Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов: комментарий об игре команды в матче с «Зенитом»

Черчесов: «Ни одна команда не сможет доминировать в Питере 90 минут»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил игру грозненцев в гостевом матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

— После первого тайма «Ахмат» вел 1:0. На второй тайм соперник вышел другим?

— В России, думаю, ни одна команда не сможет доминировать в Питере 90 минут, не только «Ахмат». В самом начале второго тайма мы забили в свои ворота, потом соперник продолжил оказывать давление, вышел вперед. Важно, что наша команда не опустила руки, искала свои моменты, в концовке сумела сравнять счет. Для зрителей такой матч — идеальный с точки зрения зрелищности. Могу занести «Ахмату» в актив по качеству игры и эту игру, и кубковую с «Динамо» несколько дней назад. В обоих случаях сравнивали счет в концовке, проявили характер. Другое дело, что в итоге все равно не сумели набрать очки. Будем анализировать, думать, как сохранять счет, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

«Ахмат» набрал 11 очков за 11 матчей и занимает 13-е место в РПЛ. «Зенит» (24 очка) идет вторым в таблице.

Станислав Черчесов.«Сидибе ждал Соболева, чтобы примириться, но не срослось». Черчесов — о матче с «Зенитом», судействе и стычке

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Читайте также
Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
Бело-голубым посоветовали задуматься о чемпионстве, но в клубе — против, а армейцы заплатили за опыт. Что произошло после матча «Динамо» - ЦСКА
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
РПЛ, 11-й тур, результаты: «Динамо» победило ЦСКА, «Спартак» разгромил «Рубин» и другие матчи
Черчесов — о прогрессе Садулаева: «Он стал на порядок лучше работать на команду»
«Родина» — «Оренбург»: команды обменялись голами в первом тайме
Черчесов заявил о двух ошибках судьи в матче с «Зенитом»: «Руками размахивать нельзя — будем их тейпировать»
«Родина» — «Оренбург»: Томпсон сравнял счет, реализовав пенальти
«Родина» — «Оренбург»: Бакаев открыл счет в матче
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Черчесов — о прогрессе Садулаева: «Он стал на порядок лучше работать на команду»

«Родина» — «Оренбург»: Томпсон забил второй гол с пенальти
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости