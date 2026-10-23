Семак: «Лидеры сборной играли бы при любом лимите на легионеров»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об отношении к лимиту на легионеров.

С сезона-2026/27 команды РПЛ могут заявлять не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле — не более 7.

— Вы неоднократно высказывались о лимите на легионеров, и в частности говорили, что «никакие ограничения не способствуют развитию футбола». Однако сейчас мы видим иную ситуацию: в Лиге чемпионов шумят Сафонов и Батраков, а у «Зенита» лучшие по результативности в нынешнем сезоне с отрывом — Соболев и Глушенков. Меняет ли все это ваше видение в вопросе о лимите?

— Я не думаю, что есть какая-то параллель между тем же отъездом Батракова. Я думаю, при любом лимите или его отсутствии он бы играл. То же самое и Сафонов. То же самое было, когда лимита не было, когда наша сборная добивалась лучших результатов.

Это тоже поколение талантливых российских игроков. Если они выигрывают конкуренцию — они играют. И не важно, есть лимит или нет лимита. Для них это не является каким-то сдерживающим фактором.

А вот искусственно вводить в состав тех или иных игроков... Конечно, мы понимаем, что футбол от этого сильнее не становится. Возможно, кому-то поможет, возможно, нет. Но на сегодняшний день, наверное, из тех игроков, которых вы назвали, из тех игроков, которые сейчас на виду, и те, которые могли бы уехать, допустим, в хорошие европейские клубы, нет ни одного игрока, кому бы это помогло или помешало. Я думаю, при любых лимитах те игроки, которые являются лидерами нашей сборной, они бы играли, потому что они просто лучшие на своей позиции. Вот и все. Это спортивная составляющая, которая, в принципе, играет самую важную роль.

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