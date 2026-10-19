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Владимир Кузьмичев: комментарий агента об уходе полузащитника Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай»

Кузьмичев: «Наши отношения с Ротенбергом стали более натянутыми, он поступил очень некорректно в ситуации с Батраковым»

Алексей Михайлов

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, заявил, что генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг некорректно поступил по отношению к Батракову — и в ситуации с переходом игрока в турецкий «Галатасарай», и в дальнейших отношениях.

— Как сейчас складываются ваши отношения с гендиректором «Локомотива»? Вы говорили, что Борис Ротенберг не всегда выходит с вами на связь, если вам что-то нужно. Что-то изменилось?

— Скажем так, сейчас наши отношения стали более натянутыми, чем были.

— Почему?

— Я считаю, что и в ситуации с переходом Алексея, и в дальнейшем, когда у нас были вопросы, Борис Борисович поступил очень некорректно. В первую очередь по отношению к Алексею. Соответственно, я всегда буду отстаивать интересы Алексея. И считаю, что мы, как представители Алексея, тоже не заслужили такого отношения с его стороны.

— Можете рассказать, о чем конкретно идет речь? Ротенберг не хотел отпускать Батракова?

— Нет, дело не в этом. Там были нюансы, но не хочется сейчас раскрывать все подробности, — рассказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В августе 2026 года Алексей Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» за 25 млн евро — это самый дорогой переход в истории турецкого клуба. Контракт подписан до лета 2031 года. На данный момент Батраков провел за «Галатасарай» восемь матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Источник: «РБ Спорт»
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Алексей Батраков
Борис Ротенберг-младший
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Локомотив (Москва)
Владимир Кузьмичев (менеджер)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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