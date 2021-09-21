Интервью Черчесова: «Спартак», сборная России, будущее, знаменитая пресс-конференция, сюрприз от Ротенберга

Станислав Черчесов ответил на вопросы тележурналиста и колумниста «СЭ» Ильи Казакова для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24»

«Спартак» и «Легия»

— Станислав Саламович, когда вы еще находились в Австрии, сказали, что приедете в Москву на матч «Легии» со «Спартаком», потому что вас позвал президент польского клуба. Вы ушли из варшавской команды по своей инициативе, причем достаточно резко, когда поняли, что усиления не будет и статус чемпионов — это максимум. При этом хорошие взаимоотношения остались, судя по фото, по публикациям. Как вы это оцениваете?

— Начнем с того, что я не внезапно ушел. Мы беседовали до того, как чемпионат и Кубок выиграли, как нам дальше развивать клуб. И когда два руководителя — клуба и команды — встречаются, то обсуждают, какие нам наметить планы, если нет усиления. Понимание-то имелось, но возможностей осуществить задуманное не было, поэтому мы спокойно пожали друг другу руки. Задачи, которые ставили передо мной, перед моим тренерским штабом, мы выполнили, поэтому отношения до сих пор сохранились. Мы были всегда открыты к диалогу. Камней за пазухой на меня никто не держал, так что все нормально. Был рад, когда «Легия» попала на «Спартак», тому, что мы лишний раз увидимся.

— Что вы почувствовали, когда приезжали на матч двух не чужих вам клубов — «Спартака» и «Легии»?

— Я спокойно отношусь к вниманию, оно преследует меня еще со времен игрока «Спартака» с 1984 года. Долгое время, хочешь или нет, ты находишься в центре внимания. Есть твои коллеги-журналисты, которые интересуются, спрашивают. У нас есть задача, чтобы пропагандировать наш российский футбол. Если есть вопросы, есть ответы. Бывают каверзные вопросы, и мы не находим правильные ответы. А так меня многое, конечно, связывает со «Спартаком» и «Легией» — играл, тренировал, обыгрывал польскую команду, когда был футболистом. Поэтому интерес к матчу понятен. Я доволен, что посетил его, увидел два клуба, к которым имею непосредственное отношение.

— Что скажете про ситуацию в клубе? Сейчас болельщики часто говорят, что Черчесов хочет вернуться в «Спартак». Даже пресс-служба клуба дает по этому поводу комментарии.

— Я об этом, конечно, не знаю. Другое дело, что, когда я был в Австрии, тоже писали, что я с кем-то встречался. Ни с кем я не встречался, и я очень не люблю, когда мое имя фигурирует где-то, где меня нет. Никаких попыток, никаких действий не предпринимается. Вот я сейчас пошел на «Спартак», а потом на «Локомотив». Что мне теперь, на футбол не ходить? С другой стороны, это будоражит общественность, «Спартак», в частности. Не хочется создавать какие-то проблемы своему родному клубу. Есть тренер, есть его работа. А с кем и когда я общаюсь, про это никто не узнает.

— Ещенко говорит: «Мы что, плохо играли?» Но кажется, что «Спартак» в тупике. Ваша оценка?

— До матча с «Легией» я не видел, как «Спартак» играет. Только отрывки с «Химками». Я старался сделать паузу в футболе — слишком много его было до этого. Что касается «Легии», то эту команду я видел очень часто, потому для меня неудивительно, как она построила игру — как у себя в чемпионате. Да и тренера я хорошо знаю, еще со времен, когда он в «Погони» тренировал. Поэтому здесь для меня никаких сюрпризов не было. Если брать конкретный матч, то понятно, что «Спартак» на поражение не наиграл, так же, как и «Легия» не наиграла на победу. Естественно, что могли не доводить до поражения, забить. Но в футболе такое часто бывает. Мы видели затем игру «Марсель» — «Локомотив», где был свой сценарий. Я ухожу от оценок «Спартака». Хотелось бы сейчас успокоиться и дать клубу спокойно развиваться, тем более впереди дерби (запись прошла до матча с ЦСКА — прим. «СЭ») и еврокубковые матчи.

Капелло, Шварц, Николич, интенсивность

— По мнению Капелло, наши футболисты не способны играть на том уровне интенсивности, на котором играют в Европе. Вот вы пять лет в штабе сборной России постоянно говорили: интенсивность, контрольные матчи и спринты. В чем дело, почему мы не можем играть с нормальной интенсивностью?

— Во время работы Фабио в России у нас сложились отличные отношения. Это были времена, когда еще не было Новогорска, где сборная могла тренироваться. И тогда сборная жила то в одном отеле, другом, еще где-то, и команде негде было тренироваться. Когда я работал в «Динамо», они (Капелло со сборной. — Прим. «СЭ») очень часто тренировались у нас. Он просил меня дать поле, мы, естественно, ему предоставляли. Поэтому очень часто общались, сложились хорошие рабочие отношения. Другое дело, что он говорит про интенсивность. Футбол современный развивается, я как главный тренер сборной начал про это говорить, обращать внимание. Интенсивность, спринты — это часть футбола. Там еще много компонентов, но современный футбол подразумевает, что ты должен выдерживать тот уровень футбола, который предлагает соперник. Поэтому Фабио абсолютно прав. Пять лет мы с этим встречались на уровне топ-сборных.

— Когда Капелло тренировал нашу сборную, то говорил, что впервые у него в команде нет ни одного игрока европейского класса. Сейчас он заговорил об интенсивности. В тот момент, когда он был тренером сборной, а вы — «Динамо», вопросы про интенсивность задавали на уровне клубов? Или вы увидели медицинские данные и поняли, что мы движемся не туда?

— Во-первых, есть данные те, которые я получал, когда мы играли, и, естественно, у меня были данные, которые я получал в «Динамо». И вопросы с Фабио по футболистам, которых мы ему даем, не возникали. И Денисов играл, и Кокорин играл, и Ионов вызывался. Этот вопрос не стоял на повестке дня, не знаю, задавал ли он его другим тренерам.

— Ваше «Динамо» было последним нашим клубом, который прилично играл в еврокубках. По крайней мере на групповой стадии шесть побед, выход в плей-офф. Сегодня много говорят о «Динамо», «Зените». Кто на сегодняшний день в чемпионате России может играть на высоком уровне интенсивности?

— Смотрел, конечно, как играл «Зенит» с «Челси». Игра мне понравилась, потому что по крайней мере была готовность к игре. Видно было, как команда хочет играть и выиграть. Другое дело, что это тот случай, когда команда соперника, обладая игроками определенного уровня, найдет один или другой шанс, чтобы поразить ворота. В этот раз не повезло «Зениту». Посмотрим, как будут развиваться дальнейшие игры. Что касается «Динамо», то, естественно, я в хороших отношениях с Сандро (Шварцем. — Прим. «СЭ»). Практически после каждого матча мы переписывались, когда я работал в сборной. Сейчас мы тоже переписываемся. Было видно, когда пришли Сандро с Николичем, что мы смотрим одинаково на футбол. Неслучайно у «Локомотива» появились игроки в сборной. Естественно, и в «Динамо» стало больше кандидатов в сборную, потому что я вижу, как игроки готовятся и прибавляют.

Сегодняшнее «Динамо» только в начале пути. Путь выбран, в моем понимании, правильный. Надеемся, что и дальше не свернут. Другое дело, что сейчас появились молодые игроки. Кстати, когда я в «Динамо» пришел, у нас тоже пять игроков из второй команды пришло: Зобнин, Ташаев, Живоглядов, Лещук, Кузьмин. Все практически сейчас на виду. «Динамо» выбрало перспективный путь. Посмотрим, все-таки сезон длинный, а молодые футболисты часто нестабильны. Надеемся, что достигнут те цели, которые они перед собой ставят.

Захарян, пресс-конференция, сборная

— Не так давно разговаривал с вашим многолетним ассистентом Мирославом Ромащенко на разные темы. В том числе зашла речь о Захаряне. Он сказал, что Захаряна вы готовили к тому, что он на Евро должен был играть если не в стартовом составе, то достаточно рано выходя на замену. Если бы не та ангина, из-за которой ему не удалось попасть на Евро, то он, наверное, появился бы в сборной раньше. Захарян, про которого пишут, что им интересуется «Барселона», который в числе 50 лучших талантов в своем возрасте, который ярко дебютировал в сборной против Хорватии, но у которого после этого были блеклые матчи, — надо ли от него требовать сейчас какую-то стабильность? Готов ли он к тому, чтобы быть одним из лидеров?

— С одной стороны надо требовать, с другой стороны надо готовить. Потому что все-таки стабильность определяет уровень футболиста, особенно на дистанции. Другое дело, что Мирослав сказал абсолютно правильно: мы видели нестандартного футболиста, который дает команде определенную изюминку в атаке. Тем более на высоком уровне такие нестандартные вещи решают многое. Жалко, что он заболел и мы не могли его использовать. А про слухи... Самое главное — не то, что пишут, а то, что на поле. Парень он молодой, но уже серьезный. Надеемся, что он будет только прибавлять, а мы будем только наслаждаться тем, как он играет. Слишком много мы уже видели талантов на своем веку, которые по той или иной причине не смогли достичь того, что в них заложено. Это, естественно, зависит от них и, самое главное, тех, кто его окружает.

— Смотрели ли вы сентябрьские игры сборной? Было ли легко это делать? Ведь команда кадрово изменилась незначительно: из тех игроков, которые не были у вас, только Осипенко вышел в составе.

— В эти дни были дни рождения у меня и у супруги. Мы посчитали, что 10 лет мы не справляли вместе эти праздники. Мы были в горах, прямых трансляций не было. Врать не буду, посмотрел потом игру с хорватами в записи. Понятно, результат я знал. Но самое интересное — вы когда-нибудь пробовали сначала читать про игру, а потом ее смотреть? Интересное занятие, рекомендую. Игру с Мальтой и Кипром не смотрел, смотрел только обзор. Главное — 7 очков, команда идет дальше.

— Какой материал или статью ни начинаешь читать по поводу анализа того, что произошло на Евро, в каждом всплывает ваша пресс-конференция, которую вы дали через 10 дней после окончания турнира. Обсуждается, был ли это ваш личный порыв, было ли это согласовано с РФС, не правильнее ли было все-таки подождать и дать какие-то отдельные интервью? Потому что те интервью, которые вышли в «Спорт-Экспрессе» и Sports, люди читали с удовольствием, отзывы были комплиментарные. А по пресс-конференции вопросы все-таки возникают.

— Пресс-конференции для того и есть, чтобы возникали вопросы. Другое дело, что, когда большой турнир и есть вопросы, на них надо отвечать. А как не ответить, если пресс-конференция была в режиме прямого эфира? Во-первых, это была моя идея, во-вторых, ее поддержал РФС. Я с Алаевым это обговаривал, мне дали добро, мы это организовали. Ни разу не было такого, чтобы такие вещи я делал сам по себе. Потому что есть контрактные обязательства, я работаю в РФС и не могу такие вещи делать единолично. Единственное, что я никогда не обговаривал и не буду обговаривать, о чем будет идти речь и как я буду на что отвечать. Ответы мои. Другое дело, что я не лингвист. Интервью можно 50 раз прочитать и любое слово, любую запятую подправить, чтобы точнее донести мысль. Во всяком случае, я не хотел, чтобы наше первое общение после Европы было каким-то закулисным. Лучше так встретиться.

Сборная Ирака, заложник ЧМ-2018

— Про деньги. Хочется спросить не про сумму, а про решение. Когда вы встретились с Александром Дюковым и приняли решение, что в сборной вы идете дальше каждый своим путем, то вы отказались от крупной суммы, которую РФС должен был вам выплатить. Когда ехали на встречу, наверняка уже думали, что может быть вариант «остаюсь» или «уйду»?

— Я не думал, потому что я еду на встречу и не знаю, что на этой встрече будет. Давайте эту тему оставим. Еще раз повторяю: есть ситуация, которую мы в ту или иную сторону решили. Я пожелал сборной удачи, каждый идет своей дорогой. Жизнь покажет. Главное, чтобы были результаты, которые намечали.

— Давайте тогда про другую сборную. Сборную Ирака, которая вышла на вас практически сразу после того, как вы сказали, что уходите из сборной. Почему нет? Это далеко?

— Нет, это не далеко. Но решение надо было принимать слишком быстро. Это было бы безответственно. Невозможно решать другие задачи, не проанализировав, что было до того. А анализ — он идет. Уже два месяца прошло, я встречаюсь со многими футбольными специалистами. В той же Австрии. Надо сказать, говорят правильные вещи, которые мне, во всяком случае, дают понять, в какую сторону дальше двигаться в современном футболе. Потому что со стороны часто бывает виднее.

— У вас нет ощущения, что в какой-то степени вы оказались заложником чемпионат мира 2018-го года? На Евро его участники, наверное, уже в прежнюю силу по каким-то причинам играть не могли.

— Честно говоря, с вами немножко не соглашусь. Объясню почему. Во-первых, я уже говорил, что этот год переноса чемпионата из-за пандемии на нас повлиял не очень позитивно. При этом интересная вещь получается. Вы говорите про игроков чемпионата мира, но 70 процентов этих игроков уже не было на Евро. Оставались несколько игроков, понятно, которые играли решающую роль и в отборочном цикле. Но многими пик уже был пройден, и поэтому мы, естественно, смотрели внимательно, как бы нам, с одной стороны, и турнир этот сыграть достойно, и уже в отборочный цикл ЧМ-2022 войти. Средний возраст на чемпионате Европы у нас был на два года моложе, нежели на чемпионате мира. Поэтому мы не были заложниками ЧМ-2018. Другое дело, что люди замечают условного Дзюбу, который реально фигура, а других уже не видят. Ведь был Фомин, был Сафонов, Караваев, Мухин... Если вы так реально посчитаете, то на Евро была абсолютно другая команда. Которая, как я говорил ранее, не успела до конца стать настоящей командой. И это видели люди со стороны — тот же Джованни Элбер мне об этом говорил. До конца все-таки не нашли мы решения, чтобы быть более удачливыми. Хотя соперников не стоит принижать. И бельгийцы, и датчане сейчас с отрывом опять опережают у себя всех в своей отборочной группе. Особенно датчане. Это говорит о классе и, самое главное, о стабильности. Вот над чем нам всем надо работать.

Будущее, главная неожиданность на день рождения

— Футбол перед ЧМ-2018 и на турнире был более оборонительный. Перед Евро и на Евро, как бы это странно ни казалось, Россия играла в футбол более атакующий. И этот атакующий футбол оказался не настолько успешным с точки зрения результата. Правильно ли было отходить от той модели, которая была более закрытой, но более эффективной?

— Ну, мы же не побежали с бельгийцами с первых минут атаковать. Нас ситуация заставила потом немножко раскрыться. Мы начали игру, 10 минут все идет так, как надо, и потом гол, который мы пропустили, нас уже заставляет какие-то другие вещи делать. Другое дело, что вы же многих вещей не знаете. А когда мы готовимся к играм, мы же соперника изучаем. И скажите, пожалуйста, самое сильное качество бельгийцев?

— Индивидуальные качества игроков.

— Согласен. Но я говорю не игроков и команды, а лучшее, самое сильное качество, самое главное у них — это быстрые атаки. 32 или 33 процента — это быстрые атаки, которые заканчиваются ударом по воротам. Это то, что мы видим по статистике. Это команда, которая играет быстро, когда соперник теряет мяч, они выходят быстро в атаку, и заканчивают ее ударом или голом. И скажите, пожалуйста, как с ними играть в открытый футбол? Если каждая третья атака будет заканчиваться ударом по воротам. Поэтому есть тактика, которую перед той или иной игрой или соперником ты выбираешь. Вы этого не знали, а мы знаем. Кстати, у датчан тоже это поставлено. Мы начали атаковать, а они нас поймали на контратаке два раза, и все. Просто мы же не можем играть сами по себе. Есть соперник.

— Что дальше? Вы сказали, через две недели узнаем какую-то новость. Вы же, как человек с очень организованным умом, наверняка думали, куда после сборной хотите пойти.

— Нет. Это тот случай, когда я ни о чем не думаю.

— Это я не про клуб, я с точки зрения развития карьеры.

— Тоже не думал. Когда ты работаешь, ты сконцентрирован на тех задачах, которые перед тобой стоят. Я вам и сегодня могу это подтвердить. Когда я говорил, что это государственная должность, это не шутка, потому что чемпионат мира — это когда весь мир смотрит на Россию. Поэтому эти пять лет мы работали с таким настроем, ни на что не отвлекаясь. Вот все закончилось, теперь отдыхаем, оно само собой образуется. Как говорится, из прессы все узнаете.

— Был ли какой-то совсем неожиданный для вас звонок в ваш день рождения второго сентября?

— Нет. Такого не было. Хотя, естественно, звонков было много, сообщений много. Постарался на все ответить, может, что-то и пропустил. Были в гостинице в горах, пришел букет и письмо с поздравлением от Бориса Романовича Ротенберга. Так-то мы поздравляем друг друга, но с доставкой — это было приятно и неожиданно.