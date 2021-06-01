Юсупов заглянул в пасть крокодила, медовый месяц Умярова на Мальдивах и песни Акинфеева

Пока игроки, вызванные в сборные для участия в чемпионате Европы, продолжают тренироваться и готовиться к финальному турниру, у других футболистов клубов РПЛ есть время отдохнуть. Вот как они проводят свои каникулы.

За две недели отпуска Артем Ребров восстановил силы во время поездки в Дагестан

Медовый месяц Наиля Умярова на Мальдивах, увы, закончился

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Артур Юсупов посетил сафари-парк и не побоялся положить голову в пасть крокодила

Илья Помазун наслаждается живописными видами

Андрей Ещенко предпочитает поплавать в бассейне

Игорь Акинфеев продолжает петь в компании продюсера группы «Руки Вверх!»

Игорь, 35 годиков, фанат Клавы Коки pic.twitter.com/0rM3WT30jf — Руслан Абушкин (@abushkin2) May 28, 2021