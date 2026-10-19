Черчесов: «Ни одна команда не сможет доминировать в Питере 90 минут»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» оценил игру грозненцев в гостевом матче 11-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:3).

— После первого тайма «Ахмат» вел 1:0. На второй тайм соперник вышел другим?

— В России, думаю, ни одна команда не сможет доминировать в Питере 90 минут, не только «Ахмат». В самом начале второго тайма мы забили в свои ворота, потом соперник продолжил оказывать давление, вышел вперед. Важно, что наша команда не опустила руки, искала свои моменты, в концовке сумела сравнять счет. Для зрителей такой матч — идеальный с точки зрения зрелищности. Могу занести «Ахмату» в актив по качеству игры и эту игру, и кубковую с «Динамо» несколько дней назад. В обоих случаях сравнивали счет в концовке, проявили характер. Другое дело, что в итоге все равно не сумели набрать очки. Будем анализировать, думать, как сохранять счет, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

«Ахмат» набрал 11 очков за 11 матчей и занимает 13-е место в РПЛ. «Зенит» (24 очка) идет вторым в таблице.

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