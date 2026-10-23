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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношении к лимиту на легионеров

Семак: «Лидеры сборной играли бы при любом лимите на легионеров»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об отношении к лимиту на легионеров.

С сезона-2026/27 команды РПЛ могут заявлять не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле — не более 7.

— Вы неоднократно высказывались о лимите на легионеров, и в частности говорили, что «никакие ограничения не способствуют развитию футбола». Однако сейчас мы видим иную ситуацию: в Лиге чемпионов шумят Сафонов и Батраков, а у «Зенита» лучшие по результативности в нынешнем сезоне с отрывом — Соболев и Глушенков. Меняет ли все это ваше видение в вопросе о лимите?

— Я не думаю, что есть какая-то параллель между тем же отъездом Батракова. Я думаю, при любом лимите или его отсутствии он бы играл. То же самое и Сафонов. То же самое было, когда лимита не было, когда наша сборная добивалась лучших результатов.

Это тоже поколение талантливых российских игроков. Если они выигрывают конкуренцию — они играют. И не важно, есть лимит или нет лимита. Для них это не является каким-то сдерживающим фактором.

А вот искусственно вводить в состав тех или иных игроков... Конечно, мы понимаем, что футбол от этого сильнее не становится. Возможно, кому-то поможет, возможно, нет. Но на сегодняшний день, наверное, из тех игроков, которых вы назвали, из тех игроков, которые сейчас на виду, и те, которые могли бы уехать, допустим, в хорошие европейские клубы, нет ни одного игрока, кому бы это помогло или помешало. Я думаю, при любых лимитах те игроки, которые являются лидерами нашей сборной, они бы играли, потому что они просто лучшие на своей позиции. Вот и все. Это спортивная составляющая, которая, в принципе, играет самую важную роль.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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