене».

«Третий матч с «Динамо» за два месяца? Я не думаю, что это плюс или минус. Конечно, с точки зрения информативности и они нас изучили, и мы их, наверное, вдоль и поперек.

Махачкала может видоизменять тактический рисунок — и четыре защитника, и пять, и различные схемы в атаке. Посмотрим, что нас ждет в этом матче. В принципе, любая игра — это новая история. Можно сколько угодно сыграть в определенное время, в определенном матче все будет складываться совсем по-другому. Нужно готовиться, что мы и делаем. И надеемся, что покажем хорошую игру и сможем взять три очка», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. У «Динамо» — 13 очков и шестое место.

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