Неудача в этом матче не оставила сомнений в скорой смене главного тренера «Спартака».

Это было наименее ожидаемое дерби для спартаковских болельщиков за много-много лет. Не наблюдалось привычного ажиотажа в социальных сетях, минимум различных призывов перед матчем, которого обычно ждут по полгода. Виной тому - общее состояние в клубе и информационный фон вокруг, от чего поклонники красно-белых очень устали. Добили всякий интерес последние результаты. Вроде бы «Спартак» подал признаки жизни во встрече с «Химками», но после неудачи против «Легии» эта иллюзия растворилась.

Перед началом сезона казалось, что центр полузащиты — это едва ли не самая благополучная часть состава Руя Витории. Но уехал Крал, на месяц из-за травмы выбыл Зобнин, не восстановился после ушиба Хендрикс. В итоге «Спартак» вышел на «ВЭБ Арену» с парой Литвинов — Умяров в опорной зоне. Для 20-летнего Литвинова это вообще дебют в стартовом составе. Свой воспитанник прошел все ступени клубной вертикали, а в прошлом сезоне его к основе начал подтягивать Доменико Тедеско. Руслан — универсал, способный действовать как в обороне, так и в центре поля. Хотя, на мой взгляд, в полузащите парень смотрится интереснее, да и сам предпочитает выступать именно там.

Литвинов стал не единственным, кто впервые сыграл за «Спартак» с первых минут: новичок Кофрие занял позицию правого в тройке центральных защитников. Для бельгийца это первое большое дерби в жизни, до этого Максимилиано участвовал только в противостоянии провинции Лимбург. ЦСКА выбрал летнего новичка соперника как слабое звено в обороне, и практически все атаки армейцы проводили через левый фланг. Эту зону постоянно нагружал Эджуке, которому часто помогал Обляков. Спартаковские болельщики максимально скептически встретили Кофрие, и многие наверняка ждали, что главный дриблер лиги будет раз за разом проходить его. Но этого, к удивлению многих, не произошло. Вроде бы неповоротливый легионер не выбрасывался и до поры действовал хладнокровно, что позволило ему закрыть Эджуке.

Во втором тайме армейский нигериец ушел направо, и Кофрие гораздо реже вступал в игру. Но поучаствовал в эпизоде, который все и решил. Именно после блока в исполнении бельгийца мяч отскочил к Заболотному, забившему решающий мяч. В остальном спартаковская оборона без проблем справлялась с не самыми сложными задачами от армейской атаки. Проблема не в этом. Больше вопросов в очередной раз вызвала игра красно-белых впереди.

Впереди у «Спартака» снова не клеилось. Между центром в лице Умярова и Литвинова, которые заточены на оборону, и атакующей группой, составленной из Понсе, Ларссона и Промеса, не было никакой связи. «Спартаку» элементарно не хватает связующего звена — грамотного распасовщика в центре. Красно-белые весь первый тайм били издали, и самый опасный удар, что примечательно, нанес Джикия. А самый верный момент всего матча красно-белые создали также после дальнего выстрела Литвинова, за которым последовал чудовищный промах Понсе. У «Спартака» жалкие восемь мячей в восьми турах — это, конечно, катастрофа.

Мы стали свидетелями очень унылого дерби. Да, не все встречи в истории этого противостояния оказались качественными, но по эмоциям и зрелищности эта точно одна из худших. Где-то рядом с тем, что прошло весной в Тушине. Тогда с таким же счетом верх взял «Спартак», так что соперники за полгода обменялись двумя равноценными хромыми победами.

А вообще это была железная игра на 0:0. Но в итоге для «Спартака» получилась уже вторая «Легия» за неделю: отдать сопернику три очка по такому футболу — это надо умудриться. Вроде и не упрекнешь команду в безразличии — бились, боролись. Но все пронизано какой-то безнадегой.

И с каждым матчем все меньше признаков того, что Руй Витория сможет переломить ситуацию. Колумнист «СЭ» Илья Казаков абсолютно прав, назвав португальца после поражения от «Легии» «хромой уткой». И описав дальнейший сценарий: преемник уже ищется, им станет иностранец, а кандидатуры российских специалистов акционеры «Спартака» не рассматривают.

Теперь вопрос только в том, как быстро будет найден новый тренер. А Витория может постепенно собирать чемоданы. В «Спартаке» у двукратного чемпиона Португалии с «Бенфикой» не получилось.