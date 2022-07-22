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Такой «Зенит» похож на чемпиона! «Крылья» разгромлены в Питере

«Зенит» дома разгромил «Крылья Советов»
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Мостовой и Малком радуются забитому голу в ворота «Крыльев Советов».
Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Сине-бело-голубые уверенно победили команду из Самары и доказали, что осечка в Химках была недоразумением.
Россия. Премьер-лига. 2-й тур
22 июл, 20:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Крылья Советов
Голы
Мостовой, 5 (1:0), Кузяев, 12 (2:0), Мостовой, 31 (3:0)
Нереализованный пенальти
Мостовой 5
Зенит
Одоевский Дуглас Сантос Ловрен Родригао Барриос Вендел Клаудиньо (Круговой, 79) Кузяев (Сутормин, 29) Мостовой (Бакаев, 71) Малком (Ерохин, 79) Кассьерра (Сергеев, 71)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков Бейл Гапонов (Евгеньев, 62) Якуба (Витюгов, 14) Ежов Глушенков (Соколов, 62) Иванисеня (Липовой, 79) Цыпченко (Хубулов, 79) Коваленко
Предупреждения
Горшков 26’, Солдатенков 29’, Гапонов 39’
Судьи
Чистяков (Азов) Ширяев (Ставрополь) Гурбанов (Краснодар)
ВАР
Мешков (Дмитров) Усачев (Ростов-на-Дону)

Ничья в Подмосковье — случайность

Стартовый матч чемпионата всех ввел в заблуждение. «Зенит» сыграл с «Химками» заметно ниже своего уровня и едва не упустил даже ничью, а по итогам тура оказался где-то в середине таблицы. Не так важно, что это первый игровой день — все равно было непривычно видеть сине-бело-голубых так далеко от первого места. Тем более что «Зенит» считается абсолютным фаворитом РПЛ.

Пожалуй, у невской команды еще никогда не было настолько высоких шансов на успех перед началом сезона. В последние сезоны мы всегда видели хотя бы одного приличного конкурента, а сейчас проблемы у всех. Кроме «Зенита», который этой ничьей будто бы оживил мертворожденную интригу.

Матч с «Крыльями Советов» должен был показать, случайной была та осечка или нет. Соперник в этом смысле был идеальный: не гранд и не аутсайдер, а очень крепкая команда. В прошлом сезоне «Крылья» сыграли с «Зенитом» вничью дома и были близки к тому, чтобы отобрать очки у него в гостях (уступили 1:2). Да, в межсезонье самарцы потеряли Антона Зиньковского и Владислава Сарвели, но яркой победой в Оренбурге показали, что все еще мощны.

Самара — без Пиняева, Питер — без Чистякова

Перед игрой с «Зенитом» «Крылья» недосчитались еще одного ключевого футболиста атаки: Сергею Пиняеву стало плохо на тренировке, из-за чего он может много пропустить. А ведь 17-летний вундеркинд должен был на старте текущего сезона регулярно выходить в основе. Потеря Пиняева вынудила главного тренера Игоря Осинькина сдвинуть не левый фланг Александра Коваленко — другого необычайно талантливого футболиста — а в опорной зоне появился Денис Якуба. Больше перестановок не было.

А вот «Зенита» выглядел необычно. Внезапно вне заявки оказался Дмитрий Чистяков — лидер обороны «Зенита» получил травму на тренировке, и вместо него вышел Деян Ловрен. Капитан команды пропустил всю весну и впервые с декабря 2021 года сыграл за «Зенит» в официальном матче. Помимо Чистякова вне основы остался Алексей Сутормин — но по решению Сергея Семака. Справа в обороне вышел Далер Кузяев, что повлекло за собой перестановки во всех линиях: схема 4-3-3 осталась, но в полузащиту опустился Клаудиньо, а на фланге появился Андрей Мостовой. Еще одно важное событие — дебют Матео Кассьерры в стартовом составе.

Два роковых пенальти

Осинькин перед игрой обещал «СЭ», что не будет «парковать автобус». Он не солгал, но при этом «Крылья» сыграли слишком смело. В прошлом чемпионате самарцы были вторыми с конца по интенсивности прессинга, а тут стали смело давить защитников «Зенита» уже с первых минут. При этом действия форвардов гостей не были слаженным, так что чемпионы России без труда выходили из-под него. А побочный эффект высокого прессинга, как известно, — разрывы между линиями, поэтому «Зенит» легко находил пространство.

Но выйти вперед хозяевам позволила не столько тактика, сколько индивидуальные ошибки соперника. Коваленко и Якуба в начале встречи заработали по пенальти в свои ворота, а Мостовой и Кузяев забили по мячу. Причем удар Андрея с 11-метровой Ломаев отразил, но Мостовой же сыграл на добивании, а Далер забил сразу.

«Крылья» так и не оправились от этого удара. Это показывает и статистика: по итогам первого тайма самарцы не нанесли ни одного удара по воротам, а «Зенит» — целых восемь (причем все из штрафной). На 31-й минуте пришел и гол с игры: Мостовой обыгрался с Клаудиньо и попал под перекладину. Андрей вообще был максимально заряжен: очевидно, что трансферы Зелимхана Бакаева и Густаво Мантуана повысили его мотивацию.

Уверенная победа

«Зенит» сделал результат за тайм. Но до перерыва не все было идеально, причем не только на поле. Кузяев получил травму и был заменен на Сутормина, а на трибунах тем временем царила тишина. В первом тайме «вираж» сидел на своих местах и молчал — не было ни флагов, ни баннеров. Очевидно, что таким образом активные болельщики выражают отношение к введению Fan ID.

Зато после перерыва шумовая и визуальная поддержка вернулись, только на газоне все стало немного скромнее.

«Крылья» перестали высоко прессинговать, так что «Зениту» стало сложнее создавать моменты. Они все равно были, но не такие опасные, как в первом тайме. Гостям перестроения в атаке не помогали: за втором тайм они ударили по воротам лишь однажды (Коваленко мимо), но хотя бы не пропустили. Хотя в концовке, когда Осинькин переместил линию обороны чуть ли не к центральному кругу, у ворот Ломаева было очень опасно.

У «Зенита» разочаровал Кассьерра, который слишком медленно передвигался по полю, зато удивил Даниил Одоевский — голкипер «Зенита» регулярно успешно выходил из ворот, срывая аплодисменты «Газпром Арены».

3:0 — уверенная победа чемпионов России. Благодаря ей они как минимум до субботы поднимаются на привычное первое место. Очевидно, что осечка в Химках была недоразумением.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

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1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

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Х

9%

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Сергей Пиняев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
28
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1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
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 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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