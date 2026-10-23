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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак: комментарий перед матчем 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо»

Семак о третьем матче с махачкалинским «Динамо» за два месяца: «Любая игра — это новая история»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 12-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» отметил, что команды хорошо изучили друг друга, но каждая игра складывается по-новому.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на «Газпром Арене».

«Третий матч с «Динамо» за два месяца? Я не думаю, что это плюс или минус. Конечно, с точки зрения информативности и они нас изучили, и мы их, наверное, вдоль и поперек.

Махачкала может видоизменять тактический рисунок — и четыре защитника, и пять, и различные схемы в атаке. Посмотрим, что нас ждет в этом матче. В принципе, любая игра — это новая история. Можно сколько угодно сыграть в определенное время, в определенном матче все будет складываться совсем по-другому. Нужно готовиться, что мы и делаем. И надеемся, что покажем хорошую игру и сможем взять три очка», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками. У «Динамо» — 13 очков и шестое место.

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Сергей Семак
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1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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П
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Рубин

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