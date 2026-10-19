Комментатор «Матч ТВ» Ахмадов заявил, что у него нет конфликта с Меламедом из-за матча «Зенит» — «Ахмат»: «Я просто высказал свое мнение»
Комментатор «Матч ТВ» Адам Ахмадов заявил, что у него нет конфликта с коллегой Михаилом Меламедом, работавшим на матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом».
В воскресенье, 18 октября, сине-бело-голубые победили грозненцев в Санкт-Петербурге со счетом 3:2. Ахмадов обвинил комментаторов игры, Михаила Меламеда и Михаила Крестинина, в открытой поддержке одной из команд.
«После моего вчерашнего видео по поводу комментаторов матча «Зенит» — «Ахмат» со мной связался Миша Меламед, который был первым комментатором на этой игре. Мы с ним спокойно пообщались. Я озвучил не то чтобы свою претензию, но то, что мне не понравилось, и он дал мне разъяснение. Конкретно в словах Миши мне не понравилась фраза: «наш ответ Касинтуре», но он объяснил, что это была цитата из произведения «Двенадцать стульев», перефразированная, и то что мы ее не поняли — наверное, уже, скорее, наша проблема, поэтому здесь вопросов к нему быть не может.
Что касается моментов, когда второй комментатор позволял себе [фразы]: «у нас еще несколько замен», «наша команда». Я по-прежнему считаю, что так делать комментатор федерального канала не имеет права. Да, безусловно, он имеет право болеть за ту или иную команду, как это делаю и я, но во время трансляции нужно стараться быть беспристрастным и максимально объективным. Конечно, тяжело, сто процентов очень тяжело, но нужно стараться это делать.
И еще нашим болельщикам не понравилась фраза Миши, мол, «Сидибе убегает от Соболева». Так вот, он тоже пояснил эту ситуацию. Он это сделал, записав видео. Он и мне сказал. Неправильно сам этот эпизод понял, поэтому так ошибся. Такое бывает. Человеческий фактор. Я тоже много раз ошибался и, наверное, буду ошибаться. Это такой момент, конечно, неприятный, но случается в профессии.
Так что, если кто-то подумал, что у кого-то там с кем-то конфликт — нет, никаких конфликтов нет. Ни с тем, ни с другим. С Мишей тем более, потому что мы много эфиров совместных провели, у нас хорошие отношения. А здесь просто я как бы высказал свое мнение, потому что думаю, что имею право его высказывать. Вот и все», — сказал Ахмадов в видео, опубликованном в своих соцсетях.
«Зенит» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 11 очками располагается на 13-й строчке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|11
|8
|1
|2
|18-9
|25
|
2
|Зенит
|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
|Спартак
|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
|Балтика
|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1