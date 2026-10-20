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ТАСС: причиной смерти Гарина могли стать проблемы с сердцем

Сергей Филин

Одной из причин смерти бывшего нападающего «Локомотива» Олега Гарина могли стать проблемы с сердцем, сообщает ТАСС.

20 октября стало известно, что экс-форвард железнодорожников умер на 61-м году жизни. Он занимал пост старшего тренера молодежной команды «СКА-Хабаровск».

«Смерть произошла внезапно. Одна из возможных причин — инфаркт или сердечный приступ. Однозначно, это не криминал или не несчастный случай. Ранее он на здоровье не жаловался», — сообщил ТАСС источник.

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы и забил 40 голов в 118 матчах. В составе железнодорожников он дважды выиграл Кубок России (1996,1997), а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Помимо московского «Локомотива» Гарин выступал за «Луч», «Океан», «Уралан», «Ладу» и «Локомотив» из Нижнего Новгорода.

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Источник: ТАСС
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ФК Локомотив (Москва)
Олег Гарин
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 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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ЖК
Г
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