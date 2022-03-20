Армейцы обыграли казанцев — 6:1.

ЦСКА не узнать. Последние годы клуб находился в явном кризисе, а в прошлом сезоне не попал даже в еврокубки — впервые за 20 лет. Да и дальше красно-синих продолжало лихорадить — авральная смена Олича на Алексея Березуцкого, нестабильные результаты и четвертое место к зимнему перерыву. Слухи о возможной кадровой революции в декабре не удивляли.

Однако дальше у ЦСКА случилось невероятное преображение. Словно кто-то взмахнул волшебной палочкой, и селекция армейцев сработала как в лучшие годы — Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи наводят ужас на РПЛ. Явно пошло на пользу и возвращение Василия Березуцкого, добавившего не только идей брату, но и позитива на тренировках, о чем рассказывают футболисты.

Добавим к этому отсутствие проблем с легионерами из-за геополитической ситуации, и получим идеальную весну для красно-синих. Пазл складывается самым лучшим образом. И второе место по итогам сезона кажется сейчас для ЦСКА не просто реальной задачей, а наиболее вероятным исходом. Не удивлюсь, если Березуцкие и в чемпионскую гонку ввяжутся.

Пять побед в пяти матчах — так в этом году никто не стартовал. Хотя календарь-то был не подарок — «Спартак», «Сочи», «Локомотив» плюс «Нижний» и «Рубин».

Последний эпизод серии принес разгром — шесть голов в ворота казанцев. С хет-триком великого и ужасного Языджи, который забивает пока в каждом матче ЦСКА, с двумя удалениями у соперника.

Когда-то Березуцкие играли у Слуцкого, потом помогали ему в «Витессе», делая первые шаги в тренерской профессии. У них настоящая дружба — вместе проводят отпуск. Однако на футбольном поле нет места сантиментам — братья устроили жестокий прием своему учителю.

Если у ЦСКА идеальная весна, то у казанцев — сверхмрачная. С отъездом легионеров Уремовича, Хакшабановича и Дрейера, с нецензурщиной тренера в прямом эфире в адрес судей, с безволием против клуба, с которым Слуцкого связывает столько приятных воспоминаний.

Рубиновцы не сдержали атаку красно-синих: шесть пропущенных голов и два удаления. Фото Александр Федоров, «СЭ» Александр Федоров., Фото «СЭ»

А самое худшее — у «Рубина» давно пропала игра. Если в прошлом сезоне за командой было приятно наблюдать, отмечая солидную игру Уремовича, Деспотовича и Ин Бома, прогресс Макарова и Кварацхелии, Самошникова и Дюпина, то теперь просмотр матчей частенько становится мучением. Минимум командной игры, ставка исключительно на индивидуальные действия футболистов.

В «Рубине» наверняка ищут причины, но пока докопаться до них не получается. Команда летит в пропасть.