Кузьмичев: «Наши отношения с Ротенбергом стали более натянутыми, он поступил очень некорректно в ситуации с Батраковым»

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова, заявил, что генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг некорректно поступил по отношению к Батракову — и в ситуации с переходом игрока в турецкий «Галатасарай», и в дальнейших отношениях.

— Как сейчас складываются ваши отношения с гендиректором «Локомотива»? Вы говорили, что Борис Ротенберг не всегда выходит с вами на связь, если вам что-то нужно. Что-то изменилось?

— Скажем так, сейчас наши отношения стали более натянутыми, чем были.

— Почему?

— Я считаю, что и в ситуации с переходом Алексея, и в дальнейшем, когда у нас были вопросы, Борис Борисович поступил очень некорректно. В первую очередь по отношению к Алексею. Соответственно, я всегда буду отстаивать интересы Алексея. И считаю, что мы, как представители Алексея, тоже не заслужили такого отношения с его стороны.

— Можете рассказать, о чем конкретно идет речь? Ротенберг не хотел отпускать Батракова?

— Нет, дело не в этом. Там были нюансы, но не хочется сейчас раскрывать все подробности, — рассказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В августе 2026 года Алексей Батраков перешел в «Галатасарай» из московского «Локомотива» за 25 млн евро — это самый дорогой переход в истории турецкого клуба. Контракт подписан до лета 2031 года. На данный момент Батраков провел за «Галатасарай» восемь матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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