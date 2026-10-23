Семак: «Бразилия, наверное, — самая футбольная страна в мире»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о бразильских футболистах.

— Если мы возьмем бразильских футболистов, то уровень конкуренции в Бразилии за то, чтобы вырасти и стать профессиональным футболистом, он огромен. И больше всего в мире футболистов-иностранцев, которые играют в различных чемпионатах — тоже из Бразилии.

Огромное количество хороших, качественных игроков, которые добавляют и зрелищности, и страсти. Все игроки техничные. Многие бразильские игроки эмоциональны. И, в принципе, эта страна, наверное, — самая футбольная страна в мире. И не зря такое количество игроков выступает во всех странах мира.

За «Зенит» играют бразильские защитники Дуглас Сантос и Нино, полузащитники Маркус Вендел, Джон Джон и Густаво Мантуан и нападающие Фелипе Аугусто, Луис Энрике и Педро.

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