Защитник «Зенита» Сантос: «Россия для меня — настоящий дом»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался о России перед матчем 2-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

— «Я уже семь лет играю здесь. Для меня это настоящий дом. Я чувствую себя здесь как дома, и всегда говорил и продолжаю говорить о том, что Петербург — очень красивый город, Россия — очень красивая страна. И как здесь все замечательно и здорово, и подходящее для бразильских футболистов в том числе. Именно поэтому наблюдаю за тем, как все больше бразильцев обращают внимание на чемпионат России, на российские клубы, на «Зенит», в частности.

Я люблю этот клуб, и моя семья любит Петербург как наш дом, а в первую очередь за то, что здесь комфортно, безопасно, очень красиво. Именно поэтому мы ощущаем себя здесь как дома», — сказал Сантос на пресс-конференции.

Матч «Зенит» — «Динамо» Махачкала пройдет в воскресенье, 25 октября, на «Газпром Арене». Начало встречи — в 18.30 по московскому времени.

После 11 туров «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. У «Динамо» — 13 очков и 6-е место.