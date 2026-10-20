Дасаев об игре вратаря «Спартака» Максименко: «Он перекачанный, потерял всю реакцию, быстроту, координацию»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев поделился мнением об игре голкипера красно-белых Александра Максименко.

«Много обсуждений вратарей, естественно. И Саша, и Илья [Помазун] - хорошие голкиперы, но Саше я бы хотел пожелать, чтобы он вспомнил время, когда я с ним работал, потому что сейчас он стал идти в худшую сторону.

Чтобы говорить о причинах, надо быть в команде. Но, во-первых, он перекачанный, потерял всю реакцию, быстроту, координацию. Я ему все время говорил на моем примере: «Когда приехал в Испанию, я был худой. Меня начали качать, и я все растерял. Я плюнул и сказал, что больше качаться не буду». Поэтому накачаться он всегда успеет, вот закончит с футболом, пускай качается», — приводит слова Дасаева РИА «Новости».

В сезоне-2026/27 28-летний Максименко принял участие в 11 матчах во всех турнирах и четыре раза сыграл на ноль.

«Спартак» с 23 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 25 октября красно-белые сыграют с ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

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