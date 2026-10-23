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Защитник «Зенита» Сантос: «Россия для меня — настоящий дом»

Алексей Михайлов

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о России перед матчем 2-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

«Я уже семь лет играю здесь. Для меня это настоящий дом. Я чувствую себя здесь как дома, и всегда говорил и продолжаю говорить о том, что Петербург — очень красивый город, Россия — очень красивая страна. И как здесь все замечательно и здорово, и подходящее для бразильских футболистов в том числе. Именно поэтому наблюдаю за тем, как все больше бразильцев обращают внимание на чемпионат России, на российские клубы, на «Зенит», в частности.

Я люблю этот клуб, и моя семья любит Петербург как наш дом, а в первую очередь за то, что здесь комфортно, безопасно, очень красиво. Именно поэтому мы ощущаем себя здесь как дома», — сказал Сантос на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на «Газпром Арене». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

После 11 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. У «Динамо» — 13 очков и 6-е место.

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Дуглас Сантос
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

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Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Георгий Мелкадзе

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 9 1 3
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Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
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