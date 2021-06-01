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Юсупов заглянул в пасть крокодила, медовый месяц Умярова на Мальдивах и песни Акинфеева

Сегодня, 08:15
Артур Юсупов, Наиль Умяров с женой, Игорь Акинфеев. Фото Instagram
Артур Юсупов, Наиль Умяров с женой, Игорь Акинфеев. Фото Instagram
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Пока игроки, вызванные в сборные для участия в чемпионате Европы, продолжают тренироваться и готовиться к финальному турниру, у других футболистов клубов РПЛ есть время отдохнуть. Вот как они проводят свои каникулы.

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