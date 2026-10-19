«Динамо» — единоличный лидер, «Зенит» — главный преследователь: турнирная таблица РПЛ

В понедельник, 19 октября, матчем «Родина» — «Оренбург» (2:2) завершился 11-й тур чемпионата России.

В воскресенье, 18 октября, «Динамо» обыграло ЦСКА (3:1) и стало единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА (22 очка) опустился на четвертое место.

На второе место поднялся «Зенит», обыгравший «Ахмат» (3:2).

Третьим стал «Спартак», разгромивший дома казанский «Рубин» (4:0).

«Краснодар», потеряв очки в гостевом матче против «Локомотива» (3:3), опустился с четвертого места на пятое.

РПЛ: результаты всех матчей 11-го тура

В 12-м туре встречаются: 23 октября «Ахмат» — «Оренбург» (19.30);

24 октября «Акрон» — «Динамо» (12.45), «Факел» — «Родина» (15.00), «Рубин» — «Крылья Советов» (17.15), «Краснодар» — «Балтика» (19.30);

25 октября «Ростов» — «Локомотив» (13.45), ЦСКА — «Спартак» (16.00), «Зенит» — «Динамо» Мх (18.30).

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