Комментатор «Матч ТВ» Ахмадов заявил, что у него нет конфликта с Меламедом из-за матча «Зенит» — «Ахмат»: «Я просто высказал свое мнение»

Комментатор «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что у него нет конфликта с коллегой Михаилом Меламедом, работавшим на матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

В воскресенье, 18 октября, сине-бело-голубые победили грозненцев в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. Ахмадов обвинил комментаторов игры, Михаила Меламеда и Михаила Крестинина, в открытой поддержке одной из команд.

«После моего вчерашнего видео по поводу комментаторов матча «Зенит» — «Ахмат» со мной связался Миша Меламед, который был первым комментатором на этой игре. Мы с ним спокойно пообщались. Я озвучил не то чтобы свою претензию, но то, что мне не понравилось, и он дал мне разъяснение. Конкретно в словах Миши мне не понравилась фраза: «наш ответ Касинтуре», но он объяснил, что это была цитата из произведения «Двенадцать стульев», перефразированная, и то что мы ее не поняли — наверное, уже, скорее, наша проблема, поэтому здесь вопросов к нему быть не может.

Что касается моментов, когда второй комментатор позволял себе [фразы]: «у нас еще несколько замен», «наша команда». Я по-прежнему считаю, что так делать комментатор федерального канала не имеет права. Да, безусловно, он имеет право болеть за ту или иную команду, как это делаю и я, но во время трансляции нужно стараться быть беспристрастным и максимально объективным. Конечно, тяжело, сто процентов очень тяжело, но нужно стараться это делать.

И еще нашим болельщикам не понравилась фраза Миши, мол, «Сидибе убегает от Соболева». Так вот, он тоже пояснил эту ситуацию. Он это сделал, записав видео. Он и мне сказал. Неправильно сам этот эпизод понял, поэтому так ошибся. Такое бывает. Человеческий фактор. Я тоже много раз ошибался и, наверное, буду ошибаться. Это такой момент, конечно, неприятный, но случается в профессии.

Так что, если кто-то подумал, что у кого-то там с кем-то конфликт — нет, никаких конфликтов нет. Ни с тем, ни с другим. С Мишей тем более, потому что мы много эфиров совместных провели, у нас хорошие отношения. А здесь просто я как бы высказал свое мнение, потому что думаю, что имею право его высказывать. Вот и все», — сказал Ахмадов в видео, опубликованном в своих соцсетях.

«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 11 очками располагается на 13-й строчке.

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