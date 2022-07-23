«Спартак» разнес «Краснодар». Теперь у красно-белых не должно быть претензий по судейству

Крупная победа в большинстве.

К третьему официальному матчу Гильермо Абаскаль наконец-то получил оптимальный состав «Спартака»: Мартинс Перейра и Виктор Мозес набрали форму, и их попадание в старт на матч в Краснодаре не вызывало сомнений. Особенно после выхода на замену в Грозном неделю назад — эффектного и эффективного. Группа атаки «Спартака» (Мозес — Александр Соболев — Квинси Промес ) выглядела еще мощнее от понимания, что в ней не нашлось места для Антона Зиньковского. Новичок красно-белых произвел хорошее впечатление в первых играх и точно не воспринимался как первый кандидат на перевод в запас.

И еще солиднее спартаковская атака смотрелась на фоне обороны «Краснодара», силу которой могли реально оценить лишь большие любители второй команды «быков». Впрочем, едва ли стоило обращать внимание на подобные расклады. Достаточно вспомнить весенний матч соперников в Москве: уязвленный, как тогда казалось, после потери иностранцев «Краснодар» прибил «Спартак» на его поле, после чего силами собственной молодежи попер вверх в таблице.

В первом тайме судейство задвинуло сам футбол на второй план — в матчах «Спартака» иначе почему-то не получается. Что касается чисто игровых моментов, то было очень много борьбы, хорошее движение «Краснодара» и гол «Спартака». Забил Роман Зобнин , поймавший отскок в штрафной после углового. Важный гол для игрока , к которому у болельщиков красно-белых в последнее время все больше претензий.

Незадолго до этого в центре внимания оказался Соболев. Спартаковский форвард, уже «сидя» на карточке, задел соперника локтем, а потом позволил себе жест, который при желании можно было квалифицировать как недисциплинированное поведение. Рефери Кирилл Левников никаких санкций к Соболеву применять не стал. Зато еще до перерыва оставил хозяев в меньшинстве. Главный краснодарский тафгай Александр Черников добавил пару лишних движений при игре в отборе против Мозеса и стал заложником своей агрессивности и репутации — прямая красная.

Все это напомнило матч «Спартака» в Грозном, но там решения принимались не в пользу москвичей. В Краснодаре красно-белые будто бы получили компенсацию.

Тайм в большинстве «Спартак» провел образцово. Не прошло и минуты, как красно-белые забили второй мяч: Промес на паузе разобрался с обороной «Краснодара» и катнул мимо Матвея Сафонова .

И тут же пришел третий гол. Мозес, Соболев и Зобнин расчертили шикарную атаку, и защитник «Краснодара» Сергей Бородин в последний момент внес мяч в собственные ворота, лишив Ром а на заслуженного дубля. «Краснодар» вынужден был бежать вперед, давая «Спартаку» много пространства на своей половине. Вспомнился матч пятилетней давности, когда пр а ймовый карреровский «Спартак» на выезде разнес соперника со счетом 4:1. В этот раз получилось то же самое.

Однако и во втором тайме нашелся дискуссионный судейский момент. Мяч в штрафной «Спартака» попал в руку Даниила Денисова от его же лица, и Левников после просмотра назначил пенальти. Руки в штрафной в последнее время стали самым тонким моментом в футболе, и болельщикам все сложнее отследить последовательность принятия решений в таких ситуациях. Скажем так, это делает футбол менее демократичным видом спорта, чем всегда было принято его считать. Ну а Эдуард Сперцян с точки забил.

На «Спартаке» пропущенный гол никак не сказался. Не добавил пожара в обороне даже вынужденно вышедший на замену Макс Кофрие . Наоборот, красно-белые очень охотно помчались разрывать уставшую оборону хозяев. Четвертый мяч забил Мозес после умной передачи Данила Пруцева . Был еще гол Соболева в компенсированное время, но его не засчитали.