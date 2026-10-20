Ильдар Ахметзянов: «Мне все нравится в «Оренбурге», я благодарен этому клубу»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов рассказал, что ему нравится работать в клубе.

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Ахметзянов станет новым главным тренером «Рубина» вместо Франка Артиги. В воскресенье команда из Казани проиграла «Спартаку» в Москве (0:4) в 11-м туре РПЛ и продлила безвыигрышную серию до семи игр во всех турнирах.

19 октября 42-летний специалист опроверг информацию о своем переходе в «Рубин».

«Мне все нравится в «Оренбурге». Я благодарен этому клубу. Год назад он, тоже потратив деньги, забрал меня у футбольного клуба «КАМАЗ», убедил, что это тот проект, который хотелось бы сделать. И я благодарен предыдущему руководству, которое сделало этот шаг. Болельщикам, которые меня по-доброму приняли, и новому руководству, которое тоже делает максимально правильные шаги в плане построения первой команды, второй команды и молодежной», — приводит слова Ахметзянова пресс-служба «Оренбурга».

«Оренбург» с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. 23 октября команда под руководством Ахметзянова сыграет с «Ахматом» в Грозном в 12-м туре РПЛ.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max