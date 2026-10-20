ТАСС: причиной смерти Гарина могли стать проблемы с сердцем

Одной из причин смерти бывшего нападающего «Локомотива» Олега Гарина могли стать проблемы с сердцем, сообщает ТАСС.

20 октября стало известно, что экс-форвард железнодорожников умер на 61-м году жизни. Он занимал пост старшего тренера молодежной команды «СКА-Хабаровск».

«Смерть произошла внезапно. Одна из возможных причин — инфаркт или сердечный приступ. Однозначно, это не криминал или не несчастный случай. Ранее он на здоровье не жаловался», — сообщил ТАСС источник.

Гарин выступал за «Локомотив» с 1993 по 1997 годы и забил 40 голов в 118 матчах. В составе железнодорожников он дважды выиграл Кубок России (1996,1997), а также стал серебряным и бронзовым призером чемпионатов России.

Помимо московского «Локомотива» Гарин выступал за «Луч», «Океан», «Уралан», «Ладу» и «Локомотив» из Нижнего Новгорода.

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