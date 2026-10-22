Кузнецов считает ЦСКА фаворитом в дерби: «Спартак» начал хорошо, но потом притормозил»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 12-м туре РПЛ.

«В этой встрече фаворитами можно считать армейцев. Они только в предыдущем туре уступили лидерство. Не проигрывали на протяжении 11 туров. «Спартак» начал хорошо, но потом притормозил. Здесь нельзя отдавать сильное предпочтение кому-то — это самое значимое дерби в российском футболе. Такие матчи на три результата. Однозначно, будут борьба и эмоции в предстоящем матче. Не считается ли теперь «Зенит» — «Краснодар» главным матчем в РПЛ? Этот матч получил какую-то значимость лишь в последние два года. И что мы теперь из-за двух лет ЦСКА — «Спартак» на второй план отодвинем? Не согласен с этим», — сказал Кузнецов «СЭ».

После 11 туров ЦСКА располагается на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. «Спартак» идет третьим — 23 очка.

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