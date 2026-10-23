Семак: «Лидеры сборной играли бы при любом лимите на легионеров»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос корреспондента «СЭ» об отношении к лимиту на легионеров.
С сезона-2026/27 команды РПЛ могут заявлять не более 12 иностранных футболистов, а одновременно выпускать на поле — не более 7.
— Вы неоднократно высказывались о лимите на легионеров, и в частности говорили, что «никакие ограничения не способствуют развитию футбола». Однако сейчас мы видим иную ситуацию: в Лиге чемпионов шумят Сафонов и Батраков, а у «Зенита» лучшие по результативности в нынешнем сезоне с отрывом — Соболев и Глушенков. Меняет ли все это ваше видение в вопросе о лимите?
— Я не думаю, что есть какая-то параллель между тем же отъездом Батракова. Я думаю, при любом лимите или его отсутствии он бы играл. То же самое и Сафонов. То же самое было, когда лимита не было, когда наша сборная добивалась лучших результатов.
Это тоже поколение талантливых российских игроков. Если они выигрывают конкуренцию — они играют. И не важно, есть лимит или нет лимита. Для них это не является каким-то сдерживающим фактором.
А вот искусственно вводить в состав тех или иных игроков... Конечно, мы понимаем, что футбол от этого сильнее не становится. Возможно, кому-то поможет, возможно, нет. Но на сегодняшний день, наверное, из тех игроков, которых вы назвали, из тех игроков, которые сейчас на виду, и те, которые могли бы уехать, допустим, в хорошие европейские клубы, нет ни одного игрока, кому бы это помогло или помешало. Я думаю, при любых лимитах те игроки, которые являются лидерами нашей сборной, они бы играли, потому что они просто лучшие на своей позиции. Вот и все. Это спортивная составляющая, которая, в принципе, играет самую важную роль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Оренбург
|11
|2
|7
|2
|13-12
|13
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|11
|1
|3
|7
|12-27
|6
|23.10
|19:30
|Ахмат – Оренбург
|- : -
|24.10
|12:45
|Акрон – Динамо
|- : -
|24.10
|15:00
|Факел – Родина
|- : -
|24.10
|17:15
|Рубин – Крылья Советов
|- : -
|24.10
|19:30
|Краснодар – Балтика
|- : -
|25.10
|13:45
|Ростов – Локомотив
|- : -
|25.10
|16:00
|ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.10
|18:30
|Зенит – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1