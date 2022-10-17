Никто не наиграл на поражение! Рабинер аплодирует за дерби ЦСКА и «Спартаку»

Обозреватель «СЭ» делится впечатлениями о, возможно, самом ярком матче первого круга РПЛ.

Дерби, достойное Тихонова, в чей день рождения проводилось

Понимаю, что смешно сравнивать по уровню испанское класико и московское дерби — но вот, ей-богу, я смотрел два этих матча почти подряд, и можете надо мной смеяться сколько угодно: ЦСКА — «Спартак» зацепило гораздо сильнее. Повторяю: говорю не об уровне игры и отдельных футболистов, а о нерве и сюжете конкретного матча.

И к ура-патриотизму это не имеет никакого отношения, поскольку все минусы и весь регресс РПЛ в последние годы и особенно на фоне международной изоляции сборной и клубов прекрасно понимаю. Просто делюсь собственными, не претендующими на абсолютную истину впечатлениями: смотреть зрелище с 3-й Песчаной улицы было увлекательнее, чем с «Сантьяго Бернабеу». Хотя о первом знаем только мы с вами, а за вторым наблюдал весь мир. Так тоже бывает.

В Мадриде, начиная с первого гола «Реала» почти в самом начале матча, все было ясно. «Королевский клуб» выглядел намного сильнее, играл с большим запасом и, показалось, не особо при этом перенапрягался. Все на поле было довольно статично, и сомнения в исходе возникли только на короткий отрезок времени после гола «Барсы». Команда Хави потратила и силы, и эмоции с «Интером», а она и без того слабее «Реала».

В огненном же московском дерби ничего не было понятно с первой до последней секунды. И оно оказалось достойно человека, в день рождения которого проводилось, — Андрея Тихонова. Матч получился совершенно тихоновским — атакующим, куражным и волевым. Причем с обеих сторон. Не сомневаюсь: Андрей Валерьевич получил большое удовольствие.

Как и, убежден, каждый из тех, кто это видел.

Справедливый исход, отличный футбол, обе команды — большие молодцы. Образцовое дерби, где все хотят победить и никто не играет на ничью вплоть до последней секунды. Не соглашусь с уважаемым мною Евгением Ловчевым, что никто не наиграл на победу. Никто не наиграл на поражение!

После того как лучший игрок дерби Федор Чалов, до этого матча не забивавший «Спартаку» никогда, сравнял счет, я написал в Telegram: «Ладно, пусть вничью сыграют. И тем и другим респект за смелость и вдохновение». Они и сыграли.

А Чалов сделал дубль в ворота команды своего главного тренера в «Базеле» Гильермо Абаскаля. Перед игрой они тепло пообщались, и испанский тренер пожелал российскому игроку «сегодня провести свой худший матч». Но оно вон как вышло: Абаскаль, выходит, напутствовал Чалова на одну из лучших игр в его карьере. А Федор, наверное, вправе благодарить Гильермо за то, что вернулся из швейцарской командировки другим футболистом.

Тоже ведь — сюжет!

«Не зря мы прожили жизнь, если нас благодарят болельщики соперников спустя 30 лет»

Прежде чем переходить к игре — небольшое отступление. За пару дней до матча я запустил в Telegram-канале «РабиНерв» опрос для спартаковских болельщиков на главное футбольное противостояние в их жизни. Проголосовали почти две тысячи человек, и победителем стало дерби с ЦСКА — 50 процентов.

Но меня больше удивило второе место — за которое, кстати, и сам проголосовал. Матчи «Спартака» с киевским «Динамо» получили 23 процента, а с «Зенитом» — лишь 15. И это невзирая на то, какие страсти кипят вокруг каждой встречи «Спартака» с Питером в обоих крупнейших городах России.

А «Спартак» с киевлянами в чемпионатах страны не играют уже больше 30 лет. Ладно, потом еще были прекрасные Кубки Содружества, шедевральные матчи команд Олега Романцева и Валерия Лобановского. Позже случались еще разовые встречи — в квалификации Лиги чемпионов-2008/09, на коммерческих турнирах в Израиле. Но регулярное противостояние закончилось с Кубками СНГ 20 лет назад. Двадцать!

И тем не менее соперничество с киевлянами до сих пор ценится большей частью, по крайней мере, моей аудитории выше, чем с «Зенитом». История, причем не самая недавняя, ставится выше актуальной повестки, свежих эмоций. Потрясающе.

В свое время меня поразил факт, что на первый приезд комады спартаковских ветеранов в Киев на матч с их сверстниками из «Динамо» во второй половине 90-х на киевском Республиканском стадионе собралось сто тысяч зрителей. Еще раз: сто тысяч. На ветеранов. Вы представляете, ЧТО это было для людей?

А вот еще одна сильная история. Сильная в каждом произнесенном слове, в каждом штрихе. Достойная включения в любую книгу. Известный адвокат Максим Пашков рассказал ее как раз в комментариях к моему опросу. В 2020 году он оказался в Киеве и заехал на Байковое кладбище поклониться своему давнему знакомому Андрею Балю.

«И было это 6 января. И был тогда день рождения Лобановского. И стоит там рядом все ТО киевское «Динамо» — Евтушенко, Яковенко, Михайлов, Демьяненко и остальные. Подошел я к ним и сказал — простите, что лезу, но большое вам спасибо за тот футбол, в который вы играли. Я московский, и я спартач — но спасибо. Дуэли были на загляденье. И то ли Демьяненко, то ли Евтушенко сказал: «Значит, не зря мы прожили жизнь, если через тридцать лет нас благодарят»».

Федор Чалов забивает первый гол. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Интересно, будут ли спартаковские и армейские болельщики так же благодарить через тридцать лет соперников — Александра Соболева и Антона Зиньковского, Федора Чалова и Ивана Облякова? Чем больше будет таких матчей, как 16 октября 2022 года, — тем выше вероятность этого.

А Игорь Акинфеев, такое впечатление, скоро эти самые тридцать лет против «Спартака» будет играть. С учетом детско-юношеских чемпионатов Москвы — уже сыграл. По взрослым же — пока 19. Первое дерби «ноги бога» со «Спартаком», 0:0 в «Лужниках» 20 октября 2003 года, разошлось всего в четыре месяца с уходом из «Спартака» Олега Романцева. И.о. главного тренера красно-белых в том матче был Владимир Григорьевич Федотов, которого сейчас уже 13 с половиной лет как нет в живых. А ЦСКА теперь тренирует тоже Владимир Федотов, только Валентинович...

Иные спартаковские болельщики сейчас его ругают за «что-то там прыгало» в адрес Гильермо Абаскаля и поведение в концовке первого тайма. Об этом жестко высказалась Зарема Салихова, многие ее поддержали. По мне — это объяснимые и простительные на таком накале эмоции. С каждым бывает — вы вспомните, какими колкостями обменивались Алекс Фергюсон с Арсеном Венгером в пору противостояния «МЮ» и «Арсенала», а уж о Жозе Моуринью и не говорю. Да, Федотов сформулировал не очень красиво, но я почти любые слова, сказанные после игры, делю на десять. Примерно сто тренеров из ста на пресс-конференциях и во флеш-интервью после игр сгоряча говорят вещи, о которых потом жалеют.

Как тренер же Федотов в первом своем армейско-спартаковском дерби, считаю, сработал мастерски, лучше сделал домашнее задание. А Абаскаль смог здорово ему ответить, отлично отреагировав на возникшие проблемы и исправив их. Хотя, может, их исправил и актер Дмитрий Назаров, перекрестивший свой любимый «Спартак» в момент начала второго тайма...

Квинси Промес и Александр Соболев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Коллективное умопомешательство «Спартака»

К середине первого тайма сложилось впечатление, что «Спартак» вышел на игру в состоянии какого-то коллективного умопомешательства. Перегретый, перекрученный, взвинченный. Квинси Промес и Александр Соболев, главные бомбардиры красно-белых, в первые 15 минут едва не схватили две красные карточки (хотя желтые выглядят абсолютно верными решениями Сергея Карасева — голландец еле-еле коснулся Виллиана Роши, а нога во время подката Соболева не была задрана высоко); свежеподписавший новый контракт Александр Селихов непонятно куда полез на угловом, и Даниилу Денисову пришлось выбивать мяч головой с линии ворот; команда была явно не готова к выбранной схеме с тремя центральными защитниками...

Гол ЦСКА казался абсолютно закономерным результатом такого старта. В те минуты Федотов на фоне Абаскаля выглядел как профессор на фоне способного, но студента.

...С глубоким почтением отношусь к искреннему человеческому порыву Романа Зобнина и, с учетом того, что когда-то он перенес разрыв крестообразной связки колена и вообще по сути своей человек благородный, настоящий джентльмен футбола, за мысль о fair play могу ему только поаплодировать. Только зачем было просто отдавать мяч сопернику на поле, пусть даже и с вполне определенной жестикуляцией, если его можно было просто выбить в аут? Никто не знает, что у оппонента в голове, понимает ли он вообще ситуацию или находится в горячке игры, а отправка мяча за боковую не создает никаких рисков для своей команды. И судьи уже миллион раз объясняли, что любую остановку игры вправе производить только они.

Сам Зобнин, давая интервью после матча, согласится с тем, что мяч нужно было выбивать в аут. Увидев то, что произошло, я вспомнил пас назад Романа через полполя при 0:1 в матче Евро-2020 Дания — Россия. Понятно, что это совершенно другая история, но вот бывают у него, хорошего полузащитника, такие затмения.

В результате так вышло, что Милан Гайич подхватил мяч, отданный Зобниным, прошел и навесил вперед, а там Чалов оказался расторопнее Михи Мевли. Мевля — это просто... Мевля. Уж Федотов-то его по «Сочи» знает лучше кого-либо — и нет сомнений, что дал ряд рекомендаций Чалову и его партнерам, как против него играть. Чалов доборолся, выиграл мяч, первым на котором вроде бы уже был словенец, и четко пробил мимо Селихова.

Выход Абаскаля с пятью защитниками выглядел каким-то синдромом Гвардиолы, который в важнейших матчах придумывает что-то новое и неотработанное, то, что должно поставить соперника в тупик, а в результате ставит в тупик самих себя. В середине тайма испанец очнется и вернется к привычной схеме — Литвинов выдвинется в середину поля. С этого момента у красно-белых потихоньку начнет налаживаться. Но все равно периодически будут продолжаться глупости вроде привезенного Георгием Джикией с Селиховым углового на ровном месте.

Такой первый тайм ЦСКА должен был выигрывать крупнее — но относился к своим моментам спокойно-вальяжно. Не забили — в следующий раз получится. В дерби к своим шансам так относиться нельзя! Хотя вроде и план Федотова на игру работал, и длинные передачи спартаковцев ставили в тупик, и вся красно-синяя команда до перерыва выглядела гораздо более системной.

Антон Зиньковский. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Зиньковский на пути к обожанию, рекорд Соболева и реакция Федотова

А после перерыва все, как это нередко бывает при незабетонированном счете, перевернулось.

Молодец Абаскаль с двумя заменами в перерыве. В том числе с выходом Антона Зиньковского, который сделал мощный шаг на пути к статусу любимца спартаковских болельщиков. Потому что сравнять счет в дерби ТАКИМ ударом, обезоружив самого Акинфеева, — редкость и роскошь.

Причем пробил-то Зиньковский с «чужой» левой! Да, в «Чертаново» учили обеими ногами владеть хорошо, но бить с такой дистанции и с такого угла не с рабочей ноги — на такое большая смелость нужна. А он чуть сместился с мячом справа к центру — и бабахнул ударом удивительной, непредсказуемой для вратаря траектории. Ему потребовалось всего восемь минут в первом спартаковско-армейском дерби в его жизни, чтобы забить — да как! Притом что вышел играть он на непривычный для себя фланг. Причем пас ему отдал еще один вышедший в перерыве на замену игрок — Павел Маслов, сменивший Мевлю. Тем самым Абаскаль не заупрямился и оперативно признал свои ошибки в стартовом составе.

А вскоре Промес с Соболевым занялись своим делом, а не тем, что на первых минутах едва не отправило их с поля. Пруцев на своей половине поля отобрал мяч и тут же отдал его вперед Квинси, тот протащил его метров тридцать — и идеально, тоненько, своевременно (и мгновением раньше, и мгновением позже ничего бы не получилось) катнул между двумя защитниками, а Соболев убежал и спокойно завершил. В этот момент, когда счет превратился из 1:0 в 1:2, я вспомнил, что у «Спартака» в этом сезоне — уже три волевые победы. Красно-белые научились переламывать матчи, для них проигрывать по их ходу — не беда!

Для Соболева дерби стало седьмым голевым матчем подряд. Последний и единственный раз такое в «Спартаке» в 1955 году исполнил Николай Паршин (тому удалось забивать даже девять встреч подряд). История!

Александр Соболев и Саша Зделар. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Но четвертой волевой победы в чемпионате у «Спартака» не получилось. Потому что теперь уже Федотов ответил Абаскалю своими заменами, и Иван Обляков идеально закинул мяч за спину Денисову на голову Чалову. А с поля тогда ушли два легионера, которые тащили команду в начале сезона, — Карраскаль и Медина.

После игры Федотов во флеш-интервью просто уничтожил Карраскаля за пассивность в момент гола Зиньковского. Колумбиец действительно экс-игрока «Крыльев» вежливо сопровождал, даже не подумав заблокировать его удар. О Хорхе вообще почти весь матч, как и у «Спартака» о Михаиле Игнатове, ничего слышно не было.

О Карраскале, да и о Медине тоже, достаточно давно ничего не слышно и в плане результативных передач и голов. Если у того же Чалова дубль «Спартаку» — второй в трех турах (в позапрошлом он отправил два мяча в ворота «Химок»), то Карраскаль с Мединой по последнему результативному действию совершали пять туров назад — при разгроме «Краснодара». Чалов, кстати, забил и тогда. Но вообще один результативный балл по системе «гол плюс пас» у Хорхе за семь матчей — это никуда не годится. Не удивлюсь, если на следующий тур он в стартовом составе ЦСКА не выйдет. За Федотовым не заржавеет.

Еще один вышедший на замену у армейцев игрок, молодой Ермаков, чудом избежал красной карточки — его удар открытыми шипами в ногу Пруцеву был страшным и наносился на такой высоте и «с продавливанием», что вполне квалифицировался как повод для удаления. Карасев, показалось, видел его с идеальной позиции, но даже если у него были сомнения, то ВАР Сергей Иванов должен был подозвать главного судью посмотреть видео. То, что он этого не сделал, стало большой удачей для ЦСКА.

С улыбкой читал после финального свистка категоричные высказывания болельщиков каждой из двух команд, которые считали своих футболистов единственными, кто заслужил победу. А Карасева с Ивановым — в равной степени виноватыми... в работе на пользу команде-сопернику. Это был восхитительный порыв страстей, еще раз показавший, насколько замечательным получился этот матч. В нем не было ничего однозначного — и не должно быть!

Сразу начались штампы, мол, ничья в пользу «Зенита». Да убежден, что все 90+ минут московского дерби его участники, все до единого, о «Зените» и не вспоминали. Они были целиком погружены в футбол, который только и требовал такой отдачи.

И если так играть как можно чаще, то когда-нибудь Россия подойдет к возвращению в футбольную Европу готовой.

Но это — уже совсем другая история.