Ахметзянов опроверг информацию о переходе в «Рубин»: «Если бы на меня вышел «Челси», я бы задумался»

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов заявил, что не вел переговоров с «Рубином».

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Ахметзянов станет новым главным тренером «Рубина» вместо Франка Артиги. В воскресенье казанская команда крупно уступила «Спартаку» в Москве (0:4) в 11-м туре РПЛ и продлила безвыигрышную серию до семи игр во всех турнирах.

В понедельник «Оренбург» завершил вничью матч с «Родиной» в Химках (2:2) в последней встрече 11-го тура РПЛ.

«Уход в «Рубин»? Когда вышла новость, мне написали много сообщений. Я попросил начальника команды организовать собрание и на нем сказал, что это неправда: никаких переговоров с другими командами не было. Если бы меня спросили, могу ли я возглавить «Челси», ответил бы так же. У «Рубина» есть главный тренер, его нужно поддерживать и хвалить. Это мое субъективное мнение.

Наверное, дыма без огня не бывает. Но какого-то разговора с другими клубами у меня не было. Мне нравится в Оренбурге. Я благодарен клубу, который год назад потратил деньги и забрал меня, убедив, что это мой проект. Благодарен болельщикам. Руководство делает максимально правильные шаги в построении команды, в моем понимании. Если бы я хотел, уже бы ушел. Но когда каждый день приходишь на работу и получаешь удовольствие, это хочется ценить, особенно на пятом десятке жизни. Никто не знает, что будет. Если бы на меня вышел «Челси», я бы задумался», — приводит matchtv.ru слова Ахметзянова.

Симпатию к «Челси» Ахметзянов объяснил тем, что раньше по одному из каналов показывали игры английской премьер-лиги, где лондонцев транслировали особенно часто.

После 11 туров «Оренбург» с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Рубин» с 12 очками идет 11-м. 23 октября команда Ахметзянова в гостях сыграет с «Ахматом».

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