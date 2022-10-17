Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:20

Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль и Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
«Что-то рядом прыгало», — выдал тренер армейцев о коллеге из «Спартака» на пресс-конференции.

Мнение

Шикарное дерби не должно было закончиться с финальным свистком — слишком много накопилось эмоций за эти 90 минут. Удивительно, но запевалой в разговорном жанре выступил Владимир Федотов, который вообще-то не большой поклонник треш-тока. Однако после такого матча разошелся и опытный 56-летний специалист.

Владимир Федотов. «Абаскаль на меня бросился? Что-то рядом прыгало». Федотов ответил тренеру «Спартака» и разнес своих игроков

Вот цитаты из его выступления на пресс-конференции после дерби:

— Гол Зиньковского? Это вина одного игрока. Так безвольно давать бить и даже не вступать в отбор.

— Недовольство Медины и Карраскаля после замены? Пусть засунут недовольство в одно место.

— Абаскаль бросился на меня в перерыве? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь.

И если наезды на своих футболистов все-таки внутреннее дело и вопрос дальнейших взаимоотношений тренера с коллективом, то слова о спартаковском коуче вызвали бурю эмоций. Красно-белые Telegram-каналы и болельщицкие чаты взорвались. Последовала и реакция официальных и просто известных спикеров.

— Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека, — сказала «СЭ» Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.

— Могу повторить слова нашего главного тренера — fair play. Не все знают, что это такое, — комментарий руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.

А вот Сергей Юран критикует Абаскаля:

— Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?

— 33.

— Федотов значительно старше.

— Тренеру армейцев 56.

— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела... Но ты — иностранец, ты находишься в другом государстве. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и вообще-то занял с довольно скромным «Сочи» второе место! Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторю: сначала надо что-то выиграть...

Гильермо Абаскаль. «Я сказал Федотову всего одну фразу...» Абаскаль — о трансформации «Спартака» в дерби

Дискуссии, споры, яркие высказывания... Это тоже должно быть в футболе. Именно в этом и сила Медиалиги, которая знает, как привлекать болельщиков. Живыми эмоциями, а не заученными серыми фразами.

Пожалуй, Федотов действительно где-то переборщил с формулировкой. Но ведь и Абаскаль вполне мог перестараться, когда кричал что-то в лицо армейскому коллеге, по возрасту годящемуся Гильермо в отцы.

Самое главное, чтобы в дело тут не вмешался КДК или комитет по этике, мечтающие задушить любое проявление эмоций. А в остальном, считаю, треш-ток удался. И он добавит остроты следующему дерби. Футбол от этого только выиграет.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Федотов (тренер)
Гильермо Абаскаль
240
506
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бойцы АСА устроили драку в прямом эфире на ТВ. Провокация ведущего или постановка?
ЦСКА и «Спартак» подарили нам смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Губернатор сообщил о гибели жителей Нижегородской области на полигоне под Белгородом
В Сети появились кадры последствий взрывов в центре Киева
Медведев назвал намерение Израиля поставлять оружие Украине опрометчивым шагом
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 13-й тур: дерби ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
Агент Кучаева: «Костя расстроен, что не сыграл в дерби. Он находился в хорошей форме»
Спиридонов о судействе в дерби ЦСКА — «Спартак»: «Карасев судил одинаково плохо в обе стороны»
Спиридонов — о Федотове после дерби со «Спартаком»: «Он не мужик»
Непомнящий — о Медине и Карраскале: «Не понимают, что должны отрабатывать сзади, вступать в отбор, сражаться за мяч!»
Гладилин обвинил Зобнина в пропущенном голе от ЦСКА
Защитник «Спартака» Маслов ответил на вопрос, был ли у него страх завершить карьеру из-за травм
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Почему Абаскаль бросается на Федотова?! Он что-то выиграл?» Юран — о дерби ЦСКА — «Спартак»

«Пусть Абаскаль кривляется, если ему нравится. Мы с Федотовым улыбались». Помощник главного тренера ЦСКА — о прошедшем дерби
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости