Матч на «ВЭБ Арене» запомнится надолго.

ЦСКА разгромил на своем поле «Рубин» и продлил победную серию в чемпионате-2021/22 до шести матчей. Армейцам принадлежит лучший результат нынешнего турнира, «Зенит» и «Динамо» удерживали темп на протяжении четырех туров, у «Ахмата», «Сочи» и «Рубина» максимальный результат — три выигрыша кряду.

Рекорд чемпионата принадлежит армейцам, которые на стыке сезонов-2013/14 и 2014/15 под руководством Леонида Слуцкого одержали 13 побед подряд.

Самые продолжительные серии побед в чемпионате-2021/22.

Разгром на «ВЭБ Арене» оказался знаковым и для «Рубина», и для его главного тренера Леонида Слуцкого. Ранее казанцы всего однажды уступали в чемпионате с разностью в пять голов — в сентябре 2019 года «Зениту». Шесть пропущенных — тоже повторение антирекорда волжан. Столько же мячей весной 2014-го отгрузили в ворота Юрия Нестеренко зенитовцы Саломон Рондон (хет-трик), Халк (дубль) и Данни.

Самые крупные поражения «Рубина» в чемпионатах России.

Слуцкий в четвертый раз в карьере получил на высшем уровне «-5», но раньше его команды уступали всухую. Поражения со счетом 0:5 терпели «Москва» (кстати, от «Рубина»), «Халл» в чемпионшипе и «Витесс» в чемпионате Голландии.