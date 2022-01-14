«Рано или поздно кто-то сбросит «Зенит». Хочу, чтобы это сделала правильная команда». Каттани — о целях «Спартака», Зареме и трансферах
В конце декабря «Спартак» официально объявил о назначении Луки Каттани главой спортивного департамента. Сегодня итальянец официально представил новичков клуба и ответил на вопросы медиа — о Николсоне, продлении контракта с Рассказовым и возможном уходе Жиго.
«Вчера мы были близки к трансферу на выход. Решаем эту проблему»
— Из уважения к стране, которая меня приняла, я должен учить русский, — начал Каттани. — Извиняюсь, что пока этого не сделал. Не хватило времени, у меня проблемы с таймингом. Но я постараюсь выучить язык.
— Как давно вы стали изучать российский рынок? В какой степени причастны к нынешним трансферам? Согласованы ли эти приобретения с Паоло Ваноли?
— Я неплохо знаю ваш рынок, потому что пару лет назад я мог присоединиться к одному российскому клубу, название которого, конечно, не скажу. Так вот я не принял то предложение, но рынок изучил. Например, я знал Пруцева еще со времен «Чертанова».
Когда прошлым летом ко мне обратился «Спартак», я подготовил стратегию клуба и составил список игроков, которых стоит купить. В нем были Хлусевич, Классен. Свинов — креатура Реброва. Во вратарское дело я стараюсь сильно не вмешиваться. Я полностью доверяю Артему. У нас был длинный список из возможных голкиперов. Это не было сиюминутной работой. Конечно, все кандидаты обсуждались с Ваноли.
— Будет ли лимит на легионеров мешать «Спартаку» в достижении трансферных целей?
— До моего прихода проблем не было. Да, с покупкой Николсона у нас есть сложность с количеством иностранцев. Но такой игрок, как он, может обойтись очень дорого, цена может вырасти в два раза. Посмотрите, сколько стоят нападающие в январе. Это не тот месяц, чтобы вкладываться в страйкеров. Так что это мой личный риск, я взял его на себя. Но поверьте, за этой покупкой есть конкретная стратегия.
— С кем из легионеров расстанетесь?
— Мы работаем над этим. Есть разные варианты. У «Спартака» хорошие игроки, они котируются на рынке. Вчера вечером мы были близки к тому, чтобы решить эту проблему. Я чувствую уверенность на этот счет, меня поддерживает клуб. Честно говоря, не ожидал такой степени поддержки. Но одна из проблем — ограниченный тайминг. «Спартак» помогает мне в том, чтобы я лучше все успевал. Я чувствую очень серьезную ответственность, чтобы отблагодарить клуб. Определились ли мы с легионером, который покинет клуб? Конечно.
— В своем первом интервью в России вы сказали, что «Спартак» — не клуб агентов. Можете расшифровать?
— Я говорил о последнем периоде в «Спартаке», который был не слишком хорошим. Имел в виду то, что последних 5-7 новичков никто не предлагал — это «Спартак» сказал, что хочет их. Да, часто ты говоришь агенту подобрать, условно, правого защитника, — поэтому за каждым трансфером есть конкретная стратегия. Я не хотел обидеть агентов и менеджеров.
— При этом в «Спартаке» много игроков Павла Андреева. Можно ли назвать его главным агентом клуба?
— С кем бы ни сотрудничали игроки, идея их приглашения в «Спартак» исходила от Луки Каттани. Иногда ты не знаешь условий, при которых игрок окажется в клубе. Тогда ты звонишь агенту и уточняешь некоторые детали. Думаю, сейчас нет смысла упираться в детали трансферной стратегии.
— Завершится ли трансферная кампания после того, как клуб избавится от легионера?
— Если мы говорим об основном составе зимней трансферной компании, то да. Но я бы хотел, чтобы и «Спартак-2» становился лучше. Надо готовить летнюю трансферную кампанию, и делать это нужно уже сейчас.
«В ближайшие дни ждите две хорошие новости»
— Следите ли вы за Гусом Тилем и Алексом Кралом, которые находятся в аренде?
— Я обязан следить за всеми игроками, которые принадлежат «Спартаку». Тиль проводит великолепный сезон. Я бы хотел, чтобы он сейчас был в команде. Но у него контракт, он крепнет как игрок. То же самое могу сказать о Крале, это качественный футболист. Плюс мы, конечно, держим в голове ситуацию с лимитом на легионеров.
— Какова ситуация с контрактами Бакаева, Кутепова и Селихова? Есть ли вероятность ухода Жиго в летнее трансферное окно?
— «Спартак» ни перед кем не закрывает двери. Посмотрим, что случится в ближайшие дни. Все работают над этим вопросом. В ближайшее время будет две хорошие новости. Но я сейчас говорю не про тех футболистов, чьи контракты истекают в июле.
— Знаете ли вы бельгийского агента Байята? Участвовал ли он в трансфере Николсона? Почему обратили внимание именно на него?
— Человек, который участвовал в переговорах, сидит за вами в малиновом пиджаке. «Спартак» нуждался в хорошем бомбардире. Зимнее трансферное окно — специфическое. Есть 20 команд, которым нужен нападающий, и три нападающих. Это статистика. Возьмем восемь лучших лиг Европы. Купить Левандовски невозможно. У Николсона столько же голов в среднем за матч, сколько у Лаутаро Мартинеса из «Интера». Это чистая статистика. Николсон находился в эпицентре этого трансферного окна. Его хотел и другой московский клуб. Я был не единственным, кто на него претендовал.
— Участвовал ли Камоцци в этой сделке?
— Я спрашивал его мнение. Но также спросил мнение господина Федуна.
— Как вы будете взаимодействовать с Камоцци?
— У нас не было никаких сложностей с ним. Я всегда интересуюсь его мнением. Сейчас есть позиции, которые нужно усилить. Он может знать об этом больше меня, поскольку я занят немного другим. Он очень хорошо знает игроков, за которыми мы следим. Например, у меня может не быть профайла на левого флангового игрока, а у Франко он есть. Франко — главный советник по поиску игроков в «Спартаке», он работает на клуб.
— Верите, что «Спартак» станет чемпионом — с вами или нет?
— Надеюсь, что со мной. С такими амбициями клуб не должен находиться там, где он находится сейчас. Мы вернемся на вершину. Готов дать руку на отсечение, что эту цель преследуют все, в том числе владелец клуба.
— Обсуждали ли вы с Ваноли Ларссона в качестве трансфера на выход?
— Мне очень нравится Ларссон. Ваноли также хорошо отзывался о нем. То, как он играл при Тедеско, все видели. Он работает, чтобы вернуться к прежней форме.
— Какой будет спортивная стратегия «Спартака» при вас?
— Самое главное — если есть хороший российский футболист на рынке, он должен быть в «Спартаке». Свинов, Хлусевич и Классен — хорошие примеры. Очень важно найти ту «химию», которая в короткий срок поднимет нас. Девятое место — это очень плохо. Надо найти баланс в этой работе.
Сделку по Хлусевичу было не так просто осуществить — все понимают, что это один из многообещающих российских футболистов. Оформить его трансфер в ноябре — наша игра на опережение. Пруцева, как я сказал, помню еще по «Чертанову». К тому же вам не нужно приглашать Каттани, который скажет, что Пруцев — хороший игрок. Вы это и так знаете. Поэтому важно купить этого игрока. И подобрать командную «химию» между теми, кто есть, и теми, кто придет.
— То есть трансферная стратегия клуба будет нацелена на покупку игроков из РПЛ?
— Работа по усилению — не математическая формула. Хочешь усиления и идешь в лигу из топ-5 — так это не работает. Я могу привести много примеров, когда игроки пришли из АПЛ в ла лигу и играли там не на том уровне, что и раньше.
Я работаю над еще одним российским футболистом, но не на ближайшую перспективу. Основная моя задача — подписывать российских игроков.
— Можете объяснить логику покупки еще одного нападающего? Болельщики давно ждут опорника и правого защитника.
— Я смотрел каждый матч «Спартака» в этом сезоне по два раза. Команда потеряла много очков из-за неуверенной реализации моментов. Я сейчас не возлагаю ответственность конкретно на линию атаки. Учитывая позиции «Спартака», ответственность на всех — от вратаря до нападающего. Но с приходом Николсона я буду чувствовать себя увереннее, как и вся команда. Его главное качество: Николсон может играть с любым из нынешних игроков атаки.
«Мне не нравится, что на Рассказова повесили всех собак и сделали главным виновником»
— Вы интервью вы назвали Ваноли высококлассным специалистом, но практически не знали его до «Спартака». Это аванс для него или у вас есть интуиция, что у него получится воплотить ваши идеи в жизнь?
— Я не говорил, что я не знаю Ваноли. Я сказал, что я лично не контактировал с ним в «Челси». А так, конечно, я прекрасно его знал. Сейчас у нас довольно тесные отношения. Я знаю его идеи в футболе. И мне они нравятся.
— Будете ли вы сидеть на скамейке рядом с тренером?
— Рядом с тренером будет сидеть Артем Ребров. Он красивее, чем я. К тому же я курю, а если сделаю это во время игры, клуб оштрафуют. На поле и вокруг поля единственный лидер — это Ваноли. Я спортивный директор. А Паоло должен быть единственным вожаком. Я буду последним человеком, кто будет вмешиваться в работу тренера.
— Вы сказали, что готовы в нужный момент взять ответственность на себя. Что вы имеете в виду? В чем заключается ответственность для вас?
— Мы много говорили про игроков, которых купили и которых можем продать. Это моя ответственность, мои решения. Но я не король в этом клубе, я менеджер. То, что я отвечаю за спортивный блок, не значит, что я управляю всем.
— Решения по покупкам предлагали вы?
— Конечно, это полностью моя ответственность. Я говорил госпоже Салиховой: «Хочу купить этого игрока».
— Как у вас строится общение с Заремой? Это ведь она пригласила вас в «Спартак»?
— Не знаю, чья была идея. У меня была встреча с господином Федуном и с ней. Не так важно, кто из них предложил мне работу.
— По опыту общения с Федуном, скажите: по-вашему, он разбирается в футболе?
— Конечно. Мы много общаемся, пишем друг другу. Обсуждали академию, молодежный футбол. Я сначала не знал многих юных футболистов.
— В клуб пришел Яхья, у которого неоднозначная репутация. Почему выбор был сделан в его пользу?
— Его функция простая — он директор академии. Я тоже беру ответственность за это решение. Как, кстати, и по Реброву. Яхья пришел во французскую команду, где не было ничего. Для Федуна очень важно развивать академию. Он однажды спросил меня, знаю ли я человека с международным опытом, который умеет это делать. Я вспомнил, что Яхья с нуля построил академию, и связал его с Федуном. Во Франции очень высокий уровень молодежного футбола, там не так просто с этим разобраться.
— Какой у вас срок контракта? Сколько нужно времени, чтобы построить команду такой, какой вы ее видите?
— Была информация, что мой контракт до конца года, — это неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворенности моей работой. Как только руководители почувствуют, что я делаю что-то не то, Федун может позвонить и сказать: «Спасибо». Уйду ли я, если только владелец меня попросит? Такой договоренности у нас нет, мне никакой планки не ставили. Я понимаю, какая у нас цель. Мы не обсуждали это с Федуном, хотя каждый из нас понимает друг друга без слов.
— В этом сезоне много критиковали Николая Рассказова. Будет ли продлен его контракт?
— Мне не нравится, когда в команде выбирают жертву. Я помню матч с «Ростовом», который мы должны были выиграть. В эпизоде с голом Рассказов был ближе всего к Глебову, на него повесили всех собак. Но он несет наименьшую ответственность за тот гол. Даже в матче с «Лестером» слишком просто критиковать Рассказова и не трогать остальных. Нет поражения, в котором виноват один футболист.
Что касается контракта Николая, то об этом надо говорить с ним лицом к лицу. У меня есть определенный взгляд на эту ситуацию. Мне кажется, он пока не принял решения. Понятно, что он недоволен ситуацией, в которой он оказался. Рассказов — один из первых, с кем я проведу индивидуальную беседу.
— Уйдет ли Жиго?
— Зимой — точно нет. Я согласен с болельщиками, что он очень важный игрок для «Спартака». Да, у него истекает контракт, он сам примет решение по своему будущему. Но надо отметить, что за все время в «Спартаке» он проявил к клубу большую лояльность. Он и агент уважительно ведут себя по отношению к нам. Мне звонили другие клубы, когда я еще был в Париже, но я сказал, что Жиго не для продажи. Я не хочу ослаблять команду зимой. Если сейчас выдернуть Жиго из «Спартака», то команда станет слабее. Я не возьму на себя эту ответственность. Понятно, что летом мы можем потерять в деньгах. Но другая чаша весов перевешивает.
— По данным Transfermarkt, у «Спартака» второй состав по стоимости после «Зенита». Вы согласны с этим?
— Не знаю, какими критериями там руководствуются. «Зенит» не может вечно выигрывать. Рано или поздно кто-то придет и сбросит его с трона. Я хочу, чтобы это сделала правильная команда. Мне не так важно, есть ли в «Спартаке» лучший игрок на своей позиции. Мне важно, чтобы клуб был лучшим в стране.
— Потенциала нынешнего состава «Спартака» достаточно, чтобы в следующем сезоне сбросить «Зенит» с трона?
— В первую очередь, нам надо сократить колоссальное отставание. С приходом хорошего молодого российского футболиста у нас появляется больше возможностей, чтобы сократить это отставание. Давайте сейчас не говорить о «Зените». Для начала нужно перестать терять очки с «Арсеналом» и «Ростовом». Потом вернемся к Санкт-Петербургу. Знаю, что ожидания в «Спартаке» высочайшие. Ни в одном клубе больше нет таких ожиданий. Но еще раз: прежде чем думать о «Зените», нужно вернуть «Спартак» в то измерение, где он заслуживает быть. Я сказал игрокам: «Хочу, чтобы команды, которые играют с вами, снова стали вас бояться». Сейчас все соперники думают, что на игру против «Спартака» на них будет смотреть вся Россия. Я хочу, чтобы было по-другому. «Спартак» — хорошая команда, она дважды обыграла «Наполи».
— Правда ли, что «Спартаку» предлагали услуги Оздоева?
— Я никогда не рассматривал кого-либо из «Зенита».
— Знаете ли вы Медину? Его агент Марсело Симонян — вы ведь с ним знакомы?
— Медина играет на одной позиции с Джикией. Ни на минуту не задумывался, что нужно кем-то заменить Джикию. Возможно, в будущем мы кого-нибудь возьмем. Но это не та позиция, которую нужно улучшать. У нас есть Маслов, Кутепов, Гапонов. Это будет русский игрок. Я давно знаю Марсело Симоняна, он является агентом Пасторе.
— Уходя из «ПСЖ», вы сожгли мосты? Или сможете легко вернуться, если не получится в «Спартаке»?
— Может, кто-то поставит ставку, что я вылечу отсюда через неделю... Но такого, что я приду в «ПСЖ» и скажу, что совершил ошибку, точно не будет.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|16:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7