ЦСКА летит в космос, «Рубин» — в пропасть. Березуцкие громят своего учителя Слуцкого
ЦСКА не узнать. Последние годы клуб находился в явном кризисе, а в прошлом сезоне не попал даже в еврокубки — впервые за 20 лет. Да и дальше красно-синих продолжало лихорадить — авральная смена Олича на Алексея Березуцкого, нестабильные результаты и четвертое место к зимнему перерыву. Слухи о возможной кадровой революции в декабре не удивляли.
Однако дальше у ЦСКА случилось невероятное преображение. Словно кто-то взмахнул волшебной палочкой, и селекция армейцев сработала как в лучшие годы — Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи наводят ужас на РПЛ. Явно пошло на пользу и возвращение Василия Березуцкого, добавившего не только идей брату, но и позитива на тренировках, о чем рассказывают футболисты.
Добавим к этому отсутствие проблем с легионерами из-за геополитической ситуации, и получим идеальную весну для красно-синих. Пазл складывается самым лучшим образом. И второе место по итогам сезона кажется сейчас для ЦСКА не просто реальной задачей, а наиболее вероятным исходом. Не удивлюсь, если Березуцкие и в чемпионскую гонку ввяжутся.
Пять побед в пяти матчах — так в этом году никто не стартовал. Хотя календарь-то был не подарок — «Спартак», «Сочи», «Локомотив» плюс «Нижний» и «Рубин».
Последний эпизод серии принес разгром — шесть голов в ворота казанцев. С хет-триком великого и ужасного Языджи, который забивает пока в каждом матче ЦСКА, с двумя удалениями у соперника.
Когда-то Березуцкие играли у Слуцкого, потом помогали ему в «Витессе», делая первые шаги в тренерской профессии. У них настоящая дружба — вместе проводят отпуск. Однако на футбольном поле нет места сантиментам — братья устроили жестокий прием своему учителю.
Если у ЦСКА идеальная весна, то у казанцев — сверхмрачная. С отъездом легионеров Уремовича, Хакшабановича и Дрейера, с нецензурщиной тренера в прямом эфире в адрес судей, с безволием против клуба, с которым Слуцкого связывает столько приятных воспоминаний.
А самое худшее — у «Рубина» давно пропала игра. Если в прошлом сезоне за командой было приятно наблюдать, отмечая солидную игру Уремовича, Деспотовича и Ин Бома, прогресс Макарова и Кварацхелии, Самошникова и Дюпина, то теперь просмотр матчей частенько становится мучением. Минимум командной игры, ставка исключительно на индивидуальные действия футболистов.
В «Рубине» наверняка ищут причины, но пока докопаться до них не получается. Команда летит в пропасть.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|19.03
|12:00
|
Урал – Химки
|0 : 1
|19.03
|14:00
|
Н. Новгород – Спартак
|1 : 1
|19.03
|16:30
|
Ахмат – Локомотив
|2 : 3
|19.03
|19:30
|
Зенит – Арсенал
|3 : 0
|20.03
|14:00
|
Уфа – Краснодар
|1 : 1
|20.03
|14:00
|
ЦСКА – Рубин
|6 : 1
|20.03
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|20.03
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7