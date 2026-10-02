«Сел на мяч и сказал Карвальо: «Хочешь шоколада?» Мы чуть не подрались еще до игры». Огненный Серж Бранко

Баня с Канчельскисом, сгущенка в Ярославле и легендарное удаление в матче с ЦСКА.

Серж Бранко зажигал в Германии и Англии. Затем оказался в «Шиннике», думая, что клуб базируется в Москве. И получил вторую желтую карточку в Самаре из-за конфликта с Карвальо, который начался еще в подтрибунном помещении.

Корреспондент «СЭ» связался с легендарным камерунцем, узнал, чем он занимается сейчас, и записал огненные истории про российский футбол в 2000-х — о премиальных, агентах и алкоголе.

Я возил Лама, Кана, Баллака и... Баринова!

— Я до сих пор помню русский язык: «привет», «как дела», — не дожидаясь моего первого вопроса, сказал Бранко на чистом русском.

— За столько лет его не забыли?!

— А у меня же русская жена! Люблю Россию, плюс у меня есть друзья в этой стране, иногда общаюсь с ними.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я водитель VIP-лимузинов в аэропорту Франкфурта. Работаю с известными людьми.

— Среди ваших клиентов есть футболисты?

— Да, немцы — Филипп Лам, Оливер Кан, Михаэль Баллак. Я подвожу их в аэропорт постоянно. А из россиян встречал Дмитрия Баринова.

— Он вас узнал?

— Да, вспомнил меня — сказал, что я сидел на мяче в матче «Крыльев» против ЦСКА и за это получил красную карточку. Немного поговорили с ним по-русски.

— То есть он тоже заказывал лимузин?

— Да. До отеля — хотел посмотреть город.

Серж Бранко. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Агент предложил контракт с «Шинником» — на 10 лет!

— Когда вы в последний раз были в России?

— В 2018-м, на чемпионате мира. Еще в 2014-м я был на Олимпийских играх в Сочи. На ЧМ мне понравилось больше, потому что турнир проходил летом. Я же из Камеруна, не очень люблю русскую зиму — а то у вас постоянно то минус 20, то минус 30...

— Тяжело было привыкнуть к морозам?

— Поверьте, это один из самых тяжелых периодов в моей жизни. Я год отыграл в Ярославле и после поехал в Германию увидеться с семьей. Тогда сказал жене: «Я не вернусь!»

«Локомотив» как раз хотел забрать меня вместе с Андре Бикеем. Но тренер [«Шинника»] сказал: «Нет, ты нам очень нужен, пусть уходит он». Я ответил: «Если не будет трансфера, я не вернусь, потому что у вас слишком холодно и город слишком маленький — ничего нет, некуда сходить».

Позже в клубе сообщили: «Поздно, мы уже продали Бикея в «Локомотив». В итоге я оказался в Самаре — только потому, что на онлайн-табло аэропорта Франкфурта был прямой рейс до этого города.

А до Ярославля такого рейса не было — надо было лететь до Москвы, а потом еще шесть-семь часов добираться на машине до Ярославля. Поэтому я заявил: «Нет! Если есть прямой рейс — из Москвы или из Самары — в Германию, во Франкфурт, я согласен. Если прямого рейса нет — не поеду, останусь дома».

— Правда, что перед подписанием контракта вас обманули, сказав, что «Шинник» играет в Москве?

— Да. Я тогда играл в Англии за «Куинз Парк Рейнджерс». Моим агентом был мой хороший друг Алексей Тильман. Он работал с Германом Ткаченко, который тогда привозил россиян в Англию.

Алексей сказал, что мне нужно приехать в Москву, чтобы играть. Я удивился: «Москва? Хорошо. Моя семья живет во Франкфурте, в Германии, а я играл в Лондоне. Если есть прямой рейс — без проблем, я могу приехать». Он ответил: «Хорошо, сделаем отличный контракт. На сколько лет хочешь?» Я переспросил: «Что?» Он говорит: «Да, можешь подписать хоть на пять лет, хоть на десять».

— Серьезно, на 10 лет?

— Я пришел домой, позвонил жене: «Слушай, в России мне предлагают 50 тысяч долларов в месяц. Чистыми. И они хотят, чтобы я подписал контракт на сколько угодно лет — хоть на 10!» Жена спросила: «Ты уверен, что это нормально?» Я сказал: «Нет-нет, все в порядке, я и так на полставки играю в Лондоне».

В итоге ответил агенту: «Хорошо, вписывай 10». А жена добавила: «Нет, не надо 10 — это слишком много. Поставь пять». Я согласился, подписал на пять лет. Агент сказал: «Хорошо, отправим тебе билет бизнес-классом, Лондон — Москва». Была зима, декабрь или январь...

Йован Танасиевич против Сержа Бранко. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Вы хотите меня убить или похитить ?

— Какое впечатление произвела Москва?

— Прилетаю — все в снегу! А я надел свои лучшие туфли. Дорогие, Hugo Boss! И сразу утонул в них в сугробах.

Из аэропорта мы поехали на вокзал. Добирались, кажется, часа три. Я спросил: «Почему так долго?» Мне сказали: «Не переживай, едем». Я лишь уточнил: «Хорошо, а это же Москва?» Ответ был утвердительным.

Но когда увидел поезд, не выдержал: «Слушайте, на этом я не поеду!»

— Что было дальше?

— Вызвали машину, красивый лимузин. Сел в него и услышал от водителя: «Ну что, отвезу тебя на место. В Ярославль». Спрашиваю: «Ярославль? Это же Москва?» А он: «Нет, брат, это не Москва. Два-три часа езды». Ну ладно, едем. Через два часа уточняю: «Долго еще?» Водитель говорит: «Почти приехали, еще часа два». Что?! Уже два раза по два часа! Сразу подумал: «Вы меня хотите убить или похитить?!»

— Но ехать продолжили?

— Я позвонил Алексею и Герману. Сказал, что хочу вернуться. Ткаченко ответил: «Нет, у тебя контракт на пять лет, сначала съезди туда, а если не понравится — на следующей неделе поговорим». Мы добирались, наверное, часов пять-шесть, а еще же была зима, ночь, ничего не видно...

Когда наконец-то прибыли, я был очень зол. Но меня поселили в хороший пятизвездочный отель, полный сервис! И сказали: «Завтра тренировка».

Я не соглашался: «Не поеду, не буду играть, потому что мне говорили, что это Москва. А это не Москва — мы сюда шесть часов добирались!»

— А они что?

— Подходил президент клуба, тренер — все уговаривали, просили не отказываться от контракта. Я целую неделю просидел в отеле, даже не выходил на улицу.

В Ярославле еще, как назло, было холодно, снег повсюду, все белое. Звонил агенту, он не приезжал целую неделю. Что мне оставалось делать? Занимался спортом, делал зарядку в отеле. В итоге мне сказали: «Хорошо, если не хочешь играть — подписывай контракт, но играть не будешь. Мы сейчас летим на сборы в Испанию, в Малагу, там сможешь поговорить с агентом».

— Полетели?

— Ну да, но продолжал говорить, что играть не буду. К этому моменту у меня было уже три недели без футбола. Когда мы приехали в Малагу, начал тренироваться, мы провели товарищеский матч. Я, кстати, отыграл хорошо, мне даже понравилось.

Прилетел агент. Сказал мне: «Смотри, если остаешься в Ярославле, то после каждой третьей победы подряд будешь получать неделю отдыха. Сможешь ездить к семье». Это подтвердил и тренер, и президент. Я согласился.

Серж Бранко против Артема Дзюбы. Фото Getty Images

«Томь» предлагала сто тысяч долларов в месяц

— И как прошел тот сезон в «Шиннике»?

— Мы провели очень хороший сезон, заняли, кажется, девятое место. Очень хороший сезон! Потом мне давали раз в месяц на неделю съездить в Германию. Но когда сезон закончился, я улетел во Франкфурт и сказал: «Больше сюда не вернусь. Если не перееду из Ярославля, закончу с футболом». А тут как раз и «Локомотив» захотел меня забрать, и «Крылья Советов» с «Томью»...

— Почему не выбрали «Томь»?

— Я посмотрел на Томск — вроде неплохой город, пять часов от Москвы на самолете. Но прямого рейса из Франкфурта не было. А я хотел каждую неделю летать к семье. Плюс очень холодно: мне уже хватило Ярославля.

Я сказал: «Нет». Хотя Томск предлагал лучшую зарплату — сто тысяч долларов в месяц. Для сравнения, «Локомотив» давал около 60 тысяч. Самара предлагала 50 — столько же, сколько в «Шиннике». Но из Самары был прямой рейс во Франкфурт — кажется, по вторникам. Тогда я решил поехать в Самару, потому что «Локомотив» сказал, что мне нужно подождать, потому что у них уже много легионеров, кого-то нужно сначала продать, а потом возьмут меня. Я ждал-ждал и в итоге сказал: «Не могу больше тянуть, поеду в Самару».

— Вы рассказывали, что в Ярославле ели только сгущенку.

— Это правда. Я не любил русскую еду. А из-за того, что меня обманули, я вообще ничего есть не хотел. В итоге пошел в магазин рядом с отелем. Искал, искал — и увидел сгущенное молоко. Купил десять банок! Принес в номер и ел только ее с хлебом... Мне говорили: «Нельзя, есть же нормальная еда». Но я пробовал — не понравилось.

Поэтому меня все стали звать Сгущенка. Куда бы я ни пошел, каждый игрок звал меня Сгущенка. Даже когда переехал в Самару — да и в других городах, где бы я ни появлялся, — везде продолжали звать меня так же.

— Какое русское блюдо показалось вам самым неприятным?

— Что-то вроде картофельного пюре... И еще мне давали какой-то белый суп. Все, что мне понравилось, — это сгущенка с блинами.

— А алкоголь пробовали?

— Я пил только воду. До сих пор не пью алкоголь и не курю. Но однажды сходил с Канчельскисом в Самаре в баню. Зимой минус 15-20, а все русские игроки идут в баню! Сидели там по два часа. Я заходил на 20 минут — выходил. И не понимал: зачем сидеть часами? А потом мой друг Баба Адаму из Ганы объяснил: «Перед баней они пьют из огромных бутылок...»

— Водку?

— Да! В бане российские игроки пьют водку. Поэтому они могут так долго сидеть. Но однажды — потому что было очень холодно, хотелось остаться в бане подольше — я взял стакан водки, пошел в парилку и сразу опьянел. Начал орать от жары! Все разбежались. Говорили мне: «Сгущенка, больше не приходи в баню!» На этом все. Больше алкоголь не пью.

— Интересный опыт.

— Но было хорошо, мне очень понравилось в Самаре. Да и тренер там был хороший.

Гаджи Гаджиев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

У Гаджиева в пиджаке всегда был пистолет

— Тренер — это же Гаджи Гаджиев?

— Да-да, он очень забавный, почти как дедушка — всегда говорит медленно. Единственное, он, по-моему, очень плохо видел — поэтому ему нужно было записывать тренировки на видео. После он отсматривал их у себя в кабинете.

Но знаете, я никогда в жизни не видел такого крутого тренера, как Гаджиев! Это очень умный человек. Он и тренер, и бизнесмен, и агент, и менеджер одновременно.

Конечно, иногда я злился на него — тогда он звал меня в свой кабинет и говорил: «Слушай, я знаю, что холодно, что тебе не нравится здесь играть, что ты хочешь уехать. Но даю тебе слово: если проведешь пять хороших матчей, а в трех из них мы победим — отпущу на две недели в Германию».

— Посреди сезона?

—Да! После этого мы выиграли два матча, но третий проиграли. Я снова подошел к тренеру — он сказал мне: «Нам нужно выиграть три подряд, понимаешь? Но ладно. Давай попробуем выиграть еще хотя бы два — и отпустим тебя ».

— Получилось?

— Следующий матч выиграли. После — проиграли... Я снова подошел Гаджиеву: «Тренер, что скажете?» Он ответил: «Следующая игра — с ЦСКА дома. Если выиграем, поедешь на четыре дня домой».

Я обалдел! У них Вагнер Лав, Карвальо, шесть-семь игроков сборной России... Мы выходим — и минут за десять до конца матча пропускаем... Так и закончили — 0:1. Но все восприняли это спокойно. Однако из-за сорванной поездки я был очень зол.

После игры Гаджиев сказал: «Мы, конечно, не победили, но можешь ехать. Только вернись в четверг, потому что в субботу у нас матч». Впервые видел такого тренера!

— Профи!

— Гаджиев — очень умный и тихий человек. Хотя мог быть и агрессивным. Я же каждую неделю пытался уехать в Германию и все время заключал с ним такие сделки! Однажды оставался матч до моего отъезда — и я удалился. Тренер был очень зол. Сказал, что я специально получил красную карточку. Объяснял ему: «Нет-нет, не хочу в Германию». А он настаивал: «Нет, хочешь!»

Во время этого диалога я сидел и ел сгущенку. Так Гаджиев подошел и вылил ее мне прямо в лицо! Все вокруг было очень липким. Я не выдержал и швырнул в его сторону стул.

В тот момент я не знал, что в его пиджаке всегда был пистолет... Сбежались игроки, я кричал: «Зачем вы вылили сгущенку?!» А он достал пистолет. Я был очень напуган и сразу замолчал. Меня увели — после этого я заявил, что больше не буду играть за «Крылья».

— Конфликт на ровном месте!

— Думаю, ему просто надоело, что я постоянно хотел домой. Поэтому он заключил со мной новую сделку: «Если проведешь хороший сезон, в следующем я возглавлю «Анжи» и возьму тебя с собой». Уже тогда они хотели подписать Роберто Карлоса, Это'О... Золотая эра! Как раз Ткаченко привозил их всех.

— Но Гаджиев вас так и не забрал.

— Ткаченко передал мне его слова: «Знаешь, ты очень хороший игрок, но с тобой слишком много проблем». Герман добавил: «Гаджи тебя любит, но из-за того, что ты пошел и рассказал журналистам историю про пистолет, он не хочет тебя прощать».

Тогда я позвонил Гаджи Муслимовичу из Германии, извинялся, говорил, что сожалею. Он ответил: «Ты хороший парень». Но так и не взял меня в ту команду...

— Жалеете?

— Конечно! Но вообще после Европы мне нужно было ехать играть в Москву. Хотя бы из-за фактора адаптации. В других городах с этим были проблемы... Например, когда в Ярославль ко мне приехала жена с двумя детьми, мы пошли в супермаркет — там на нас буквально все смотрели и пытались потрогать. У жены с детьми еще были длинные дреды — люди их трогали, фотографировали. Через пару дней супруга улетела в Германию и больше не возвращалась.

Хотя я Россию полюбил. Как и русских людей. Когда кто-то плохо говорит о вашей стране, я всегда ее защищаю. В Германии, например, такое случается. Но я сразу вмешиваюсь: «Вы так говорите, потому что никогда там не были». Я же знаю русских — они очень хорошие и приятные. А еще ответственные. Если скажете: «Я все сделаю», то доведете до конца.

— Вы столько рассказали про Ярославль — а как там проводили свободное время?

— Никак. Просто ноль! Там из развлечений — только этот несчастный супермаркет и больше ничего. Весь город — это одна дорога длиной в пять километров, мой отель, два отеля поменьше и банк. Все, финиш!

Серж Бранко и Самюэль Это'о. Фото Из личного архива

Хотел продать золотую медаль Олимпиады — предлагали 100 тысяч евро...

— После завершения карьеры вы учились на спортивного менеджера...

— Да, учился в «Реале» и в «Баварии». После этого поехал в Камерун — президентом федерации тогда был Самюэль Это'О, я проработал с ним около двух с половиной лет. Но там было много проблем с политикой — правительство хотело контролировать сборную, случались конфликты...

— А хотели бы поработать спортивным директором в России?

— Если появится предложение от хорошей команды, я за — у меня большая футбольная академия в Африке. Мы хотим наладить партнерство с местной британской академией, чтобы хорошие игроки могли приезжать к ним играть.

Хочу такое же партнерство в Германии и в России: тогда ваши тренеры смогут приехать в Африку посмотреть на игрока или футболист сможет приехать и сыграть за российскую команду.

Сейчас я пытаюсь сделать это с «Франкфуртом», «Штутгартом», «Дуйсбургом» и «Брауншвейгом» — четыре клуба, в которых я играл. Было бы здорово осуществить то же самое в России. Единственное, сразу дам совет: прежде чем ехать в Россию, нужно учить язык. Иначе игрок будет чувствовать себя потерянным.

— Вам знакомо это чувство?

— У меня есть история. После того как я закончил играть в футбол, я развелся с женой в Германии. Я потерял все: дом, деньги... Все, что заработал. Пришлось уехать в Камерун и искать работу. Некоторое время я жил на родине, потом вернулся в Германию, купил машину и стал водителем в аэропорту... Помните, были Олимпийские игры в Сиднее?

— В 2000 году.

— У меня осталась золотая медаль, мы же выиграли турнир по футболу. Так вот я хотел ее продать, потому что мне было не на что жить. Один коллекционер предложил мне за нее 100 тысяч евро! В этот момент человек из моего бывшего немецкого клуба позвонил и сказал, что поможет мне, дал эту работу в аэропорту...

— Вы настолько отчаялись?

— Да, я был сильно подавлен после развода. К счастью, это в прошлом — сейчас у меня все отлично. Я же, кстати, до сих пор играю! За ветеранскую команду «Айнтрахта». Мы выступаем в ветеранской Бундеслиге, проводим матчи против других легенд.

Флорентино Перес и Серж Бранко. Фото Из личного архива

За победу платили 30 тысяч долларов — такое было только в России!

— Сталкивались ли вы с договорными матчами в России?

— Иногда нам говорили перед матчем — например, с «Томью» или, может быть, с «Аланией»: «Если выиграете, каждый получит по 30 тысяч долларов». Такое видел только в России. Обычно по контракту за игру платят, скажем, пять тысяч, а за победу — 10 тысяч. Но в России, когда впереди важная игра, сумма увеличивалась.

Потом кто-то сказал мне, что, когда мы играли против ЦСКА, «Локомотив» давал деньги, чтобы нас замотивировать. Или, может быть, «Зенит»... Повторюсь, я только слышал что-то подобное. Не буду утверждать, потому что не знаю, правда ли это.

Но каждый раз, когда мы играли против большой четверки — «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Зенита», — за победу хорошо платили.

При этом проигрывать мне ни разу никто не предлагал. Думаю, здесь все-таки шла речь про мотивацию, когда гранды хотели, чтобы мы отняли очки у их конкурентов. Но доказательств у меня нет.

— А что насчет судейства — замечали что-то странное?

— ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» — эти команды были защищены со стороны федерации или лиги.

— Почему?

— Они тратили много денег, покупали звезд, отстаивали честь страны в еврокубках. Я думаю, все делалось ради того, чтобы они были наверху и делили чемпионство между собой.

Ты можешь быть «Крыльями», «Шинником», кем угодно, но тебе будет трудно, потому что именно эти четыре команды, можно сказать, организовывали чемпионат России. Не знаю, как сейчас, но в мое время, лет 20 назад, было именно так.

Даниэл Карвальо. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Карвальо перед матчем танцевал самбу

— В России многие вас запомнили благодаря матчу с ЦСКА...

— Да-да, когда я сел на мяч! Мне многие об этом говорят.

Перед той игрой тренер сказал нам: «Если выиграете, получите по 30 тысяч [долларов]». Еще помню, как перед игрой Карвальо танцевал самбу. Прямо в тоннеле!

Я подошел к нему и сказал: «Друг, это игра, а не дискотека». А он ответил: «Кто ты такой? Дерьмовый игрок? Может, хочешь шоколада? Я тебе его дам ». Карвальо был очень высокомерным. Так что мы чуть не подрались еще до матча. Бросил ему: «Я шоколад не хочу, но ты его сегодня получишь на поле».

Каждый раз, когда мы оказывались рядом, мы оскорбляли друг друга. А однажды он попробовал обыграть меня так, чтобы все посмеялись. С помощью бразильского финта, будто он Роналдинью.

— А вы что?

— Отобрал у него мяч, обвел его и отдал пас полузащитнику. А когда мяч вернулся ко мне, Карвальо снова оказался рядом. Тогда я поставил мяч, сел на него и сказал: «Ну что, хочешь шоколада?»

Ему это не понравилось, он разозлился: «Чего ты хочешь, дерьмовый шоколад?» И толкнул меня. Я упал, подбежал судья и показал красную карточку Карвальо и желтую — мне. Но у меня уже была одна...

— То есть вы сами ничего противоправного не сделали?

— Да, просто ответил ему: «Ты сказал, что я шоколад? Ну вот, получи шоколад». И сел на мяч. Это все.

— Вы говорили с Карвальо после этого?

— Нет. Единственное, тренер спросил меня после игры: «Как ты мог сесть на мяч? Зачем? » А я просто хотел показать Карвальо, что он слишком высокомерен.

— Осталась обида на него?

— Нет, он хороший парень. Много всего выиграл, был лучшим футболистом лиги. Когда играешь против таких именитых футболистов, у тебя появляется огромная мотивация.

— Но история забавная.

— Это еще не все! Знали, что раньше каждый понедельник — после завершения тура — все футболисты покупали газету «Спорт-Экспресс»? Чтобы посмотреть, сколько им баллов поставили за игру?

— Прям все?

— Да, помню, каждый понедельник все игроки из всех клубов приезжали на тренировку со «Спорт-Экспрессом» и обсуждали: «У тебя сколько баллов? Мне поставили пять...» В общем, после того самого матча с ЦСКА на первой полосе был я, Карвальо... и надпись: «Ушел». Ну или что-то в этом духе. Я еще пытался выяснить, кто написал тот материал!

Серж Бранко. Фото Из личного архива

Русские приходили на тренировки пьяными... И были лучше нас!

— Что думаете об отстранении России от международных турниров?

— Это очень плохо для футбола. И я очень зол на ФИФА. Не нужно отстранять игроков — мы не занимаемся политикой, понимаете? Оставьте футболистов в покое, потому что это наша единственная работа, другой нет.

У России же всегда были талантливые игроки. Правда, не все усердно работают. Особенно молодые — им главное наслаждаться роскошью. Все время ходят в Gucci, Versace, покупают последние айфоны.

Те же, кто работает усердно, как Аршавин, строят большую карьеру. Андрей был очень быстрым и опасным. А в «Спартаке» мне нравился Титов — невероятно элегантный, техничный игрок. Очень хорош.

— С фанатами были приключения?

— Только из-за проявления расизма в мой адрес — я тогда ушел с поля. «Крылья» играли против «Химок». Я пошел подавать угловой — в этот момент с трибуны бросили бананы и йогурты. Я подошел к судье, показал это и сказал, что не могу подавать угловой. Но он разозлился и дал мне желтую карточку. Тогда я просто взял и ушел. Меня отстранили, и я на радостях уехал в Германию.

— А за пределами стадионов все было нормально?

— Да, с этим порядок. В Самаре я ходил по магазинам в городе, в кафе. Бары, ночные клубы — без проблем. Некоторые студенты из РУДН рассказывали, что у них были какие-то проблемы, но лично со мной такого никогда не случалось.

— Валерий Карпин говорил, что запрещал игрокам попадаться на глаза в ночных заведениях.

— Поверьте, в «Крыльях» очень многие российские игроки приходили на тренировку пьяными. В понедельник, во вторник, в конце недели, после выходных... От них сильно пахло алкоголем! Я видел это в «Шиннике», в Самаре. Это правда! Одного не понимал: они приходили пьяными, но были лучше нас, свежих. Я не шучу, они показывали более высокие результаты! Какого черта?

— Действительно.

— Русские очень выносливые — могут выпить много, а после спокойно отыграть 90 минут. В Европе такого не видел. Там после бутылки пива не в состоянии тренироваться. Не говоря уже о том, что тебя просто выгонят из команды.

— Самый сложный выезд? Многие не любили летать на Дальний Восток...

— Перед матчами во Владивостоке я обычно заболевал. Ну или получал красную карточку... Чтобы добраться туда из Ярославля, нужно было сначала отправиться в Москву, а уже после сесть на самолет до Владивостока. Суммарно — 13-14 часов полета! Я один раз там сыграл и сказал: «Больше я не поеду».

Каждый новый сезон начинался с того, что я смотрел календарь и искал гостевой матч во Владивостоке. Чтобы понимать, в какой игре удалиться. В итоге Гаджиев меня раскусил: «Хорошо, можешь не получать карточку. Если выиграем — ты не полетишь».

Как я уже сказал, мы постоянно заключали эти пари. Люди вокруг думали, что я радовался победам — а я был просто счастлив, что не придется лететь 13 часов.

— Остальным так не разрешалось?

— Не знаю, какие у него были договоренности с другими игроками. Думаю, у Гаджиева в одной команде было по одиннадцать разных сделок со всем стартовым составом. Говорю же, это самый умный человек в футболе, которого я встречал.

Серж Бранко. Фото Скриншот видео

— Когда вы с ним последний раз общались?

— Очень давно, но обязательно ему напишу. Знаете, если у кого-то клуб в восьмой лиге и нужно оказаться в первой — звоните Гаджиеву. Он каждый год будет подниматься на ступень выше. Уникальный человек — умел наладить связь и с клубом, и с судьей, и со своими игроками, и с чужими. Да с кем угодно!

Пользуясь случаем, передаю ему привет через «Спорт-Экспресс». Очень скучаю! Прошло почти 20 лет, и теперь я понимаю, почему иногда он был таким строгим. Да, Гаджиев — очень прямолинейный, но всегда готов был договориться, пойти навстречу. Если надо было победить, думаю, он мог заключить сделку даже с Дракулой!