Такой «Зенит» похож на чемпиона! «Крылья» разгромлены в Питере

Сине-бело-голубые уверенно победили команду из Самары и доказали, что осечка в Химках была недоразумением.

Ничья в Подмосковье — случайность

Стартовый матч чемпионата всех ввел в заблуждение. «Зенит» сыграл с «Химками» заметно ниже своего уровня и едва не упустил даже ничью, а по итогам тура оказался где-то в середине таблицы. Не так важно, что это первый игровой день — все равно было непривычно видеть сине-бело-голубых так далеко от первого места. Тем более что «Зенит» считается абсолютным фаворитом РПЛ.

Пожалуй, у невской команды еще никогда не было настолько высоких шансов на успех перед началом сезона. В последние сезоны мы всегда видели хотя бы одного приличного конкурента, а сейчас проблемы у всех. Кроме «Зенита», который этой ничьей будто бы оживил мертворожденную интригу.

Матч с «Крыльями Советов» должен был показать, случайной была та осечка или нет. Соперник в этом смысле был идеальный: не гранд и не аутсайдер, а очень крепкая команда. В прошлом сезоне «Крылья» сыграли с «Зенитом» вничью дома и были близки к тому, чтобы отобрать очки у него в гостях (уступили 1:2). Да, в межсезонье самарцы потеряли Антона Зиньковского и Владислава Сарвели, но яркой победой в Оренбурге показали, что все еще мощны.

Самара — без Пиняева, Питер — без Чистякова

Перед игрой с «Зенитом» «Крылья» недосчитались еще одного ключевого футболиста атаки: Сергею Пиняеву стало плохо на тренировке, из-за чего он может много пропустить. А ведь 17-летний вундеркинд должен был на старте текущего сезона регулярно выходить в основе. Потеря Пиняева вынудила главного тренера Игоря Осинькина сдвинуть не левый фланг Александра Коваленко — другого необычайно талантливого футболиста — а в опорной зоне появился Денис Якуба. Больше перестановок не было.

А вот «Зенита» выглядел необычно. Внезапно вне заявки оказался Дмитрий Чистяков — лидер обороны «Зенита» получил травму на тренировке, и вместо него вышел Деян Ловрен. Капитан команды пропустил всю весну и впервые с декабря 2021 года сыграл за «Зенит» в официальном матче. Помимо Чистякова вне основы остался Алексей Сутормин — но по решению Сергея Семака. Справа в обороне вышел Далер Кузяев, что повлекло за собой перестановки во всех линиях: схема 4-3-3 осталась, но в полузащиту опустился Клаудиньо, а на фланге появился Андрей Мостовой. Еще одно важное событие — дебют Матео Кассьерры в стартовом составе.

Два роковых пенальти

Осинькин перед игрой обещал «СЭ», что не будет «парковать автобус». Он не солгал, но при этом «Крылья» сыграли слишком смело. В прошлом чемпионате самарцы были вторыми с конца по интенсивности прессинга, а тут стали смело давить защитников «Зенита» уже с первых минут. При этом действия форвардов гостей не были слаженным, так что чемпионы России без труда выходили из-под него. А побочный эффект высокого прессинга, как известно, — разрывы между линиями, поэтому «Зенит» легко находил пространство.

Но выйти вперед хозяевам позволила не столько тактика, сколько индивидуальные ошибки соперника. Коваленко и Якуба в начале встречи заработали по пенальти в свои ворота, а Мостовой и Кузяев забили по мячу. Причем удар Андрея с 11-метровой Ломаев отразил, но Мостовой же сыграл на добивании, а Далер забил сразу.

«Крылья» так и не оправились от этого удара. Это показывает и статистика: по итогам первого тайма самарцы не нанесли ни одного удара по воротам, а «Зенит» — целых восемь (причем все из штрафной). На 31-й минуте пришел и гол с игры: Мостовой обыгрался с Клаудиньо и попал под перекладину. Андрей вообще был максимально заряжен: очевидно, что трансферы Зелимхана Бакаева и Густаво Мантуана повысили его мотивацию.

Уверенная победа

«Зенит» сделал результат за тайм. Но до перерыва не все было идеально, причем не только на поле. Кузяев получил травму и был заменен на Сутормина, а на трибунах тем временем царила тишина. В первом тайме «вираж» сидел на своих местах и молчал — не было ни флагов, ни баннеров. Очевидно, что таким образом активные болельщики выражают отношение к введению Fan ID.

Зато после перерыва шумовая и визуальная поддержка вернулись, только на газоне все стало немного скромнее.

«Крылья» перестали высоко прессинговать, так что «Зениту» стало сложнее создавать моменты. Они все равно были, но не такие опасные, как в первом тайме. Гостям перестроения в атаке не помогали: за втором тайм они ударили по воротам лишь однажды (Коваленко мимо), но хотя бы не пропустили. Хотя в концовке, когда Осинькин переместил линию обороны чуть ли не к центральному кругу, у ворот Ломаева было очень опасно.

У «Зенита» разочаровал Кассьерра, который слишком медленно передвигался по полю, зато удивил Даниил Одоевский — голкипер «Зенита» регулярно успешно выходил из ворот, срывая аплодисменты «Газпром Арены».

3:0 — уверенная победа чемпионов России. Благодаря ей они как минимум до субботы поднимаются на привычное первое место. Очевидно, что осечка в Химках была недоразумением.