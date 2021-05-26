Антон Заболотный: «В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола пластичным»

Нападающий сборной России Антон Заболотный рассказал о подготовке национальной команды к Евро-2020.

- Соболев сказал, что устал от сравнений с Дзюбой. Как происходит ваша конкуренция?

- Конкуренция здоровая. Все понимают, что нужно выкладываться, а там будет видно, кто будет лучше, тот будет играть.

- Чувствуете ли себя спокойнее в связи с тем, что, скорее всего все три нападающий поедут на Евро?

- Никто себе место не забронировал. Все работают и хотят поехать на Евро. Никакой успокоенности нет. У меня было небольшое повреждение, пропустил пару дней. Мне трудно оценить интенсивность тренировок. Примерно, на 5-6 баллов.

- Вы не выглядите усталым. Тренировки даются легко?

- Надо мыслить позитивно, оставаться в хорошем настроении, улыбаться. Тут такие классные пейзажи. Кому-то нужно разгрузиться, кому-то легко даются тренировки. У всех по-разному.

- В чем вы изменились за этот год? Раньше говорили, что вы деревянный, а сейчас стали более разноплановым?

- Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ я могу быть деревянным, а в мире футбола пластичным.

Перед Евро-2020 подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня). Окончательная заявка сборной на чемпионат Европы станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии.

(Максим Алланазаров, Севастиан Терлецкий)