«Родина» — «Оренбург»: Томпсон сравнял счет, реализовав пенальти

Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон сравнял счет в матче 11-го тура РПЛ против «Родины» — 1:1. Чилийский форвард реализовал пенальти на 25-й минуте.

Ранее нападающий «Родины» Солтмурад Бакаев открыл счет на 14-й минуте.

Следить за ходом встречи можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

19 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)

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