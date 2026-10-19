«Родина» ушла от поражения в матче с «Оренбургом» после двух голов соперника с пенальти

«Родина» сыграла вничью с «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ — 2:2.

Нападающий «Родины» Солтмурад Бакаев открыл счет на 14-й минуте. На 25-й минуте форвард «Оренбурга» Хорди Томпсон сравнял, реализовав пенальти. На 73-й минуте Томпсон снова забил с 11-метровой отметки.

От поражения «Родину» спас нападающий Иван Тимошенко, сравнявший счет на 90-й минуте.

По итогам 11-го тура «Оренбург» набрал 13 очков и расположился на 8-м месте в турнирной таблице. В активе «Родины» — 6 очков и посленее, 16-е место.

В следующем туре «Оренбург» отправится в гости к «Ахмату» (23 октября), а «Родина» — к «Факелу» (24 октября).

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

19 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)

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