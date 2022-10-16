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16 октября, 23:30

Соболев повторил рекорд «Спартака» всех времен: 67 лет никто не забивал в 7 матчах подряд!

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Невероятная серия форварда красно-белых.
Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Нападающий «Спартака» Александр Соболев помог красно-белым перевернуть ход матча в дерби с ЦСКА.

При счете 1:1 форвард получил мяч от Квинси Промеса, выбежал один на один и переиграл Игоря Акинфеева, пробив в дальний угол и под опорную ногу капитана ЦСКА.

Таким образом, Соболев продлил невероятную голевую серию, отличившись в седьмом матче «Спартака» подряд. С 1955 года этого не удавалось ни одному футболисту красно-белых. Последним, кто забивал в семи играх кряду, был Николай Паршин — советский форвард, который трижды становился чемпионом СССР в составе «Спартака».

Благодаря голу в дерби Соболев повторил клубный рекорд, а уже в среду может его обновить. Если форвард забьет «Факелу» в Кубке России, то установит уникальное достижение и станет первым футболистом в истории красно-белых, кто отличился в восьми матчах кряду.

Александр Соболев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Соболев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Кстати, с учетом матча за сборную России против Киргизии (2:1) голевая серия Соболева уже составляет восемь матчей.

Удивительно, но даже с такими цифрами страйкер уступает по результативным действиям Промесу. Квинси отличился 11 раз и выдал 6 ассистов. На счету Соболева 7 мячей и 4 результативные передачи в 12 матчах РПЛ — в гонке бомбардиров форвард «Спартака» идет на 7-м месте.

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За все время в «Спартаке» Соболев отличился 42 раза в 89 матчах. Быстрее Александра (2,3 года) первые 40 мячей за красно-белых забили только Никита Симонян (1 год) и Георгий Ярцев (2 года).

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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14.10 19:30
Ростов – Урал
 1 : 2
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 0 : 1
15.10 14:00
Химки – Факел
 0 : 0
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 3
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 3 : 2
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 2 : 0
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 0 : 3
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 2 : 2
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ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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