Ахметзянов опроверг информацию о возможном переходе в «Рубин»: «Никуда уходить не собираюсь»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов в эфире «Матч ТВ» заявил, что не вел никаких переговоров с казанским «Рубином», а также не собирается уходить из клуба.

В воскресенье журналист Иван Карпов сообщил, что Ахметзянов станет новым главным тренером «Рубина». Сейчас казанскую команду возглавляет Франк Артига. 18 октября «Рубин» на выезде крупно уступил «Спартаку» (0:4) в 11-м туре РПЛ и продлил безвыигрышную серию до семи матчей во всех турнирах.

После матча Артига ответил на вопрос о возможной отставке из «Рубина»: «Убежден, что мы сможем исправить ситуацию».

«Сегодня в обед мы собрали команду, и я сказал ребятам, что никаких переговоров с «Рубином» я не веду и никуда уходить не собираюсь. Здесь максимально спокойно, по крайней мере с моей стороны. Надеюсь, ребята тоже услышали меня и спокойно готовились к игре», — сказал Ахметзянов.

«Оренбург» играет на выезде с московской «Родиной» в матче 11-го тура РПЛ. Следить за ходом встречи можно в матч-центре «СЭ». Перед началом матча «Оренбург» шел на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

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