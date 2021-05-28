«Мухин выбрал ЦСКА, хотя в других клубах мог получить гораздо более выгодные условия». Интервью Романа Бабаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» переход в армейский клуб 19-летнего полузащитника Максима Мухина, который в минувшем сезоне выступал за «Локомотив».

— Как проходили переговоры по Мухину?

— Они получились непростыми. Я бы хотел поблагодарить руководство «Локомотива» за достаточно конструктивную позицию. Понятно, что по определенным обстоятельствам ситуация для «Локо» была довольно сложная с учетом условий действующего трудового договора между клубом и игроком, который был подписан до прихода нового руководства.

— И как удалось договориться?

— Условия этого перехода между клубами отличаются от тех, за которые можно было бы приобрести Максима. То есть они улучшены в пользу «Локомотива». Это заслуга руководства «Локо», ну и мы, со своей стороны, по-партнерски отнеслись к этой ситуации. Понятно, что любой клуб может оказаться в такой непростой истории, когда по тем или иным причинам (подробностей я не знаю) был подписан контракт, ограничивающий возможности клуба.

— Иными словами, ЦСКА заплатил за Мухина больше 15 миллионов рублей, о которых писали СМИ?

— Условия существенно отличаются от того, что было прописано.

— Некоторые эксперты полагают, что ЦСКА наконец-то нашел классического опорника, который способен заменить Вернблума.

— Это покажет время. Безусловно, нам очень импонирует игра Максима. С учетом его юного возраста думаю, что у игрока очень большой потенциал. Для нас было также важным, что футболист обозначил желание выступать за ЦСКА. Ведь не секрет, что Максимом интересовались и другие большие российские клубы.

Действительно, по манере игры он чем-то напоминает Вернблума. Хотя по антропометрии они, конечно, отличаются. По крайней мере — пока. Однако, безусловно, подкупает большой объем работы этого полузащитника, цепкость. Он никогда не выключается из эпизода. И самое важное, что футболист готов расти и понимает, что впереди много работы. От личного общения с Максимом осталось очень приятное впечатление. Скромный парень, несмотря на то, что в последнее время на него многое свалилось. Думаю, наше сотрудничество получится взаимовыгодным. Повторяю, очень рады, что Максим выбрал именно ЦСКА. Со своей стороны приложим все усилия, чтобы он только прогрессировал и добивался успехов.

— А не слишком ли высоко превознесли 19-летнего парня эксперты и журналисты? Ведь, по сути, он провел пока только один неполный хороший сезон в РПЛ.

— Именно по этой причине я и отметил тот факт, что личное общение с Максимом только подкрепило наше мнение, что игрок адекватно понимает всю эту шумиху вокруг своего имени. Скромный и в то же время открытый парень, который осознает, что впереди очень много работы.

— Кто-то из игроков ЦСКА может проследовать этим летом в обратном направлении и оказаться в «Локомотиве»?

— В данный момент об этом речи не идет. А в перспективе, в будущем — все может быть.

— То есть о взаимообмене речи сейчас не идет?

— Нет.

— Некоторые футбольные люди критиковали Мухина за его решение покинуть «Локомотив» из-за гораздо более выгодного личного контракта в ЦСКА. Илья Геркус, например, считает, что игрок поступил неуважительно, непатриотично по отношению к «Локо».

— Абсолютно некорректно говорить о том, чего не знаешь. Поверьте мне, Максим мог получить гораздо более выгодные финансовые условия в других клубах по сравнению с ЦСКА. Его выбор был осознанным. При этом, наверное, нужно заметить, что Максим не является воспитанником «Локомотива». Он относительно недавно попал в этот клуб.

Более того, несколько лет назад Максим находился на просмотре у нас. Однако, к сожалению, по определенным обстоятельствам, связанным с действиями его предыдущего агента, не получилось договориться. Мы уже тогда хотели его приобрести и обозначили свою позицию. Но не сложилось. Так что обвинения в отсутствии у Максима патриотизма к «Локомотиву» абсолютно беспочвенные! Футболисты переходят из клуба в клуб. Я бы еще понял подоплеку таких разговоров, если бы, к примеру, Акинфеев сейчас перешел в «Спартак». Но здесь не та история. Так что я абсолютно не согласен с оценкой Ильи Геркуса. Это игра на публику — не более того.

— Тем не менее в прессе писали, что зарплата Мухина увеличится в ЦСКА чуть ли не в 30 раз...

— Легко говорить со стороны, когда не знаешь всех деталей. Но поверьте, что это не так. Абсолютно не так! Если бы запросы были неадекватными, трансфера бы не случилось. Вы сами прекрасно знаете политику ЦСКА в отношении зарплатной ведомости игроков. Мы бы просто не пошли на такой шаг. Конечно, финансовая составляющая в таких переходах важна. Не стоит тут лукавить и говорить, что Максим оказался у нас только из-за большой любви к ЦСКА. Да, зарплата имела значение. Но она не ставилась в данном случае во главу угла. Были личные встречи, общение, мы объясняли, как видим будущее этого игрока в нашем клубе.

— Приход Мухина означает, что кто-то из игроков, которые действовали в ЦСКА на позиции опорника — Ахметов или Обляков, — могут покинуть ЦСКА?

— Все может быть. Но здоровая конкуренция еще никому не вредила. Все нужно доказывать в тренировочном процессе, в матчах. Считаю, такая ситуация может только пойти на пользу нашей команде.