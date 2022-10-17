Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока

«Что-то рядом прыгало», — выдал тренер армейцев о коллеге из «Спартака» на пресс-конференции.

Мнение

Шикарное дерби не должно было закончиться с финальным свистком — слишком много накопилось эмоций за эти 90 минут. Удивительно, но запевалой в разговорном жанре выступил Владимир Федотов, который вообще-то не большой поклонник треш-тока. Однако после такого матча разошелся и опытный 56-летний специалист.

Вот цитаты из его выступления на пресс-конференции после дерби:

— Гол Зиньковского? Это вина одного игрока. Так безвольно давать бить и даже не вступать в отбор.

— Недовольство Медины и Карраскаля после замены? Пусть засунут недовольство в одно место.

— Абаскаль бросился на меня в перерыве? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь.

И если наезды на своих футболистов все-таки внутреннее дело и вопрос дальнейших взаимоотношений тренера с коллективом, то слова о спартаковском коуче вызвали бурю эмоций. Красно-белые Telegram-каналы и болельщицкие чаты взорвались. Последовала и реакция официальных и просто известных спикеров.

— Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека, — сказала «СЭ» Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

— Могу повторить слова нашего главного тренера — fair play. Не все знают, что это такое, — комментарий руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.

А вот Сергей Юран критикует Абаскаля:

— Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

— 33.

— Федотов значительно старше.

— Тренеру армейцев 56.

— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела... Но ты — иностранец, ты находишься в другом государстве. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и вообще-то занял с довольно скромным «Сочи» второе место! Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторю: сначала надо что-то выиграть...

Дискуссии, споры, яркие высказывания... Это тоже должно быть в футболе. Именно в этом и сила Медиалиги, которая знает, как привлекать болельщиков. Живыми эмоциями, а не заученными серыми фразами.

Пожалуй, Федотов действительно где-то переборщил с формулировкой. Но ведь и Абаскаль вполне мог перестараться, когда кричал что-то в лицо армейскому коллеге, по возрасту годящемуся Гильермо в отцы.

Самое главное, чтобы в дело тут не вмешался КДК или комитет по этике, мечтающие задушить любое проявление эмоций. А в остальном, считаю, треш-ток удался. И он добавит остроты следующему дерби. Футбол от этого только выиграет.

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