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«Денисов закрыл Клаудиньо». Разбираем, за что 19-летнего опорника так ценит Абаскаль

Максим Никитин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Руслан Литвинов и Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Даниил Хлусевич — Клаудиньо — Даниил Денисов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» — о молодом полузащитнике, который ворвался в основу «Спартака».

Центральные полузащитники оборонительного типа — люди в основном незаметные. Невнимательный зритель вспоминает о них один раз за игру. Ну, только если он гол не забьет или передачу не сделает. Или, быть может, удалится. Такое тоже бывает.

И вот спартаковец Даниил Денисов — человек вдвойне незаметный. Даже в «Спартаке-2» он играл сугубо механическую роль. Его часто отправляли на фланг обороны, хотя лучшая позиция Даниила — в центре поля. Внешне тоже не совсем понятно, зачем его использовали не по профилю, но, если углубиться в анализе, все встает на места.

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Денисов — максимально исполнительный и старательный. Многие футболисты говорят: «Куда тренер поставит, там и сыграю». Но в реальности мало кто готов отказаться от позиции, стиля и привычных маневров. Денисов готов, и показывает он это и в основе, и во второй команде. Поэтому таких людей часто не замечают, но для тренеров иметь гибкого и ответственного футболиста — восторг.

Тем удивительнее, что на прошлой неделе взорвалась дискуссия по действиям игрока в матче с «Зенитом». Ее спровоцировал Илья Казаков, который интервьюировал Даниила и написал в рецензии: «Денисов закрыл Клаудиньо». Фраза моментально стала мемом и открыла портал для споров и насмешек. Мол, ну как 19-летний футболист мог закрыть лучшего игрока чемпионата России? Это же невозможно.

На самом деле правда где-то посередине. У Денисова с Клаудиньо вообще-то случилось мало единоборств, из которых Даниил проиграл только половину. В основном он попадал под бешеный каток Сантоса и Вендела, которые разрывали зону правого полуфланга красно-белых. Так что тезис действительно спорный, но он дал путь другому нюансу: про то, что три гола забиты из-под Денисова.

Даниил Хлусевич — Клаудиньо — Даниил Денисов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Даниил Хлусевич — Клаудиньо — Даниил Денисов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Это второй радикальный взгляд, но уже в негативную сторону. Ответственность за все голы точно коллективная, если исключать первую результативную атаку «Зенита», когда мяч залетел из-за глупейшей ошибки Умярова. В остальном Денисов часто оказывался в ситуации один против двоих из-за позиционных ошибок партнеров. Например, несколько раз Хлусевич оставался в низкой позиции и давал возможность игроку на своем фланге без сопротивления получать мяч. И это не значит, что Даниил сыграл лучше остальных. У него замечены и индивидуальные ошибки, но говорить, что все беды «Спартака» из-за «слабого» Денисова, — точно неправильно. Тем более что физически он прямо сейчас в огромном порядке: абсолютно лучший в команде на старте сезона по спринтам и общему пробегу.

Разумеется, я не буду разводить аргументацию по мотивам Станислава Черчесова — пробег решает далеко не все — но и промолчать об этом тоже неправильно. Если плюсы есть — их нужно подчеркивать.

При этом чисто по-футбольному Денисов и правда пока не выглядит лучше остальных конкурентов за центр поля. С одной стороны, он максимально злой, выносливый и агрессивный в единоборствах. С другой — на мяче его качества пока до конца непонятны. Правда, уже ясно, что комбинационное мышление в порядке.

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В любом случае я понимаю болельщиков, которые задают вопрос: «А почему Денисов?» Он и правда не самый очевидный выбор в основу, особенно при наличии Литвинова, Пруцева и Мартинса на лавке. Есть ощущение, что Абаскаль должен как-то перестраивать игру в центре поля, чтобы обеспечивать стабильность при владении мячом. Но в этом смысле есть вопрос, например, к Зобнину: а что он в нынешнем состоянии способен дать команде? Особенно команде с комбинационной философией.

При этом сегодня мы, скорее всего, увидим Денисова в старте. Если не в центре поля, то на фланге защиты. Пока Денисов — гибкий и ответственный. И, по мнению Абаскаля, этого в нынешнем «Спартаке» достаточно, чтобы играть в старте.

Мне лично игроки с отдачей автоматически симпатичны. Здоровая агрессия часто решает не только эпизоды, но и матчи. Понтус Вернблум и Игорь Денисов одобряют.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
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  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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