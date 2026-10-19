Черчесов рассказал, зачем Сидибе ждал Соболева у раздевалок после матча

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» рассказал о стычке полузащитника команды Калида Сидибе и форварда «Зенита» Александра Соболева.

Инцидент произошел в матче 11-го тура РПЛ, в котором «Зенит» 18 октября победил «Ахмат» со счетом 3:2. Соболев и Сидибе вышли на поле в стартовых составах.

— Что произошло между Сидибе и Соболевым?

— Я пока не выяснял подробностей. Мне показали только два видео — на одном Соболев задел Сидибе в неигровом эпизоде во втором тайме, может, оттуда какие-то корни растут. А на втором наш футболист, уже переодевшись, стоит у раздевалок, ожидая Соболева, чтобы спокойно обсудить ситуацию, примириться. Но что-то не срослось. А разговор с Сидибе у нас еще будет — эмоции надо контролировать в любой ситуации.

Соболева я хорошо знаю, он при мне дебютировал в сборной России. Неуступчивый нападающий, который сейчас в хорошей форме. Уверен, что в Грозном они с Сидибе встретятся и пожмут друг другу руки, — сказал Черчесов в интервью «СЭ».

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