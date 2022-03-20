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Сегодня, 17:15

ЦСКА летит в космос, «Рубин» — в пропасть. Березуцкие громят своего учителя Слуцкого

ЦСКА дома разгромил «Рубин» в РПЛ
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Футболисты ЦСКА празднуют один зиз шести голов в ворота «Рубина».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рубиновцы не сдержали атаку красно-синих: шесть пропущенных голов и два удаления.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
Армейцы обыграли казанцев — 6:1.
Россия. Тинькофф Премьер-лига. 22-й тур
20 мар, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
6:1
Рубин
Голы
Юсуф Языджи, 5 (1:0), Гбамен, 11 (2:0), Медина, 24 (3:0), Карраскаль, 26 (4:0), Кучаев, 38 (4:1), Юсуф Языджи, 67 (5:1), Юсуф Языджи, 86 (6:1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников (Магнуссон, 46) Дивеев Карраскаль (Эджуке, 80) Зайнутдинов (Яковлев, 65) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Ахметов, 89) Обляков
Рубин
Дюпин Бегич Зотов Тальби Бакаев (Фаттахов, 70) Ломовицкий Кварацхелия (Тесленко, 86) Мусаев Самошников Кучаев (Апшацев, 86) Онугха (Кузнецов, 78)
Предупреждения
Щенников 15’, Обляков 34’, Зайнутдинов 58’  -  Ломовицкий 20’, Бегич 25’, Фаттахов 78’
Удаления
Ломовицкий 44’ (вторая ж.к), Бегич 85’ (вторая ж.к)
Судьи
Левников (Санкт-Петербург) Веретешкин (Санкт-Петербург) Болховитин (Ленинградская область)
ВАР
Панин (Дмитров) Богданов (Верея)

ЦСКА не узнать. Последние годы клуб находился в явном кризисе, а в прошлом сезоне не попал даже в еврокубки — впервые за 20 лет. Да и дальше красно-синих продолжало лихорадить — авральная смена Олича на Алексея Березуцкого, нестабильные результаты и четвертое место к зимнему перерыву. Слухи о возможной кадровой революции в декабре не удивляли.

Однако дальше у ЦСКА случилось невероятное преображение. Словно кто-то взмахнул волшебной палочкой, и селекция армейцев сработала как в лучшие годы — Гбамен, Медина, Карраскаль и Языджи наводят ужас на РПЛ. Явно пошло на пользу и возвращение Василия Березуцкого, добавившего не только идей брату, но и позитива на тренировках, о чем рассказывают футболисты.

Добавим к этому отсутствие проблем с легионерами из-за геополитической ситуации, и получим идеальную весну для красно-синих. Пазл складывается самым лучшим образом. И второе место по итогам сезона кажется сейчас для ЦСКА не просто реальной задачей, а наиболее вероятным исходом. Не удивлюсь, если Березуцкие и в чемпионскую гонку ввяжутся.

Хорхе Карраскаль забивает четвертый гол в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Рубин&raquo; (6:1) 20&nbsp;марта в&nbsp;Москве. 6:1! Слуцкого уничтожили — и не судьи, а ЦСКА

Пять побед в пяти матчах — так в этом году никто не стартовал. Хотя календарь-то был не подарок — «Спартак», «Сочи», «Локомотив» плюс «Нижний» и «Рубин».

Последний эпизод серии принес разгром — шесть голов в ворота казанцев. С хет-триком великого и ужасного Языджи, который забивает пока в каждом матче ЦСКА, с двумя удалениями у соперника.

Когда-то Березуцкие играли у Слуцкого, потом помогали ему в «Витессе», делая первые шаги в тренерской профессии. У них настоящая дружба — вместе проводят отпуск. Однако на футбольном поле нет места сантиментам — братья устроили жестокий прием своему учителю.

Если у ЦСКА идеальная весна, то у казанцев — сверхмрачная. С отъездом легионеров Уремовича, Хакшабановича и Дрейера, с нецензурщиной тренера в прямом эфире в адрес судей, с безволием против клуба, с которым Слуцкого связывает столько приятных воспоминаний.

Футболисты ЦСКА и "Рубина". Фото Александр Федоров., "СЭ"
Рубиновцы не сдержали атаку красно-синих: шесть пропущенных голов и два удаления. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Федоров., Фото «СЭ»

А самое худшее — у «Рубина» давно пропала игра. Если в прошлом сезоне за командой было приятно наблюдать, отмечая солидную игру Уремовича, Деспотовича и Ин Бома, прогресс Макарова и Кварацхелии, Самошникова и Дюпина, то теперь просмотр матчей частенько становится мучением. Минимум командной игры, ставка исключительно на индивидуальные действия футболистов.

В «Рубине» наверняка ищут причины, но пока докопаться до них не получается. Команда летит в пропасть.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • Sport Prediction
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 6
Рубин 1
Матч завершен

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
Алексей Березуцкий
РПЛ
ФК Витесс
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сочи
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
2
5
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Слуцкий и «Рубин» повторили унизительные антирекорды. У ЦСКА — лучшая победная серия в чемпионате
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Зенит

 6
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Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Краснодар

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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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