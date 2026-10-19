Черчесов — о прогрессе Садулаева: «Он стал на порядок лучше работать на команду»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о прогрессе полузащитника Лечи Садулаева и разговорах о его переходе в ЦСКА.

— Садулаев заметно прибавил в последнее время?

— Когда мы в прошлом году пришли в команду, то были разговоры о возможном уходе Садулаева в ЦСКА. Он пропустил сборы, был не в лучшем состоянии. Примерно полгода ушло на то, чтобы привести его в норму. И уже с весны у Лечи пошел подъем. И сейчас на летних сборах продолжили нацеливать его на определенные моменты. Да, «Зениту» он забил породистый гол — здорово рванул за спину, получил своевременную передачу из глубины, исполнил. Но мы отмечаем и то, что Садулаев стал на порядок лучше работать на команду, как в обороне, так и в атаке, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

В матче 11-го тура РПЛ 18 октября Садулаев открыл счет на 25-й минуте. «Ахмат» уступил «Зениту» — 2:3.

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