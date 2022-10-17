Федотов наехал на Абаскаля. Нашему футболу не хватает такого треш-тока
Мнение
Шикарное дерби не должно было закончиться с финальным свистком — слишком много накопилось эмоций за эти 90 минут. Удивительно, но запевалой в разговорном жанре выступил Владимир Федотов, который вообще-то не большой поклонник треш-тока. Однако после такого матча разошелся и опытный 56-летний специалист.
Вот цитаты из его выступления на пресс-конференции после дерби:
— Гол Зиньковского? Это вина одного игрока. Так безвольно давать бить и даже не вступать в отбор.
— Недовольство Медины и Карраскаля после замены? Пусть засунут недовольство в одно место.
— Абаскаль бросился на меня в перерыве? Не надо преувеличивать. Какой бросился? Что-то рядом прыгало, да, не знаю. Я не понял, о чем идет речь.
И если наезды на своих футболистов все-таки внутреннее дело и вопрос дальнейших взаимоотношений тренера с коллективом, то слова о спартаковском коуче вызвали бурю эмоций. Красно-белые Telegram-каналы и болельщицкие чаты взорвались. Последовала и реакция официальных и просто известных спикеров.
— Можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека, — сказала «СЭ» Зарема Салихова, супруга экс-президента «Спартака» Леонида Федуна.
— Могу повторить слова нашего главного тренера — fair play. Не все знают, что это такое, — комментарий руководителя пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова.
А вот Сергей Юран критикует Абаскаля:
— Для меня это удивительно! Извините, а кто такой Абаскаль, чтобы позволять так вести себя в чужой стране?! Я его не хочу сейчас задеть, но просто рассуждаю по факту. Сколько ему лет?
— 33.
— Федотов значительно старше.
— Тренеру армейцев 56.
— Ну вот. И бросаться на более опытного коллегу... А что Абаскаль выиграл в своей карьере? Да, тебя могут захлестнуть эмоции, дерби. Все дела... Но ты — иностранец, ты находишься в другом государстве. Тебе противостоит опытный специалист, который не первый день работает в нашей лиге и вообще-то занял с довольно скромным «Сочи» второе место! Что это такое? Почему Абаскаль так себя ведет? Сомневаюсь, что он на кого-то кидался в Швейцарии... Надеюсь, ему объяснят, что надо быть сдержаннее. Ну и повторю: сначала надо что-то выиграть...
Дискуссии, споры, яркие высказывания... Это тоже должно быть в футболе. Именно в этом и сила Медиалиги, которая знает, как привлекать болельщиков. Живыми эмоциями, а не заученными серыми фразами.
Пожалуй, Федотов действительно где-то переборщил с формулировкой. Но ведь и Абаскаль вполне мог перестараться, когда кричал что-то в лицо армейскому коллеге, по возрасту годящемуся Гильермо в отцы.
Самое главное, чтобы в дело тут не вмешался КДК или комитет по этике, мечтающие задушить любое проявление эмоций. А в остальном, считаю, треш-ток удался. И он добавит остроты следующему дерби. Футбол от этого только выиграет.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1