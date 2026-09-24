«Вагнер заявляет: «Больше у вас не играю!» Перевел в дубль — одумался, забил три «Спартаку»!» Интервью Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился своими воспоминаниями о работе с нападающим Вагнером Лавом, который в субботу, 26 сентября, проведет в Москве свой прощальный матч.

Гинер говорит: «У нас есть деньги на Кавенаги». Отвечаю: «Нет, берем Вагнера»

— Вагнер все-таки завершил футбольную карьеру в 42 года. Не шутили на тему того, что он доиграет до 50?

— За Вагнера можно только порадоваться. Блестящая карьера! А то, что доиграл до 42-х, говорит о его великолепном здоровье. О том, что человек себя не запустил. Он же в прошлом году прилетал в Москву на матч, посвященный 20-летию победы ЦСКА в Кубке УЕФА. И вы сами могли убедиться, что он еще в большом порядке. Нацелен на голы, голоден до футбола.

Но все, к сожалению, когда-то подходит к концу. Могу сказать одно: Вагнер точно может гордиться своей карьерой. Cудите сами: в списке лучших бомбардиров армейского клуба он занимает второе место. Впереди Вагнера только великий Григорий Федотов! Лав оставил огромный след в истории нашего футбола. Здорово, что его прощальный матч пройдет в Москве. Он поблагодарит болельщиков. А они — его. Очень красивая история!

— Помните, когда впервые увидели его игру?

— Летом 2004 года мы в ЦСКА искали нападающего. И как-то президент клуба Евгений Гинер попросил меня зайти к нему, вручил мне две кассеты: «Посмотри этих двух футболистов, оцени их и сделай выбор». Речь шла о Вагнере и Кавенаги, который в итоге оказался в «Спартаке».

— Почему выбрали бразильца?

— В моем понимании форвард современной формации — тот, кто играет по всему фронту атаки. Вагнер мог действовать и справа, и слева, и в центре, и в оттяжке. Индивидуально сильный нападающий. Мог в одиночку обыграть защитников, забить.

— А Кавенаги?

— А аргентинец был более зависимый от партнеров форвард, игрок центральной зоны. Да, достаточно забивной, но для него нужны были еще и сильные фланги, чтобы снабжали его постоянно передачами.

При этом Кавенаги стоил около 12 миллионов, а Вагнер — 5. И мне Гинер говорил: «У нас деньги есть, давай купим Кавенаги». Отвечал: «Нет, нам нужен Вагнер». И потом: скорость у бразильца была совсем другая, чем у аргентинца. В общем, доводы Гинеру привел. И мы взяли Вагнера. История показала, что сделали правильный выбор.

— Что нужно было ему подтянуть в своей игре?

— Да очевидных минусов я вам, пожалуй, и не назову. Какие-то тактические моменты приходилось иногда разъяснять. Но его козыри, достоинства точно перекрывали небольшие недочеты. Сумасшедшее голевое чутье, прекрасный дриблинг, сильный удар с любой дистанции. Все — при нем! С ним мы попали даже не на 100, а на 150 процентов.

— Он и забил в первом же матче.

— Да, мы с ним лично познакомились уже непосредственно перед встречей с «Нефтчи» в квалификации Лиги чемпионов. Я спросил: «Готов сегодня выйти на поле»? Он: «Никаких проблем, тренер». Вышел на замену во втором тайме и забил прекрасный гол. Так началась эпоха Вагнера в ЦСКА!

— Когда Вагнер улетал в отпуск, не боялись, что он может и не вернуться?

— Нет, такого не было. Другое дело, что он, как и другие легионеры, мог немного опоздать. Но Вагнер сам прекрасно понимал, что где-то неправ, платил штраф и сразу включался в работу.

— Лав вспоминал, что за каждый день опоздания ему пришлось заплатить 5 тысяч долларов...

— У нас существовала определенная система наказаний. Когда штрафовали на 5 тысяч за день, это не всегда действовало на бразильцев. Когда на 10 — игроки уже задумывались, а стоит ли задерживаться на родине. Когда же размер санкций достиг 15 тысяч, Вагнер прибывал к началу сборов и вольностей себе не позволял.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Когда Вагнер забивал третий «Спортингу», я замер: «Куда же ты так бьешь?! Покати!»

— Но беговую работу, как и Карвалью, не жаловал?

— Такова специфика бразильцев. Техничные, очень любят повозиться с мячом. Приходилось и Вагнеру, и Карвалью доходчиво объяснять, что без беговой работы, без серьезных нагрузок — никуда. В прошлом году Даниэль при встрече сказал мне: «Тренер, вспоминаю ваши тяжелые тренировки. Как же вы были правы, что давали нам такие нагрузки. В итоге мы выиграли Кубок УЕФА».

Кстати, если брать именно ту еврокубковую кампанию, то никаких нареканий к Вагнеру и Карвалью по работе на тренировках у меня не было.

— Вот как?

— Да. Бразильцы абсолютно адекватно восприняли поставленную перед командой задачу: дойти до финала Кубка УЕФА. Им она была, что называется, по душе. Они знали себе цену и хотели всем доказать, что им по силам обыгрывать серьезных европейских соперников. Здоровые амбиции! На тех сборах во время кроссов Вагнер с Карвалью были в числе первых! Ну и сами знаете, чем все закончилось. Карвалью был признан лучшим игроком финала со «Спортингом», отдал три голевых паса. А Вагнер поставил жирную точку в том поединке.

— Как со скамейки смотрелся его гол?

— Когда он уже оказался один перед пустыми воротами, я, признаюсь, замер. Он же собрался со всей силы бить с двух метров. Я был немного ошарашен, подумал: «Куда же ты так замахиваешься?! Просто покати!» Счет-то скользкий — 2:1. Только что португальцы не реализовали свой убойный момент, и Игорь Акинфеев блестящим выносом от ворот начал атаку. Карвалью прострелил на Вагнера, и тот, слава Богу, не промахнулся. Убил интригу. Но понервничать, не скрою, в те секунды мне пришлось.

— Вагнер ненавидел, когда его меняли?

— Расскажу один случай. Матч с «Динамо». В первом тайме мы проигрывали, и я рано снял с игры Вагнера.

Он был очень зол, даже, наверное, взбешен, показал какие-то жесты тренерской скамейке. А в раздевалке заявил мне: «Больше я в вашей команде не играю!»

— Ваши действия?

— Надо было поставить на место. Каким бы талантливым игроком он ни был, но дисциплина превыше всего. Оштрафовал Вагнера на 60 тысяч долларов, отправил в дубль, чтобы одумался.

— Подействовало?

— В следующем туре — в дерби со «Спартаком» он оформил хет-трик! Выходит, воспитательная работа была проведена не зря (улыбается). Но в целом у нас были хорошие отношения. Вагнер — очень приятный человек. Никакого негатива в коллективе от него никогда не исходило. А в футбольном плане, уверен, он помог раскрыться тому же Алану Дзагоеву.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Почему кто-то считает, что Лав не полностью раскрылся? Посмотрите на его титулы!

— А на сколько процентов он сам себя реализовал?

— Не готов считать проценты. Уверен, он отдал всего себя футболу. Один из сильнейших легионеров в истории РПЛ. За него говорят его титулы. Победитель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России. Шесть раз выигрывал Кубок России, четыре раза — Суперкубок. Человек вообще-то провел 20 матчей за сборную Бразилии. Поэтому не понимаю тех, кто считает, что Вагнер не полностью раскрыл свой потенциал. Такой карьере многие могут только позавидовать.

— Но у вас нет сожаления, что он так и не попал в большой европейский клуб?

— А ЦСКА разве таковым не считался? В 2005-м мы выиграли Кубок УЕФА. А в 2008-м команда была еще сильнее. Могли замахнуться на что-то серьезное в Лиге чемпионов.

— Вот как?

— Да, в 2008 году команда была готова успешно выступить в Лиге чемпионов. Тут даже двух мнений быть не может. Уже был накоплен колоссальный опыт. Вспомните, мы в 2008 году одержали победы в шесть матчах в Кубке УЕФА. У ребят была дикая уверенность. Все равно, кто против них выходил. Надо было только укрепить одну-две позиции (опорник и крайний защитник с левой ногой), и команда смогла бы серьезно выступить в ЛЧ. Но, увы, это уже история... Поэтому мы должны только благодарить судьбу за то, что Вагнер столько прекрасных матчей провел за армейский клуб.

— Можете тремя словами описать Вагнера?

— Патриот своей страны, большой профессионал и очень приятный человек.