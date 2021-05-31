Источник: зарплата Заболотного в ЦСКА составит 1,2 миллиона евро в год
ЦСКА подписал трехлетний контракт с нападающим Антоном Заболотным. 29-летний форвард будет зарабатывать в столичном клубе 1,2 миллиона евро за сезон, утверждает «РБ Спорт».
По информации источника, зарплата Заболотного в «Сочи» составляла около 1 миллиона евро в год. Клуб предложил футболисту новый контракт с двукратным понижением зарплаты. Также переговоры с Заболотным вел «Краснодар», но форвард выбрал ЦСКА.
Заболотный переходит в армейский клуб в статусе свободного агента. В составе «Сочи» россиянин забил 10 голов в сезоне-2020/21. За ЦСКА он будет играть под номером 91.
Антон — выпускник академии красно-синих. Армейский клуб он покинул в 2012 году.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/zabolotny-j-budet-zarabaty-vat-v-tsska-okolo-1-2-mln-evro-v-god/
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