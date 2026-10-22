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Кузнецов назвал ЦСКА фаворитом дерби против Спартака в 12 туре РПЛ

Кузнецов считает ЦСКА фаворитом в дерби: «Спартак» начал хорошо, но потом притормозил»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 12-м туре РПЛ.

«В этой встрече фаворитами можно считать армейцев. Они только в предыдущем туре уступили лидерство. Не проигрывали на протяжении 11 туров. «Спартак» начал хорошо, но потом притормозил. Здесь нельзя отдавать сильное предпочтение кому-то — это самое значимое дерби в российском футболе. Такие матчи на три результата. Однозначно, будут борьба и эмоции в предстоящем матче. Не считается ли теперь «Зенит» — «Краснодар» главным матчем в РПЛ? Этот матч получил какую-то значимость лишь в последние два года. И что мы теперь из-за двух лет ЦСКА — «Спартак» на второй план отодвинем? Не согласен с этим», — сказал Кузнецов «СЭ».

После 11 туров ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Спартак» идет третьим — 23 очка.

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Дмитрий Кузнецов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

 3 1 1
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