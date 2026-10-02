Бранко рассказал, что работает водителем VIP-такси в Германии: «Возил Лама, Кана, Баллака и Баринова!»

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о работе водителем.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я водитель VIP-лимузинов в аэропорту Франкфурта. Работаю с известными людьми.

— Среди ваших клиентов есть футболисты?

— Да, немцы — Филипп Лам, Оливер Кан, Михаэль Баллак. Я подвожу их в аэропорт постоянно. А из россиян встречал Дмитрия Баринова.

— Он вас узнал?

— Да, вспомнил меня — сказал, что я сидел на мяче в матче «Крыльев» против ЦСКА и за это получил красную карточку. Немного поговорили с ним по-русски.

— То есть он тоже заказывал лимузин?

— Да. До отеля — хотел посмотреть город.

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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