Семин о Гарине: «Игрок был самобытный, яркий. Его все любили»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением об игре ушедшего из жизни экс-нападающего железнодорожников Олега Гарина.

20 октября стало известно, что Гарин умер на 61-м году жизни.

«Игрок был самобытный, яркий. Чистый бомбардир, который очень мало времени прожил. По характеру простой парень, немножко деревенский. Его все любили», — приводит слова Семина ТАСС.

Гарин играл за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы и забил 40 голов в 118 матчах. В составе железнодорожников он дважды выиграл Кубок России (1996,1997), а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max