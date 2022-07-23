«Денисов закрыл Клаудиньо». Разбираем, за что 19-летнего опорника так ценит Абаскаль
Центральные полузащитники оборонительного типа — люди в основном незаметные. Невнимательный зритель вспоминает о них один раз за игру. Ну, только если он гол не забьет или передачу не сделает. Или, быть может, удалится. Такое тоже бывает.
И вот спартаковец Даниил Денисов — человек вдвойне незаметный. Даже в «Спартаке-2» он играл сугубо механическую роль. Его часто отправляли на фланг обороны, хотя лучшая позиция Даниила — в центре поля. Внешне тоже не совсем понятно, зачем его использовали не по профилю, но, если углубиться в анализе, все встает на места.
Денисов — максимально исполнительный и старательный. Многие футболисты говорят: «Куда тренер поставит, там и сыграю». Но в реальности мало кто готов отказаться от позиции, стиля и привычных маневров. Денисов готов, и показывает он это и в основе, и во второй команде. Поэтому таких людей часто не замечают, но для тренеров иметь гибкого и ответственного футболиста — восторг.
Тем удивительнее, что на прошлой неделе взорвалась дискуссия по действиям игрока в матче с «Зенитом». Ее спровоцировал Илья Казаков, который интервьюировал Даниила и написал в рецензии: «Денисов закрыл Клаудиньо». Фраза моментально стала мемом и открыла портал для споров и насмешек. Мол, ну как 19-летний футболист мог закрыть лучшего игрока чемпионата России? Это же невозможно.
На самом деле правда где-то посередине. У Денисова с Клаудиньо вообще-то случилось мало единоборств, из которых Даниил проиграл только половину. В основном он попадал под бешеный каток Сантоса и Вендела, которые разрывали зону правого полуфланга красно-белых. Так что тезис действительно спорный, но он дал путь другому нюансу: про то, что три гола забиты из-под Денисова.
Это второй радикальный взгляд, но уже в негативную сторону. Ответственность за все голы точно коллективная, если исключать первую результативную атаку «Зенита», когда мяч залетел из-за глупейшей ошибки Умярова. В остальном Денисов часто оказывался в ситуации один против двоих из-за позиционных ошибок партнеров. Например, несколько раз Хлусевич оставался в низкой позиции и давал возможность игроку на своем фланге без сопротивления получать мяч. И это не значит, что Даниил сыграл лучше остальных. У него замечены и индивидуальные ошибки, но говорить, что все беды «Спартака» из-за «слабого» Денисова, — точно неправильно. Тем более что физически он прямо сейчас в огромном порядке: абсолютно лучший в команде на старте сезона по спринтам и общему пробегу.
Разумеется, я не буду разводить аргументацию по мотивам Станислава Черчесова — пробег решает далеко не все — но и промолчать об этом тоже неправильно. Если плюсы есть — их нужно подчеркивать.
При этом чисто по-футбольному Денисов и правда пока не выглядит лучше остальных конкурентов за центр поля. С одной стороны, он максимально злой, выносливый и агрессивный в единоборствах. С другой — на мяче его качества пока до конца непонятны. Правда, уже ясно, что комбинационное мышление в порядке.
В любом случае я понимаю болельщиков, которые задают вопрос: «А почему Денисов?» Он и правда не самый очевидный выбор в основу, особенно при наличии Литвинова, Пруцева и Мартинса на лавке. Есть ощущение, что Абаскаль должен как-то перестраивать игру в центре поля, чтобы обеспечивать стабильность при владении мячом. Но в этом смысле есть вопрос, например, к Зобнину: а что он в нынешнем состоянии способен дать команде? Особенно команде с комбинационной философией.
При этом сегодня мы, скорее всего, увидим Денисова в старте. Если не в центре поля, то на фланге защиты. Пока Денисов — гибкий и ответственный. И, по мнению Абаскаля, этого в нынешнем «Спартаке» достаточно, чтобы играть в старте.
Мне лично игроки с отдачей автоматически симпатичны. Здоровая агрессия часто решает не только эпизоды, но и матчи. Понтус Вернблум и Игорь Денисов одобряют.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1