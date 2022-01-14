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Сегодня, 19:30

«Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит». Хочу, чтобы это сделала правильная команда». Каттани — о целях «Спартака», Зареме и трансферах

Владимир Пушкарев
,  
Сергей Федоров
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лука Каттани.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Большая пресс-конференция спортивного директора красно-белых.

В конце декабря «Спартак» официально объявил о назначении Луки Каттани главой спортивного департамента. Сегодня итальянец официально представил новичков клуба и ответил на вопросы медиа — о Николсоне, продлении контракта с Рассказовым и возможном уходе Жиго.

«Вчера мы были близки к трансферу на выход. Решаем эту проблему»

— Из уважения к стране, которая меня приняла, я должен учить русский, — начал Каттани. — Извиняюсь, что пока этого не сделал. Не хватило времени, у меня проблемы с таймингом. Но я постараюсь выучить язык.

— Как давно вы стали изучать российский рынок? В какой степени причастны к нынешним трансферам? Согласованы ли эти приобретения с Паоло Ваноли?

— Я неплохо знаю ваш рынок, потому что пару лет назад я мог присоединиться к одному российскому клубу, название которого, конечно, не скажу. Так вот я не принял то предложение, но рынок изучил. Например, я знал Пруцева еще со времен «Чертанова».

Когда прошлым летом ко мне обратился «Спартак», я подготовил стратегию клуба и составил список игроков, которых стоит купить. В нем были Хлусевич, Классен. Свинов — креатура Реброва. Во вратарское дело я стараюсь сильно не вмешиваться. Я полностью доверяю Артему. У нас был длинный список из возможных голкиперов. Это не было сиюминутной работой. Конечно, все кандидаты обсуждались с Ваноли.

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— Будет ли лимит на легионеров мешать «Спартаку» в достижении трансферных целей?

— До моего прихода проблем не было. Да, с покупкой Николсона у нас есть сложность с количеством иностранцев. Но такой игрок, как он, может обойтись очень дорого, цена может вырасти в два раза. Посмотрите, сколько стоят нападающие в январе. Это не тот месяц, чтобы вкладываться в страйкеров. Так что это мой личный риск, я взял его на себя. Но поверьте, за этой покупкой есть конкретная стратегия.

— С кем из легионеров расстанетесь?

— Мы работаем над этим. Есть разные варианты. У «Спартака» хорошие игроки, они котируются на рынке. Вчера вечером мы были близки к тому, чтобы решить эту проблему. Я чувствую уверенность на этот счет, меня поддерживает клуб. Честно говоря, не ожидал такой степени поддержки. Но одна из проблем — ограниченный тайминг. «Спартак» помогает мне в том, чтобы я лучше все успевал. Я чувствую очень серьезную ответственность, чтобы отблагодарить клуб. Определились ли мы с легионером, который покинет клуб? Конечно.

— В своем первом интервью в России вы сказали, что «Спартак» — не клуб агентов. Можете расшифровать?

— Я говорил о последнем периоде в «Спартаке», который был не слишком хорошим. Имел в виду то, что последних 5-7 новичков никто не предлагал — это «Спартак» сказал, что хочет их. Да, часто ты говоришь агенту подобрать, условно, правого защитника, — поэтому за каждым трансфером есть конкретная стратегия. Я не хотел обидеть агентов и менеджеров.

— При этом в «Спартаке» много игроков Павла Андреева. Можно ли назвать его главным агентом клуба?

— С кем бы ни сотрудничали игроки, идея их приглашения в «Спартак» исходила от Луки Каттани. Иногда ты не знаешь условий, при которых игрок окажется в клубе. Тогда ты звонишь агенту и уточняешь некоторые детали. Думаю, сейчас нет смысла упираться в детали трансферной стратегии.

— Завершится ли трансферная кампания после того, как клуб избавится от легионера?

— Если мы говорим об основном составе зимней трансферной компании, то да. Но я бы хотел, чтобы и «Спартак-2» становился лучше. Надо готовить летнюю трансферную кампанию, и делать это нужно уже сейчас.

Лука Каттани. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лука Каттани.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«В ближайшие дни ждите две хорошие новости»

— Следите ли вы за Гусом Тилем и Алексом Кралом, которые находятся в аренде?

— Я обязан следить за всеми игроками, которые принадлежат «Спартаку». Тиль проводит великолепный сезон. Я бы хотел, чтобы он сейчас был в команде. Но у него контракт, он крепнет как игрок. То же самое могу сказать о Крале, это качественный футболист. Плюс мы, конечно, держим в голове ситуацию с лимитом на легионеров.

— Какова ситуация с контрактами Бакаева, Кутепова и Селихова? Есть ли вероятность ухода Жиго в летнее трансферное окно?

— «Спартак» ни перед кем не закрывает двери. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Все работают над этим вопросом. В ближайшее время будет две хорошие новости. Но я сейчас говорю не про тех футболистов, чьи контракты истекают в июле.

— Знаете ли вы бельгийского агента Байята? Участвовал ли он в трансфере Николсона? Почему обратили внимание именно на него?

— Человек, который участвовал в переговорах, сидит за вами в малиновом пиджаке. «Спартак» нуждался в хорошем бомбардире. Зимнее трансферное окно — специфическое. Есть 20 команд, которым нужен нападающий, и три нападающих. Это статистика. Возьмем восемь лучших лиг Европы. Купить Левандовски невозможно. У Николсона столько же голов в среднем за матч, сколько у Лаутаро Мартинеса из «Интера». Это чистая статистика. Николсон находился в эпицентре этого трансферного окна. Его хотел и другой московский клуб. Я был не единственным, кто на него претендовал.

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— Участвовал ли Камоцци в этой сделке?

— Я спрашивал его мнение. Но также спросил мнение господина Федуна.

— Как вы будете взаимодействовать с Камоцци?

— У нас не было никаких сложностей с ним. Я всегда интересуюсь его мнением. Сейчас есть позиции, которые нужно усилить. Он может знать об этом больше меня, поскольку я занят немного другим. Он очень хорошо знает игроков, за которыми мы следим. Например, у меня может не быть профайла на левого флангового игрока, а у Франко он есть. Франко — главный советник по поиску игроков в «Спартаке», он работает на клуб.

— Верите, что «Спартак» станет чемпионом — с вами или нет?

— Надеюсь, что со мной. С такими амбициями клуб не должен находиться там, где он находится сейчас. Мы вернемся на вершину. Готов дать руку на отсечение, что эту цель преследуют все, в том числе владелец клуба.

— Обсуждали ли вы с Ваноли Ларссона в качестве трансфера на выход?

— Мне очень нравится Ларссон. Ваноли также хорошо отзывался о нем. То, как он играл при Тедеско, все видели. Он работает, чтобы вернуться к прежней форме.

— Какой будет спортивная стратегия «Спартака» при вас?

— Самое главное — если есть хороший российский футболист на рынке, он должен быть в «Спартаке». Свинов, Хлусевич и Классен — хорошие примеры. Очень важно найти ту «химию», которая в короткий срок поднимет нас. Девятое место — это очень плохо. Надо найти баланс в этой работе.

Сделку по Хлусевичу было не так просто осуществить — все понимают, что это один из многообещающих российских футболистов. Оформить его трансфер в ноябре — наша игра на опережение. Пруцева, как я сказал, помню еще по «Чертанову». К тому же вам не нужно приглашать Каттани, который скажет, что Пруцев — хороший игрок. Вы это и так знаете. Поэтому важно купить этого игрока. И подобрать командную «химию» между теми, кто есть, и теми, кто придет.

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— То есть трансферная стратегия клуба будет нацелена на покупку игроков из РПЛ?

— Работа по усилению — не математическая формула. Хочешь усиления и идешь в лигу из топ-5 — так это не работает. Я могу привести много примеров, когда игроки пришли из АПЛ в ла лигу и играли там не на том уровне, что и раньше.

Я работаю над еще одним российским футболистом, но не на ближайшую перспективу. Основная моя задача — подписывать российских игроков.

— Можете объяснить логику покупки еще одного нападающего? Болельщики давно ждут опорника и правого защитника.

— Я смотрел каждый матч «Спартака» в этом сезоне по два раза. Команда потеряла много очков из-за неуверенной реализации моментов. Я сейчас не возлагаю ответственность конкретно на линию атаки. Учитывая позиции «Спартака», ответственность на всех — от вратаря до нападающего. Но с приходом Николсона я буду чувствовать себя увереннее, как и вся команда. Его главное качество: Николсон может играть с любым из нынешних игроков атаки.

Лука Каттани. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Лука Каттани.
Александр Федоров, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Мне не нравится, что на Рассказова повесили всех собак и сделали главным виновником»

— Вы интервью вы назвали Ваноли высококлассным специалистом, но практически не знали его до «Спартака». Это аванс для него или у вас есть интуиция, что у него получится воплотить ваши идеи в жизнь?

— Я не говорил, что я не знаю Ваноли. Я сказал, что я лично не контактировал с ним в «Челси». А так, конечно, я прекрасно его знал. Сейчас у нас довольно тесные отношения. Я знаю его идеи в футболе. И мне они нравятся.

— Будете ли вы сидеть на скамейке рядом с тренером?

— Рядом с тренером будет сидеть Артем Ребров. Он красивее, чем я. К тому же я курю, а если сделаю это во время игры, клуб оштрафуют. На поле и вокруг поля единственный лидер — это Ваноли. Я спортивный директор. А Паоло должен быть единственным вожаком. Я буду последним человеком, кто будет вмешиваться в работу тренера.

— Вы сказали, что готовы в нужный момент взять ответственность на себя. Что вы имеете в виду? В чем заключается ответственность для вас?

— Мы много говорили про игроков, которых купили и которых можем продать. Это моя ответственность, мои решения. Но я не король в этом клубе, я менеджер. То, что я отвечаю за спортивный блок, не значит, что я управляю всем.

— Решения по покупкам предлагали вы?

— Конечно, это полностью моя ответственность. Я говорил госпоже Салиховой: «Хочу купить этого игрока».

Зарема Салихова, Паоло Ваноли, Даниил Хлусевич. Оперативность «Спартака» делает честь Зареме. Но трансферов уровня «Зенита» Ваноли не дождался

— Как у вас строится общение с Заремой? Это ведь она пригласила вас в «Спартак»?

— Не знаю, чья была идея. У меня была встреча с господином Федуном и с ней. Не так важно, кто из них предложил мне работу.

— По опыту общения с Федуном, скажите: по-вашему, он разбирается в футболе?

— Конечно. Мы много общаемся, пишем друг другу. Обсуждали академию, молодежный футбол. Я сначала не знал многих юных футболистов.

— В клуб пришел Яхья, у которого неоднозначная репутация. Почему выбор был сделан в его пользу?

— Его функция простая — он директор академии. Я тоже беру ответственность за это решение. Как, кстати, и по Реброву. Яхья пришел во французскую команду, где не было ничего. Для Федуна очень важно развивать академию. Он однажды спросил меня, знаю ли я человека с международным опытом, который умеет это делать. Я вспомнил, что Яхья с нуля построил академию, и связал его с Федуном. Во Франции очень высокий уровень молодежного футбола, там не так просто с этим разобраться.

— Какой у вас срок контракта? Сколько нужно времени, чтобы построить команду такой, какой вы ее видите?

— Была информация, что мой контракт до конца года, — это неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворенности моей работой. Как только руководители почувствуют, что я делаю что-то не то, Федун может позвонить и сказать: «Спасибо». Уйду ли я, если только владелец меня попросит? Такой договоренности у нас нет, мне никакой планки не ставили. Я понимаю, какая у нас цель. Мы не обсуждали это с Федуном, хотя каждый из нас понимает друг друга без слов.

Новички &laquo;Спартака&raquo; Шамар Николсон, Даниил Хлусевич, голкипер Илья Свинов, Леон Классен (слева направо) и&nbsp;спортиный директор клуба Лука Каттани.

— В этом сезоне много критиковали Николая Рассказова. Будет ли продлен его контракт?

— Мне не нравится, когда в команде выбирают жертву. Я помню матч с «Ростовом», который мы должны были выиграть. В эпизоде с голом Рассказов был ближе всего к Глебову, на него повесили всех собак. Но он несет наименьшую ответственность за тот гол. Даже в матче с «Лестером» слишком просто критиковать Рассказова и не трогать остальных. Нет поражения, в котором виноват один футболист.

Что касается контракта Николая, то об этом надо говорить с ним лицом к лицу. У меня есть определенный взгляд на эту ситуацию. Мне кажется, он пока не принял решения. Понятно, что он недоволен ситуацией, в которой он оказался. Рассказов — один из первых, с кем я проведу индивидуальную беседу.

— Уйдет ли Жиго?

— Зимой — точно нет. Я согласен с болельщиками, что он очень важный игрок для «Спартака». Да, у него истекает контракт, он сам примет решение по своему будущему. Но надо отметить, что за все время в «Спартаке» он проявил к клубу большую лояльность. Он и агент уважительно ведут себя по отношению к нам. Мне звонили другие клубы, когда я еще был в Париже, но я сказал, что Жиго не для продажи. Я не хочу ослаблять команду зимой. Если сейчас выдернуть Жиго из «Спартака», то команда станет слабее. Я не возьму на себя эту ответственность. Понятно, что летом мы можем потерять в деньгах. Но другая чаша весов перевешивает.

— По данным Transfermarkt, у «Спартака» второй состав по стоимости после «Зенита». Вы согласны с этим?

— Не знаю, какими критериями там руководствуются. «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране.

Леон Классен и&nbsp;Данил Пруцев. Классен и Пруцев — финальные трансферы для Ваноли зимой. Зачем они «Спартаку»

— Потенциала нынешнего состава «Спартака» достаточно, чтобы в следующем сезоне сбросить «Зенит» с трона?

— В первую очередь, нам надо сократить колоссальное отставание. С приходом хорошего молодого российского футболиста у нас появляется больше возможностей, чтобы сократить это отставание. Давайте сейчас не говорить о «Зените». Для начала нужно перестать терять очки с «Арсеналом» и «Ростовом». Потом вернемся к Санкт-Петербургу. Знаю, что ожидания в «Спартаке» высочайшие. Ни в одном клубе больше нет таких ожиданий. Но еще раз: прежде чем думать о «Зените», нужно вернуть «Спартак» в то измерение, где он заслуживает быть. Я сказал игрокам: «Хочу, чтобы команды, которые играют с вами, снова стали вас бояться». Сейчас все соперники думают, что на игру против «Спартака» на них будет смотреть вся Россия. Я хочу, чтобы было по-другому. «Спартак» — хорошая команда, она дважды обыграла «Наполи».

— Правда ли, что «Спартаку» предлагали услуги Оздоева?

— Я никогда не рассматривал кого-либо из «Зенита».

— Знаете ли вы Медину? Его агент Марсело Симонян — вы ведь с ним знакомы?

— Медина играет на одной позиции с Джикией. Ни на минуту не задумывался, что нужно кем-то заменить Джикию. Возможно, в будущем мы кого-нибудь возьмем. Но это не та позиция, которую нужно улучшать. У нас есть Маслов, Кутепов, Гапонов. Это будет русский игрок. Я давно знаю Марсело Симоняна, он является агентом Пасторе.

— Уходя из «ПСЖ», вы сожгли мосты? Или сможете легко вернуться, если не получится в «Спартаке»?

— Может, кто-то поставит ставку, что я вылечу отсюда через неделю... Но такого, что я приду в «ПСЖ» и скажу, что совершил ошибку, точно не будет.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Челси

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
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Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
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Зарема Салихова
Леонид Федун
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Паоло Ваноли
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
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Реми Кабелла

Краснодар

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Зенит

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Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

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Максимилиано Кофрие

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Спартак

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