Антон Заболотный: «Сейчас хочу, чтобы было больше хейта»

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал, как сейчас относится к критике в свой адрес. В межсезонье футболист перешел из «Сочи» в ЦСКА.

— Вы тут уже как игрок ЦСКА?

— Я не думаю о клубных делах. Сейчас я в сборной.

— Вам легче играть под давлением?

— Я бы не сказал, что в «Сочи» не было давления. Раньше я к этому относился ревностно, но сейчас хочу, чтобы было больше хейта. После хейта в сборной я стал адекватно к этому относиться и теперь скучаю без хейта.

Заболотный выступал за «Сочи» с 2019 года. В составе команды он провел 51 матч и забил 15 мячей.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)