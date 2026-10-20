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Дасаев об игре вратаря «Спартака» Максименко: «Он перекачанный, потерял всю реакцию, быстроту, координацию»

Сергей Филин

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением об игре голкипера красно-белых Александра Максименко.

«Много обсуждений вратарей, естественно. И Саша, и Илья [Помазун] - хорошие голкиперы, но Саше я бы хотел пожелать, чтобы он вспомнил время, когда я с ним работал, потому что сейчас он стал идти в худшую сторону.

Чтобы говорить о причинах, надо быть в команде. Но, во-первых, он перекачанный, потерял всю реакцию, быстроту, координацию. Я ему все время говорил на моем примере: «Когда приехал в Испанию, я был худой. Меня начали качать, и я все растерял. Я плюнул и сказал, что больше качаться не буду». Поэтому накачаться он всегда успеет, вот закончит с футболом, пускай качается», — приводит слова Дасаева РИА «Новости».

В сезоне-2026/27 28-летний Максименко принял участие в 11 матчах во всех турнирах и четыре раза сыграл на ноль.

«Спартак» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 25 октября красно-белые сыграют с ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

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Источник: РИА «Новости»
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Александр Максименко
Ринат Дасаев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург 2 : 2
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