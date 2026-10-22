Кузнецов считает ЦСКА фаворитом в дерби: «Спартак» начал хорошо, но потом притормозил»
Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 12-м туре РПЛ.
«В этой встрече фаворитами можно считать армейцев. Они только в предыдущем туре уступили лидерство. Не проигрывали на протяжении 11 туров. «Спартак» начал хорошо, но потом притормозил. Здесь нельзя отдавать сильное предпочтение кому-то — это самое значимое дерби в российском футболе. Такие матчи на три результата. Однозначно, будут борьба и эмоции в предстоящем матче. Не считается ли теперь «Зенит» — «Краснодар» главным матчем в РПЛ? Этот матч получил какую-то значимость лишь в последние два года. И что мы теперь из-за двух лет ЦСКА — «Спартак» на второй план отодвинем? Не согласен с этим», — сказал Кузнецов «СЭ».
После 11 туров ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Спартак» идет третьим — 23 очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1