Заболотный вернулся в ЦСКА: слова о хейтерах, «Сочи» и «Зените»

Армейский клуб объявил о возвращении воспитанника, сочинцы проводили легенду, а сам форвард рассказал о переходе.

Объявление

«Сколько игроков ЦСКА вы видите на этом фото?» — спросили в соцсетях ЦСКА в воскресенье вечером под кадром с армейскими защитниками Марио Фернандесом и Игорем Дивеевым, а также экс-полузащитником «Локомотива» Максимом Мухиным и форвардом Антоном Заболотным в сборной России.

На прошлой неделе армейцы согласовали с «Локо» переход 19-летнего Мухина. Вокруг этого трансфера было много вопросов (в том числе о финансовых деталях истории), сделку для «СЭ» прокомментировал гендиректор красно-синих Роман Бабаев.

О возвращении Заболотного в армейский клуб говорили как о факте еще до конца чемпионата, в котором «Сочи» впервые пробился в еврокубки, а ЦСКА — впервые за 20 лет в них не попал. Объявление красно-синие сделали 31 мая, подготовив к этому дню фото и видео с 29-летним нападающим.

Контракт

ЦСКА объявил: соглашение с Антоном Заболотным рассчитано на 3 года. 29-летний нападающий переходит в армейский клуб в статусе свободного агента. За ЦСКА экс-футболист «Сочи» будет играть под номером 91 (форвард — 1991 года рождения, в анкете красно-синих его рост и вес — 191 см и 91 кг).

«РБ» сообщил: Заболотный будет зарабатывать в столичном клубе 1,2 миллиона евро за сезон. По данным источника, зарплата нападающего в «Сочи» составляла около 1 миллиона евро в год, клуб предложил ему новый контракт с двукратным понижением зарплаты, также переговоры вел «Краснодар», но воспитанник ЦСКА и экс-игрок «Тосно», «Зенита» и ряда других российских клубов принял предложение армейцев.

Футболист сборной России, которому 13 июня исполняется 30 лет, является воспитанником академии ЦСКА, был в структуре клуба с 2008 года и не провел ни одного матча за основной состав до расставания в 2012-м.

«Красно-синяя семья ЦСКА! Я вернулся, я дома, я счастлив! Хочу поблагодарить команду, тренерский штаб и руководство «Сочи» за эти замечательные два года, я желаю вам успехов и всего самого наилучшего!» — написал Заболотный в своих соцсетсях и выложил фото в майке красно-синих на стадионе ЦСКА.

Прощание

Черноморский клуб сначала объявил: «Антон Заболотный покидает «Сочи», нападающий продолжит карьеру в московском ЦСКА. Форвард стал игроком нашего клуба по ходу сезона-2019/20. В общей сложности он провел 52 матча, в которых набрал 26 (15+11) очков».

Затем южане разместили в соцсетях посты с посылом: «Спасибо за все, легенда!» На одном из видео — игрок получает «Золотой мяч». На другом — благодарит поклонником южан.

«Большое спасибо болельщикам за ваше участие в наших играх и футбольной жизни. Мы играли и бились ради вас. Знаем, вас немного, но главное — не количество, а качество. Продолжайте в том же духе. Уверен, вас станет больше с годами. Знайте, команда играет ради вас», — сказал экс-футболист «Сочи».

Слова

Заболотный в записанном интервью «ЦСКА ТВ» на армейском стадионе рассказал о «возвращении домой», пообещал показать сальто после первого мяча за красно-синих и при этом не праздновать голы в ворота «Сочи» и «Зенита», а также в очередной раз затронул тему хейтеров.

О причинах возвращения:

— Тянется это все с детства. С 11 лет я — армеец. Футбольные школа и жизнь у меня начались в ЦСКА. Когда Роман Юрьевич (Бабаев) вышел на меня, просто не оставалось никаких шансов. Моя мечта сбылась: я давно хотел вернуться в клуб. Так что фраза «вернуться домой», считаю, самая подходящая. Естественно, какие-то варианты и разговоры были. Для меня самое главное, что тренер имел представление о моей игре и хотел видеть в составе. Так что все формальности быстро уладились.

О контактах с Ивицей Оличем:

— Еще не общался. Но через Романа Юрьевича выходил, а он рассказал мне его политику. И все обсуждалось — какие будут цели, задачи.

Об обиде на ЦСКА, в котором не дали шанса:

— Нет, это неправда. Тогда я был еще молод и не готов к основному составу. Возможно, ЦСКА правильно поступил, что дал мне уйти. Получается, в свободное плавание отправили. Я уже там набивал свои шишки, получал опыт игры. И сейчас тот момент, когда я готов усилить армейский клуб. Раньше вариантов с возвращением не было, плавание очень затянулось — с высокими взлетами и очень низкими падениями. А сейчас исполняется мечта — вернуться в свой клуб и наконец-то дебютировать в первой команде.

О хейте и внимании к себе:

— Сейчас все кардинально поменялось, раньше был не настолько опытен в этом плане. Где-то реагировал на высказывания каких-то специалистов или тренеров. А сейчас просто считаю, что если есть хейт — люди, которые все это пишут, хейтят сильных. На самом деле нет великого игрока, которого бы не хейтили. Это часть профессии, часть футбола. Нужно смириться с этим. Да-да, надо с юмором относиться. И да (готов сказать): легенда дома!

О голах бывшим клубам (в «Сочи» он не праздновал мяч в ворота «Зенита»):

— Когда проводишь в клубе какое-то время, он дает тебе много положительных эмоций. Ты побеждаешь и проигрываешь с этим клубом, какая-то частичка любого футболиста остается с той командой, за которую он выступал. Очень положительно и уважительно отношусь к любому фанату, например, фанатам «Спартака», «Зенита», ЦСКА. Это свой мир и надо его уважать. Поэтому голы тем клубам, за которые выступал, праздновать не буду. Естественно, в порыве страсти в игре ты можешь не сдержаться, но уважение к фанатам клубов, где я был, присутствует.

О глобальных целях:

— Вывести ЦСКА на прежний высокий уровень, который всегда был. Я вижу, что эта команда очень перспективная. Хотелось бы быть и работать с ней, быть причастным к будущим успехам. Хочу, чтобы чемпионский кубок вернулся на «ВЭБ Арену».

Также Заболотный согласился оплатить ужин сотруднику «ЦСКА ТВ», если забьет в новом сезоне меньше 7 голов — футболист уверен, что будет больше. В сезоне-2020/21 форвард провел 10 мячей в 30 матчах (9 в 27 играх чемпионата) за «Сочи».

Еще про хейт

Тему неприязни и критики Заболотный также затронул неделю назад во время сбора национальной команды в австрийском Нойштифте, когда отвечал на вопросы журналистов. Посылы: «Это год назад на меня давило, а сейчас хочу, чтобы было больше хейта — это больше заводит и заряжает на футбол» и «В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола считаю себя гибким, пластичным и достаточно скоростным». Тогда же прозвучал вопрос о ЦСКА, но клубные вещи игрок обсуждать не стал.

Подготовка к Евро-2020 стартовала 20 мая в Новогорске, 22-го россияне отправились в Австрию к знакомому месту сборов (там же команда работала перед домашними Кубком конфедераций-2017 и чемпионатом мира-2018). 31 мая сборная закончила тренировки в Нойштифте и перелетела во Вроцлав на контрольный матч с Польшей (1 июня). После него — возвращение в Москву и заключительный этап подготовки к чемпионату Европы.