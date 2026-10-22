В «Локомотиве» уверены, что команда догонит лидирующую пятерку: «Оправились от первоначального шока»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды.

«Я верил, что у клуба изменится положение в лучшую сторону. Доволен качеством игры, который демонстрирует команда. Очевидно, оправились от первоначального шока. Уверен, что «Локомотив» догонит лидирующую пятерку», — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» с 11 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. 25 октября железнодорожники сыграют с «Ростовом» в 12-м туре чемпионата России.

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