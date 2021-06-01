Юсупов заглянул в пасть крокодила, медовый месяц Умярова на Мальдивах и песни Акинфеева
Сегодня, 08:15
Пока игроки, вызванные в сборные для участия в чемпионате Европы, продолжают тренироваться и готовиться к финальному турниру, у других футболистов клубов РПЛ есть время отдохнуть. Вот как они проводят свои каникулы.
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Игорь Акинфеев продолжает петь в компании продюсера группы «Руки Вверх!»
Игорь, 35 годиков, фанат Клавы Коки pic.twitter.com/0rM3WT30jf— Руслан Абушкин (@abushkin2) May 28, 2021
Новый день — новая песня Игоряна pic.twitter.com/KrfNwob1V2— Руслан Абушкин (@abushkin2) May 29, 2021
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