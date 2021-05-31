Источник: зарплата Заболотного в ЦСКА составит 1,2 миллиона евро в год

ЦСКА подписал трехлетний контракт с нападающим Антоном Заболотным. 29-летний форвард будет зарабатывать в столичном клубе 1,2 миллиона евро за сезон, утверждает «РБ Спорт».

По информации источника, зарплата Заболотного в «Сочи» составляла около 1 миллиона евро в год. Клуб предложил футболисту новый контракт с двукратным понижением зарплаты. Также переговоры с Заболотным вел «Краснодар», но форвард выбрал ЦСКА.

Заболотный переходит в армейский клуб в статусе свободного агента. В составе «Сочи» россиянин забил 10 голов в сезоне-2020/21. За ЦСКА он будет играть под номером 91.

Антон — выпускник академии красно-синих. Армейский клуб он покинул в 2012 году.