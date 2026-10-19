Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Комментатор «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что у них нет конфликта с Михаилом Меламедом после матча «Зенит» — «Ахмат»

Комментатор «Матч ТВ» Ахмадов заявил, что у него нет конфликта с Меламедом из-за матча «Зенит» — «Ахмат»: «Я просто высказал свое мнение»

Алексей Михайлов

Комментатор «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что у него нет конфликта с коллегой Михаилом Меламедом, работавшим на матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».

В воскресенье, 18 октября, сине-бело-голубые победили грозненцев в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. Ахмадов обвинил комментаторов игры, Михаила Меламеда и Михаила Крестинина, в открытой поддержке одной из команд.

«После моего вчерашнего видео по поводу комментаторов матча «Зенит» «Ахмат» со мной связался Миша Меламед, который был первым комментатором на этой игре. Мы с ним спокойно пообщались. Я озвучил не то чтобы свою претензию, но то, что мне не понравилось, и он дал мне разъяснение. Конкретно в словах Миши мне не понравилась фраза: «наш ответ Касинтуре», но он объяснил, что это была цитата из произведения «Двенадцать стульев», перефразированная, и то что мы ее не поняли наверное, уже, скорее, наша проблема, поэтому здесь вопросов к нему быть не может.

Что касается моментов, когда второй комментатор позволял себе [фразы]: «у нас еще несколько замен», «наша команда». Я по-прежнему считаю, что так делать комментатор федерального канала не имеет права. Да, безусловно, он имеет право болеть за ту или иную команду, как это делаю и я, но во время трансляции нужно стараться быть беспристрастным и максимально объективным. Конечно, тяжело, сто процентов очень тяжело, но нужно стараться это делать.

И еще нашим болельщикам не понравилась фраза Миши, мол, «Сидибе убегает от Соболева». Так вот, он тоже пояснил эту ситуацию. Он это сделал, записав видео. Он и мне сказал. Неправильно сам этот эпизод понял, поэтому так ошибся. Такое бывает. Человеческий фактор. Я тоже много раз ошибался и, наверное, буду ошибаться. Это такой момент, конечно, неприятный, но случается в профессии.

Так что, если кто-то подумал, что у кого-то там с кем-то конфликт нет, никаких конфликтов нет. Ни с тем, ни с другим. С Мишей тем более, потому что мы много эфиров совместных провели, у нас хорошие отношения. А здесь просто я как бы высказал свое мнение, потому что думаю, что имею право его высказывать. Вот и все», сказал Ахмадов в видео, опубликованном в своих соцсетях.

«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 11 очками располагается на 13-й строчке.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
Читайте также
«Стараюсь не думать об этом». Капризов первым забил 10 голов в сезоне и едет к Макдэвиду
Камила Валиева вернулась в группу Этери Тутберидзе
Сидибе мог оскорбить маму Соболева, которой уже нет в живых. Из-за чего чуть не подрались игроки «Зенита» и «Ахмата» и причем тут комментаторы «Матч ТВ»
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Фенербахче»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Порту»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — АЕК: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЛАСК — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Комо»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 11-й тур: «Динамо» — ЦСКА, «Локомотив» — «Краснодар» и все матчи
Черчесов — о прогрессе Садулаева: «Он стал на порядок лучше работать на команду»
«Родина» — «Оренбург»: команды обменялись голами в первом тайме
Черчесов заявил о двух ошибках судьи в матче с «Зенитом»: «Руками размахивать нельзя — будем их тейпировать»
«Родина» — «Оренбург»: Томпсон сравнял счет, реализовав пенальти
«Родина» — «Оренбург»: Бакаев открыл счет в матче
Черчесов рассказал, зачем Сидибе ждал Соболева у раздевалок после матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кузьмичев: «Наши отношения с Ротенбергом стали более натянутыми, он поступил очень некорректно в ситуации с Батраковым»

Ахметзянов опроверг информацию о возможном переходе в «Рубин»: «Никуда уходить не собираюсь»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
9
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов 0 : 0
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости