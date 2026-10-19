«Родина» — «Оренбург»: Томпсон забил второй гол с пенальти

Нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон вывел свою команду вперед в матче 11-го тура РПЛ против «Родины» — 2:1.

22-летний чилиец реализовал пенальти на 73-й минуте. Это его второй гол в матче. Оба были забиты с 11-метровой отметки (первый гол случился на 25-й минуте).

Следить за ходом встречи можно в матч-центре «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 11-й тур.

19 октября, 19:30. Арена Химки (Химки)

Подписывайся на канал «СЭ» в Max