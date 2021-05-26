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Антон Заболотный: «Сейчас хочу, чтобы было больше хейта»

14:38
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал, как сейчас относится к критике в свой адрес. В межсезонье футболист перешел из «Сочи» в ЦСКА.

— Вы тут уже как игрок ЦСКА?

— Я не думаю о клубных делах. Сейчас я в сборной.

— Вам легче играть под давлением?

— Я бы не сказал, что в «Сочи» не было давления. Раньше я к этому относился ревностно, но сейчас хочу, чтобы было больше хейта. После хейта в сборной я стал адекватно к этому относиться и теперь скучаю без хейта.

Заболотный выступал за «Сочи» с 2019 года. В составе команды он провел 51 матч и забил 15 мячей.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы