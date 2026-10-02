Бранко: «Оказался в Самаре только потому, что на онлайн-табло аэропорта Франкфурта был прямой рейс до этого города»

Экс-защитник «Шинника» Серж Бранко в интервью «СЭ» рассказал о переезде в Самару.

— Тяжело было привыкнуть к морозам?

— Поверьте, это один из самых тяжелых периодов в моей жизни. Я год отыграл в Ярославле и после поехал в Германию увидеться с семьей. Тогда сказал жене: «Я не вернусь!»

«Локомотив» как раз хотел забрать меня вместе с Андре Бикеем. Но тренер [«Шинника»] сказал: «Нет, ты нам очень нужен, пусть уходит он». Я ответил: «Если не будет трансфера, я не вернусь, потому что у вас слишком холодно и город слишком маленький — ничего нет, некуда сходить».

Позже в клубе сообщили: «Поздно, мы уже продали Бикея в «Локомотив». В итоге я оказался в Самаре — только потому, что на онлайн-табло аэропорта Франкфурта был прямой рейс до этого города.

А до Ярославля такого рейса не было — надо было лететь до Москвы, а потом еще шесть-семь часов добираться на машине до Ярославля. Поэтому я заявил: «Нет! Если есть прямой рейс — из Москвы или из Самары — в Германию, во Франкфурт, я согласен. Если прямого рейса нет — не поеду, останусь дома».

Бранко выступал в России на протяжении трех лет: камерунец провел сезон-2005 в «Шиннике», после чего перешел в «Крылья Советов», за которые играл до конца сезона-2007.

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