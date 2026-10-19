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Ильдар Ахметзянов: комментарий главного тренера «Оренбурга» о возможном уходе в «Рубин» после 11 тура РПЛ

Ахметзянов опроверг информацию о переходе в «Рубин»: «Если бы на меня вышел «Челси», я бы задумался»

Алексей Михайлов

Главный тренер «Оренбурга» Ильдар Ахметзянов заявил, что не вел переговоров с «Рубином».

18 октября журналист Иван Карпов сообщил, что Ахметзянов станет новым главным тренером «Рубина» вместо Франка Артиги. В воскресенье казанская команда крупно уступила «Спартаку» в Москве (0:4) в 11-м туре РПЛ и продлила безвыигрышную серию до семи игр во всех турнирах.

В понедельник «Оренбург» завершил вничью матч с «Родиной» в Химках (2:2) в последней встрече 11-го тура РПЛ.

«Уход в «Рубин»? Когда вышла новость, мне написали много сообщений. Я попросил начальника команды организовать собрание и на нем сказал, что это неправда: никаких переговоров с другими командами не было. Если бы меня спросили, могу ли я возглавить «Челси», ответил бы так же. У «Рубина» есть главный тренер, его нужно поддерживать и хвалить. Это мое субъективное мнение.

Наверное, дыма без огня не бывает. Но какого-то разговора с другими клубами у меня не было. Мне нравится в Оренбурге. Я благодарен клубу, который год назад потратил деньги и забрал меня, убедив, что это мой проект. Благодарен болельщикам. Руководство делает максимально правильные шаги в построении команды, в моем понимании. Если бы я хотел, уже бы ушел. Но когда каждый день приходишь на работу и получаешь удовольствие, это хочется ценить, особенно на пятом десятке жизни. Никто не знает, что будет. Если бы на меня вышел «Челси», я бы задумался», — приводит matchtv.ru слова Ахметзянова.

Симпатию к «Челси» Ахметзянов объяснил тем, что раньше по одному из каналов показывали игры английской премьер-лиги, где лондонцев транслировали особенно часто.

После 11 туров «Оренбург» с 13 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, а «Рубин» с 12 очками идет 11-м. 23 октября команда Ахметзянова в гостях сыграет с «Ахматом».

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Источник: matchtv.ru
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Рубин (Казань)
Ильдар Ахметзянов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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Рубин

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